El evento de reciclaje de artículos para bebé de Meijer regresa por tercer año consecutivo y fortalece el compromiso de la comunidad con la sostenibilidad

Desde su lanzamiento en 2024, se han reciclado más de 30 toneladas de artículos para bebé

GRAND RAPIDS, Míchigan, 30 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer vuelve a ofrecer el popular evento de reciclaje de artículos para bebé esta primavera e invita a familias de todo el Medio Oeste a contribuir a una comunidad más limpia y ecológica. Del 6 al 19 de mayo, los clientes pueden traer artículos para bebé usados, vencidos o dañados, como sillas para autos y cochecitos, para participar de los supercentros de Meijer para reciclaje adecuado y recibir u cupón canjeable.

El minorista tuvo un evento exitoso la primavera pasada, durante el cual se reciclaron casi 18 toneladas de artículos, lo que llevó a un total de 30 toneladas de material reciclado desde la creación del programa en 2024.

"En Meijer, ser un buen vecino significa invertir en programas que en verdad marcan la diferencia y mantenemos el firme compromiso de apoyar a las familias y fortalecer nuestras comunidades a través de importantes iniciativas, como nuestro evento de reciclaje de artículos para bebé", expresó Don Sanderson, director de Merchandising y Marketing de Meijer. "Observamos un aumento del 33 % en los artículos para bebé entregados para reciclaje el año pasado en comparación con 2024 y esperamos otro año exitoso en 2026".

El evento de reciclaje de artículos para bebé de Meijer acepta una variedad de artículos para bebé, como sillas para auto, elevadores, cochecitos y sistemas de viaje. Al elegir reciclar a través de Meijer, las familias no solo despejan espacio, sino que también contribuyen directamente a construir barrios más saludables y sostenibles.

Para participar, los clientes deben traer artículos para bebé aceptados al área de entrega marcada cerca del mostrador de atención al cliente de su tienda local de Meijer. En reconocimiento a su compromiso con la comunidad, los participantes recibirán un código de oferta especial canjeable en su cuenta mPerks por un 25 % de descuento en un artículo del departamento de bebés de Meijer durante el período de canje, del 6 de mayo al 2 de junio.

Para conocer más sobre el evento, incluidos los artículos elegibles y detalles de mPerks, haga clic aquí.

*Excluye ropa

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocido constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Es posible encontrar más información sobre la empresa visitando newsroom.meijer.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/773739/5944733/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer