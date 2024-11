EL EVENTO SUBARU SHARE THE LOVE® 2024 PRETENDE RECAUDAR CASI $320 MILLONES EN DONACIONES

El fabricante de automóviles lanza su 17.ª campaña filantrópica anual dedicada a ayudar a socios de organizaciones benéficas nacionales y locales

CAMDEN, Nueva Jersey, 21 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Subaru of America, Inc. anunció hoy el lanzamiento del evento Subaru Share the Love® 2024 con su reciente campaña publicitaria nacional y el objetivo de aumentar las donaciones a $32 millones en la campaña de este año. Al cabo del evento de este año, Subaru y sus concesionarios pretenden recaudar casi $320 millones en donaciones destinadas a organizaciones benéficas nacionales y locales, a lo largo de los últimos 17 años consecutivos, como parte de la mayor iniciativa benéfica anual del fabricante de automóviles.

Este año, Subaru y sus concesionarios mantienen el apoyo a cuatro socios de organizaciones benéficas nacionales que ejemplifican los principios de la Promesa de Amor de Subaru (Subaru Love Promise®) —la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals®, ASPCA®)), la fundación Make-A-Wish®, el programa Meals on Wheels y la entidad National Park Foundation—, así como a más de 820 organizaciones benéficas locales. La campaña publicitaria destaca la causa de cada organización asociada, así como la importante conexión con organizaciones benéficas locales seleccionadas por los concesionarios Subaru y que benefician a sus comunidades locales.

Alan Bethke, vicepresidente senior de Marketing de Subaru of America, Inc.: "Es un honor para nosotros apoyar causas y organizaciones que se esfuerzan por marcar la diferencia mediante el evento anual Subaru Share the Love. La dedicación hacia la reciprocidad es la base de lo que hace que Subaru sea Más que una empresa de automóviles (More Than a Car Company®) y que nuestros concesionarios sean algo más que un concesionario. Ayudar a que los propietarios de Subaru encuentren una organización benéfica en la que creen es uno de los mejores regalos que podemos hacer esta temporada, y esperamos que forje una conexión que dure años".

Por cada vehículo Subaru nuevo que se compre o arriende en cualquier concesionario Subaru participante, desde el 21 de noviembre de 2024 hasta el 2 de enero de 2025, Subaru donará $250 a la organización benéfica que elija el cliente.* Los concesionarios pueden seleccionar hasta dos organizaciones benéficas de las comunidades de su ciudad para que reciban otros $50, como mínimo, que se entregarán junto con la donación original por cada vehículo vendido o arrendado. Además, muchos de los concesionarios Subaru participantes donarán $5 a las organizaciones benéficas registradas en su ciudad, por cada servicio de mantenimiento que se efectúe en un vehículo Subaru durante el período de la campaña.

Durante la campaña, se emitirán dos nuevos anuncios publicitarios de socios de organizaciones benéficas nacionales y locales en televisión nacional, streaming, video digital y plataformas de redes sociales en formato de 30 y 15 segundos. El anuncio que da título a la campaña, El arduo trabajo del amor (The Hard Work of Love), rinde homenaje a los heroicos trabajadores de los refugios de animales que aman y cuidan a millones de mascotas necesitadas, mientras que Amor local (Hometown Love) destaca la labor de los concesionarios Subaru que apoyan a organizaciones benéficas locales en sus respectivas comunidades. Entre los medios de comunicación asociados pagos se encuentran ABC, NBC, CW y YouTube, entre otros. Una versión traducida al español de El arduo trabajo del amor se emitirá en Telemundo, UniMas y Univisión. Los anuncios también se emitirán en inglés y español a través de socios de streaming, como Peacock, MAX, Hulu, Amazon y Netflix, entre otros, y se pueden ver en el canal de YouTube de Subaru of America.

Desde 2008, Subaru y sus concesionarios han donado más de $288 millones y han apoyado a casi 2,300 organizaciones benéficas locales a lo largo de los años como parte del evento Subaru Share the Love.

*Subaru donará $250 por cada vehículo Subaru nuevo vendido o arrendado, desde el 21 de noviembre de 2024 hasta el 2 de enero de 2025, a cuatro organizaciones benéficas nacionales designadas por el comprador o arrendatario. En función de la participación de los concesionarios, podrán seleccionarse para la donación organizaciones benéficas locales previamente aprobadas. Por cada vehículo Subaru nuevo vendido o arrendado durante el período de la campaña, los concesionarios participantes donarán un mínimo de $50 en total a las organizaciones benéficas locales registradas. Subaru donará un total de $5 a estas organizaciones benéficas locales registradas, por cada servicio de mantenimiento que se efectúe en un vehículo Subaru durante el período de la campaña. El servicio de mantenimiento comprende el pago por parte del cliente de $5 o más, así como cualquier servicio que incluya un cambio de filtro de aceite original de Subaru. Los compradores o arrendatarios deben escoger la organización benéfica de su preferencia antes del 10 de enero de 2025. Cada una de las cuatro organizaciones benéficas nacionales recibirán una donación mínima garantizada de $250,000. Consulte a su concesionario Subaru para más detalles o visite subaru.com/share. Todas las donaciones realizadas por Subaru of America, Inc.

