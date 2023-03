El FII Institute anuncia a los oradores destacados de la Cumbre Global PRIORITY en Miami

Los oradores representan a un grupo diverso y altamente motivado elegido para abordar los problemas más apremiantes del mundo.

RIAD, Arabia Saudita, 23 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El Future Investment Initiative (FII) Institute anunció a los oradores confirmados para la cumbre Global PRIORITY Summit, quienes analizarán los problemas más apremiantes de la humanidad en nuestro mundo en evolución. La cumbre, que tendrá lugar en el famoso Faena Hotel en Miami Beach los días 30 y 31 de marzo de 2023, se lleva a cabo en asociación con el alcalde de la ciudad de Miami, Francis X. Suarez.

La cumbre de un día y medio incluirá más de 25 paneles moderados por líderes como Dina Powell McCormick, directora global de Negocios Institucionales Soberanos y Sostenibilidad y Crecimiento Inclusivo para Goldman Sachs; Zain Asher, presentador de CNN; y John Yearwood, director Editorial de Diversidad y Cultura en Politico.

Los paneles principales del primer día incluyen una discusión sobre el colapso de Silicon Valley Bank con el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin; el aumento de la "pobreza de aprendizaje" en todo el mundo después de la pandemia con Gitanjali Rao, el Primer Niño del Año de TIME Magazine; y la construcción de una trayectoria profesional notable después de los deportes con la leyenda del béisbol Alex Rodriguez.

En cuanto al segundo día, los asistentes escucharán a los principales expertos espaciales sobre como 2023 es un año prometedor para la exploración espacial. Otros paneles destacados incluyen un debate titulado "Peace to Prosperity" (De la paz a la prosperidad) con el director ejecutivo de Affinity Partner, Jared Kushner; la mano de la globalización en la aceleración del cibercrimen con Manuel Medina, socio gerente de Medina Capital; y The Business of Sport (El negocio de los deportes) con Greg Norman, director ejecutivo y comisario de LIV Golf.

"Estamos reuniendo líderes intelectuales de una variedad de industrias como una forma de abrir nuestros ojos ante los desafíos que enfrentan los diferentes segmentos de nuestro mundo", afirmó Richard Attias, director ejecutivo de FII Institute. "La Global PRIORITY Summit apoya nuestra misión no solo de convocar y colaborar con los agentes de cambio, sino también de crear una diferencia real en nuestro futuro a través de la inversión, el apoyo moral y la visión de las brillantes mentes que generan ese cambio".

Entre los destacados oradores del evento se encuentran los siguientes:

Su excelencia Yasir Al Rumayyan – gobernador del Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita y presidente del FII Institute

– gobernador del Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita y presidente del FII Institute Su Alteza Real Princesa Reema Bint Bandar Al Saud – Embajadora de Arabia Saudita en Estados Unidos

– Embajadora de Arabia Saudita en Estados Unidos Francis X. Suarez – alcalde de Miami

– alcalde de Ertharin Cousin – ex jefe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas

DJ Khaled – productor ganador de un Grammy Award

Jared Kushner , director ejecutivo de Affinity Partners

, director ejecutivo de Affinity Partners Jorge Mas – propietario gerente de Inter Miami CF y presidente de MasTec

– propietario gerente de Inter Miami CF y presidente de MasTec Dina Powell McCormick – directora global de Negocios Institucionales Soberanos y Sostenibilidad y Crecimiento Inclusivo en Goldman Sachs

– directora global de Negocios Institucionales Soberanos y Sostenibilidad y Crecimiento Inclusivo en Goldman Sachs Secretario Steven Mnuchin – ex secretario de la Tesorería, Estados Unidos.

Greg Norman – director ejecutivo y comisionado de LIV Golf

– director ejecutivo y comisionado de LIV Golf Nelson Peltz – director ejecutivo y socio fundador de Trian Fund Management, L.P.

– director ejecutivo y socio fundador de Trian Fund Management, L.P. Gitanjali Rao – el Primer Niño del Año de TIME Magazine

– el Primer Niño del Año de TIME Magazine Senador Matteo Renzi – senador de Florencia y ex primer ministro de Italia

Craig Robins – director ejecutivo de Dacra; presidente y cofundador de Design Miami

– director ejecutivo de Dacra; presidente y cofundador de Design Miami Alex Rodriguez – World Series Champion, director ejecutivo de A-Rod Corp y copropietario de Minnesota Timberwolves y Lynx

– World Series Champion, director ejecutivo de A-Rod Corp y copropietario de Minnesota Timberwolves y Lynx David Rosenberg – cofundador y director ejecutivo de AeroFarms

– cofundador y director ejecutivo de AeroFarms Barry Sternlicht – presidente y director ejecutivo de Starwood Capital Group

– presidente y director ejecutivo de Starwood Capital Group Donald Tang – vicepresidente ejecutivo de SHEIN y fundador de Tang Media Partners y Global Road Entertainment

– vicepresidente ejecutivo de SHEIN y fundador de Tang Media Partners y Global Road Entertainment John Yearwood – director Editorial de Diversidad y Cultura en Politico

– director Editorial de Diversidad y Cultura en Politico Jeff Zalaznick – Socio de Major Food Group

Para obtener un programa completo de la Global PRIORITY Summit de FII Institute, visite:

