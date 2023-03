FII Institute anuncia palestrantes em destaque no Global PRIORITY Summit em Miami

Os palestrantes representam um grupo diversificado e altamente motivado, escolhido para abordar os problemas mais urgentes do mundo.

RIADE, Arábia Saudita, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Future Investment Initiative (FII) Institute anunciou os palestrantes confirmados para aGlobal PRIORITY Summit, que discutirão as questões mais urgentes da humanidade em nosso mundo em evolução. Realizada no famoso Hotel Faena, em Miami Beach, nos dias 30 e 31 de março de 2023, a cúpula é realizada em parceria com o prefeito da cidade de Miami, Francis X. Suarez.

FII Institute Announces Featured Speakers for Global PRIORITY Summit in Miami

A cúpula de um dia e meio incluirá mais de 25 painéis moderados por líderes como Dina Powell McCormick, diretora global de negócios institucionais soberanos e sustentabilidade e crescimento inclusivo para a Goldman Sachs, Zain Asher, âncora na CNN e John Yearwood, diretor editorial de Diversidade & Cultura da Politico.

Os painéis de destaque no primeiro dia incluem uma discussão sobre o colapso do Silicon Valley Bank, com o ex-secretário do tesouro dos EUA, Steven Mnuchin; o aumento da "pobreza de aprendizagem" em todo o mundo após a pandemia, com Gitanjali Rao, o primeiro garoto do ano da revista TIME; e construindo uma trajetória marcante na carreira depois dos esportes, com Alex Rodriguez, lenda do beisebol.

No segundo dia, os participantes ouvirão os principais especialistas espaciais sobre 2023 ser um ano promissor para a exploração espacial. Outros painéis em destaque incluem uma discussão sobre paz para a prosperidade, com o CEO da Afinity Partner, Jared Kushner; a mão da globalização na aceleração dos crimes cibernéticos, com Manuel Medina, sócio-gerente da Medina Capital e The Business of Sport, com a Greg Norman, CEO e Comissário da LIV Golf.

"Estamos reunindo líderes de pensamento em vários setores como uma forma de abrir nossos olhos para os desafios que diferentes segmentos de nosso mundo enfrentam", disse Richard Attias, CEO do FII Institute. "O Global PRIORITY Summit apoia nossa missão não apenas de reunir e colaborar com os agentes de mudança, mas também de criar uma diferença real em nosso futuro por meio de investimentos, suporte moral e palco para as vozes das mentes brilhantes que o criam".

Entre os palestrantes de destaque do evento estão:

Sua Excelência Yasir Al Rumayyan , Governador do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e presidente do FII Institute.

, Governador do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e presidente do FII Institute. Sua Alteza Princesa Reema Bint Bandar Al Saud , Embaixadora da Arábia Saudita nos Estados Unidos.

, Embaixadora da Arábia Saudita nos Estados Unidos. Francis X. Suarez , Prefeito de Miami

, Prefeito de Ertharin Cousin, ex-diretor da United Nations World Food Programme

DJ Khaled, produtor vencedor do Grammy

Jared Kushner , CEO da Affinity Partners

, CEO da Affinity Partners Jorge Mas , proprietário administrador da Inter Miami CF e presidente da MasTec

, proprietário administrador da Inter Miami CF e presidente da MasTec Dina Powell McCormick , diretora global de negócios institucionais soberanos e sustentabilidade e crescimento inclusivo na Goldman Sachs

, diretora global de negócios institucionais soberanos e sustentabilidade e crescimento inclusivo na Goldman Sachs Secretário Steven Mnuchin , ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos.

, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Greg Norman , CEO e comissário da LIV Golf

, CEO e comissário da LIV Golf Nelson Peltz , CEO e sócio fundador da Trian Fund Management, L.P.

, CEO e sócio fundador da Trian Fund Management, L.P. Gitanjali Rao – a primeira criança do ano da revista TIME

– a primeira criança do ano da revista TIME Senador Matteo Renzi – senador de Florença e ex-primeiro-ministro da Itália

Craig Robins – CEO da Dacra; presidente e cofundador da Design Miami

– CEO da Dacra; presidente e cofundador da Design Miami Alex Rodriguez – World Series Champion, CEO da A-Rod Corp e coproprietário da Minnesota Timberwolves e Lynx

– World Series Champion, CEO da A-Rod Corp e coproprietário da Minnesota Timberwolves e Lynx David Rosenberg – cofundador e CEO da AeroFarms

– cofundador e CEO da AeroFarms Barry Sternlicht – Presidente e CEO do Starwood Capital Group

– Presidente e CEO do Starwood Capital Group Donald Tang – vice-presidente executivo da SHEIN e fundador da Tang Media Partners e da Global Road Entertainment

– vice-presidente executivo da SHEIN e fundador da Tang Media Partners e da Global Road Entertainment John Yearwood – diretor editorial de Diversidade e Cultura da Politico

– diretor editorial de Diversidade e Cultura da Politico Jeff Zalaznick – principal parceiro do Food Group

Para um programa completo do FII Institute's Global PRIORITY Summit, acesse: Link

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2039182/Future_Investment_Initiative_Institute_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

FONTE Future Investment Initiative Institute

SOURCE Future Investment Initiative Institute