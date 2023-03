- El Foro Internacional de Comunicación Heze Peony se llevará a cabo el 9 de abril, compartiendo la historia de Peony con el mundo

HEZE, China, 31 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El Foro Internacional de Comunicación Heze Peony se llevará a cabo en Huimengtai de Heze el 9 de abril, organizado por el Departamento de Publicidad del Comité Provincial de Shandong del PCCh y la Administración de Publicaciones en Idiomas Extranjeros de China.

La peonía es hermosa, digna y elegante como la tarjeta de presentación más típica de la 'Capital china de la peonía': Heze, una famosa marca turística de la Hospitalaria Shandong y un símbolo cultural rico en características chinas que se promocionará en todo el mundo. Con el tema 'Creación de una identidad cultural china y compartir la historia de la peonía Heze con el mundo', el foro tiene como objetivo promover la comunicación internacional de la peonía Heze y construir una plataforma cultural de peonía para fortalecer el intercambio mutuo, la integración multisectorial y la influencia de la ciudad.

Según la Oficina de Noticias del Gobierno Popular de Heze, el foro se compone principalmente de '1+6+N', donde '1' se refiere a un foro temático. Se contará con la presencia de invitados importantes para intercambiar nuevos pensamientos, ideas y juicios desde diferentes ángulos y dimensiones sobre el patrón mundial y hacer que se escuche la voz de China. '6' se refiere a los seis segmentos del foro, a saber, la exposición de los logros, la ceremonia de apertura, los discursos principales, los seminarios de mesa redonda, la ceremonia de firma de la 'Base de Cooperación para la Innovación y la Comunicación Cultural - Centro Internacional de Comunicación de la Cultura de la Peonía', el lanzamiento de la iniciativa de construcción de jardines de peonías en el extranjero. 'N' se refiere a una serie de actividades como viajes de observación antes del foro, seminarios temáticos, informes de los medios, viajes de personas influyentes y celebridades extranjeras de Internet, 'Peony Tea Party' para amigos internacionales. Varias actividades se combinarán estrechamente con la peonía y las industrias especiales de Heze. Se invitará a los invitados y reporteros a tener una experiencia de inmersión en el jardín de peonías, estudiar la industria de las peonías y visitar las salas de exhibición especiales.

El foro internacional promoverá la formación de una marca internacional de peonía y la comunicación internacional de la cultura de la peonía. El Comité del PCCh y el gobierno de Heze le han dado gran importancia al evento, haciendo todo lo posible para promover los preparativos para el evento. Heze dará una calurosa bienvenida a los huéspedes y visitantes de todo el mundo y los invitará a apreciar el encanto de la 'Capital china de la peonía'.

