Internationales Pfingstrosen-Kommunikationsforum in Heze (Heze Peony International Communication Forum) findet am 9. April statt, um die Geschichte der Pfingstrose mit der Welt zu teilen

HEZE, China, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Das Internationale Pfingstrosen-Kommunikationsforum wird am 9. April bei Huimengtai in Heze stattfinden. Gastgeber sind die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des CPC Shandong Provincial Committee und die China Foreign Language Publishing Administration.

Heze Peony International Communication Forum

Die Pfingstrose ist schön, würdevoll und anmutig und die typische Visitenkarte der „Chinesischen Hauptstadt der Pfingstrose" – Heze, eine berühmte Tourismusmarke des gastfreundlichen Shandong und ein kulturelles Symbol, das reich an chinesischen Merkmalen ist und weltweit gefördert werden soll. Unter dem Motto „Eine chinesische kulturelle Identität schaffen und die Geschichte der Pfingstrose von Heze mit der Welt teilen" zielt das Forum darauf ab, die internationale Bekanntheit der Pfingstrose von Heze zu fördern und eine Plattform für die Pfingstrosen-Kultur zu schaffen, um den gegenseitigen Austausch, die Integration zahlreicher Industriebranchen und den Einfluss der Stadt zu stärken.

Nach Angaben des Nachrichtenbüros der Volksregierung von Heze setzt sich das Forum hauptsächlich aus „1+6+N" zusammen, wobei sich „1" auf ein thematisches Forum bezieht. Wichtige Gäste werden eingeladen, um neue Gedanken, Ideen und Einschätzungen aus verschiedenen Blickwinkeln und Dimensionen über die Struktur der Welt auszutauschen und der Stimme Chinas Gehör zu verschaffen. „6" bezieht sich auf die sechs Segmente des Forums, nämlich die Ausstellung von Erfolgen, die Eröffnungszeremonie, Keynote-Vorträge, Seminare am runden Tisch, die Unterzeichnungszeremonie für die „Basis für kulturelle Kommunikation und innovative Zusammenarbeit – Peony Culture International Communication Center", und den Start der initiative für den Bau von Pfingstrosengärten im Ausland. „N" bezieht sich auf eine Reihe von Aktivitäten wie Beobachtungsreisen vor dem Forum, Themenseminare, Medienberichte, ausländische Stars im internet und Influencer-Reisen und eine „Peony Tea Party" für internationale Freunde. Verschiedene Aktivitäten werden eng mit den Pfingstrosen- und den speziellen Industrien von Heze verbunden sein. Die Gäste und Reporter werden eingeladen, ein immersives Erlebnis mit dem Pfingstrosengarten zu erleben, die Pfingstrosenindustrie zu befragen und die speziellen Ausstellungshallen zu besuchen.

Das internationale Forum wird die Gestaltung einer internationalen Pfingstrosenmarke und die internationale Kommunikation der Pfingstrosenkultur fördern. Das KPCh-Komitee und die Regierung von Heze haben der Veranstaltung große Bedeutung beigemessen und die Vorbereitungen nach Kräften gefördert. Heze wird Gäste und Besucher aus aller Welt herzlich willkommen heißen und sie einladen, sich am Charme der „chinesischen Hauptstadt der Pfingstrose" zu erfreuen.

Links zu Bildanhängen:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=439444

Bildunterschrift: Heze Peony International Communication Forum

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045065/Heze_Peony.jpg

SOURCE The News Office of the People's Government of Heze