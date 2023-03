Heze Peony International Communication Forum será realizado no dia 9 de abril, compartilhando a história da peônia com o mundo

HEZE, China, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Heze Peony International Communication Forum será realizado no Hotel Huimengtai de Heze, no dia 9 de abril, organizado pelo Departamento de Publicidade do Comitê Provincial de Shandong do Partido Comunista Chinês (PCCh) e da Administração de Publicação de Línguas Estrangeiras da China.

Heze Peony International Communication Forum

A peônia é bonita, digna e graciosa como o cartão de visita mais típico da "Capital Chinesa da Peônia " -- Heze, uma marca turística famosa da Hospitaleira Shandong e um símbolo cultural rico em características chinesas a ser promovido em todo o mundo. Com o tema "Criando uma identidade cultural chinesa e compartilhando a história da peônia de Heze com o mundo", o fórum tem como objetivo promover a comunicação internacional da peônia de Heze e construir uma plataforma cultural de peônias para fortalecer o intercâmbio mútuo, a integração de diversos setores e a influência da cidade.

De acordo com o Departamento de Notícias do Governo Popular de Heze, o fórum é composto principalmente por "1+6+N", onde "1" se refere a um fórum temático. Convidados importantes serão convidados a trocar novos pensamentos, ideias e julgamentos a partir de diferentes ângulos e dimensões sobre o padrão mundial e fazer ouvir a voz da China. "6" se refere aos seis segmentos do fórum, ou seja, a exposição de conquistas, a cerimônia de abertura, palestras, seminários de mesa redonda, a cerimônia de assinatura da "Base de Comunicação Cultural e Cooperação para a Inovação – Centro de Comunicação Internacional da Cultura de Peônias", o lançamento da iniciativa de construção de jardins de peônias no exterior. "N" se refere a uma série de atividades como viagens de observação antes do fórum, seminários temáticos, relatórios de mídia, celebridades estrangeiras da internet e viagens de influenciadores, e a "Festa do Chá de Peônia" para amigos internacionais. Várias atividades serão intimamente combinadas com as peônias e os setores especiais de Heze. Os convidados e repórteres serão convidados a ter uma experiência imersiva do jardim de peônias, pesquisar o setor de peônias e visitar as salas de exposição especiais.

O fórum internacional promoverá a formação de uma marca internacional de peônias e a comunicação internacional da cultura de peônias. O Comitê do PCCh e o governo de Heze atribuíram grande importância ao evento, fazendo de tudo para promover os preparativos para o evento. Heze receberá calorosamente hóspedes e visitantes de todo o mundo e os convidará a apreciar o charme da "Capital Chinesa da Peônia".

Links para anexos de imagens:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=439444

Legenda: Heze Peony International Communication Forum

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2045065/Heze_Peony.jpg

FONTE The News Office of the People's Government of Heze

SOURCE The News Office of the People's Government of Heze