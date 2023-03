El Foro Internacional de Comunicación sobre la Peonía de Heze (Heze Peony International Communication Forum) se llevará a cabo el 9 de abril y dará a conocer al mundo la historia de la peonía

HEZE, China, 31 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El Heze Peony International Communication Forum se llevará a cabo en Huimengtai en la ciudad de Heze el 9 de abril y será organizado por el Departamento de Publicidad del Comité Provincial del PCC de Shandong y la Administración de Publicaciones en Lenguas Extranjeras de China (China Foreign Language Publishing Administration).

Heze Peony International Communication Forum

La peonía es bella, elegante y grácil y es la tarjeta de presentación más típica de Heze, la "Capital china de la peonía", una famosa marca turística de la hospitalitaria Shandong y un símbolo cultural de los numerosos atributos chinos que se promoverán en todo el mundo. Con el tema "Crear una identidad cultural china y compartir la historia de la peonía de Heze con el mundo", el foro tiene como objetivo la comunicación internacional de la peonía de Heze y crear una plataforma cultural en torno a la peonía para fortalecer el intercambio mutuo, la integración multisectorial y la influencia de la ciudad.

Según la Oficina de Noticias del Gobierno Popular de Heze, el foro estará constituido principalmente por "1+6+N", donde "1" hace referencia a un foro temático. Se exhortará a invitados importantes a intercambiar nuevos pensamientos, ideas y opiniones desde diferentes ángulos y dimensiones sobre el patrón mundial y se hará escuchar la voz de China. "6" se refiere a los seis segmentos del foro: la exposición de logros, la ceremonia de apertura, los discursos de apertura, los seminarios y mesas redondas, la ceremonia de firma de la "Base de Cooperación para la Innovación y Comunicación Culturales: Centro Internacional de Comunicación de la Cultura de la Peonía", la presentación de la iniciativa de construcción de jardines de peonías en el extranjero. "N" se refiere a una serie de actividades como viajes de observación antes del foro, seminarios temáticos, informes de los medios, celebridades e influencers extranjeros de internet y la "Fiesta del té con peonías" (Peony Tea Party) para amigos de otros países. Se realizarán diversas actividades relacionadas profundamente con la peonía y las industrias especiales de Heze. Se invitará a los asistentes y a los periodistas a vivir una experiencia inmersiva en el jardín de peonías, analizar la industria de las peonías y visitar los pabellones especiales de exposición.

El foro internacional promoverá la formación de una marca internacional para la peonía y la comunicación internacional de la cultura de esta flor. El Comité del PCC y el Gobierno de Heze han concedido gran importancia al evento, y se han esforzado al máximo por llevar a cabo los preparativos para el evento. Heze dará una cálida bienvenida a invitados y visitantes de todo el mundo y los invitará a apreciar el encanto de la "Capital china de la peonía".

