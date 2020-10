El Honda Accord 2021 tiene un estilo renovado, una variante híbrida actualizada y una nueva versión Sport Special Edition, además de integración inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™

ACTUALIZACIONES DEL ACCORD 2021

Para el modelo 2021, todos los Accord cuentan con una parrilla más ancha y renovada para una apariencia aún más sofisticada, además de una mejor integración de la unidad de radar del sistema Honda Sensing®. A los lados de la nueva parrilla en las versiones Sport y superiores (EX y superiores para el Hybrid) hay nuevos faros altos y bajos LED que permiten iluminar la carretera a mayor distancia y con un halo de luz más ancho. También hay nuevas aberturas más pequeñas para los faros antiniebla. Además, las versiones LX, EX-L y Touring cuentan con nuevos diseños en las llantas de aleación, mientras que las versiones Sport, Sport Special Edition (SE) y Touring contarán con un nuevo color: Sonic Gray Pearl.

Por dentro, las mejoras al estilo y sofisticación líderes en su clase de la cabina del Accord incluyen un sistema de entretenimiento con una pantalla táctil de ocho pulgadas, ahora estándar en todas las versiones (anteriormente solo en EX y superiores). La integración con Apple CarPlay® y Android Auto™ ahora también es estándar (anteriormente en EX y superiores), y las versiones EX-L y Touring (EX y superiores en las versiones Hybrid) reciben una nueva integración inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™.

La combinación de carga inalámbrica e integración inalámbrica con los smartphones elimina el paso extra de conectar físicamente el teléfono, dejando a Apple CarPlay® y Android Auto™ listos para utilizarse y liberando un puerto USB adicional para cargar un segundo teléfono. Los puertos USB frontales en todas sus versiones fueron desplazados al frente de la consola central para un acceso más simple, y las versiones Sport y superiores (EX y superiores para el Hybrid) ahora incluyen dos puertos USB de 2,5 volts para los pasajeros del asiento trasero.

Todos los Accord ahora cuentan con un Recordatorio de asiento trasero, mientras que las versiones superiores incorporaron además un sistema de Control de frenado a baja velocidad.

ACCORD HYBRID

El Accord Hybrid 2021 se beneficia de las actualizaciones realizadas al innovador sistema híbrido de dos motores de Honda para una respuesta más directa e inmediata del acelerador para una sensación de aceleración más natural, al subir las revoluciones del motor en simultáneo con la aceleración que ejerce el conductor. Con un desempeño máximo de 212 caballos de fuerza y una entrega máxima de torque de 232 lb-ft desde cero, el Accord Hybrid tiene la mayor potencia y torque de su clase, con un índice máximo de consumo de combustible de 48 mpg1.

Gracias a la configuración única del sistema híbrido de dos motores, el Accord Hybrid también puede pasar más tiempo funcionando solamente con el motor eléctrico que sus competidores, dándole al Accord una sensación de manejo más suave y refinada. Además, la sofisticada tecnología de freno por cable del Accord ofrece un desempeño de frenado y de sensación de pedal más natural y consistente comparado con sus competidores, combinando perfectamente fuerzas de frenado mecánicas y regenerativas.

El sistema híbrido de dos motores de Honda usa un motor de propulsión y un generador/motor de arranque construido a partir de un diseño patentado por Honda basado en imanes que no utiliza metales pesados de tierras raras. Esto disminuye el costo y peso de los imanes, además de disminuir la dependencia de las tierras raras, ayudando a evitar el impacto ambiental negativo que conlleva la minería de extracción.

El sistema híbrido de control del tren de potencia administra la entrega de potencia desde cada componente y alterna sin interrupciones entre los manejos eléctrico, híbrido y de motor, para lograr una máxima eficiencia que no requiere la intervención del conductor. Los conductores del Accord Hybrid pueden maximizar aún más la eficiencia del combustible o la potencia al elegir entre los modos Sport, EV y ECON utilizando los tres botones ubicados detrás de la botonera de cambios.

Honda ya supera a todos los fabricantes de línea completa en consumo de combustible y bajas emisiones de CO 2 en promedio de flota, según la Agencia de protección del medio ambiente (EPA) de los Estados Unidos, con 27 vehículos que recibieron un índice EPA de consumo de combustible combinado de 30 mpg o superior.

Visualmente, el Accord Hybrid agrega sus propios toques particulares a las actualizaciones de estilo realizadas a todas las variantes del Accord 2021, incluyendo un emblema azul "H" en la parrilla e insignias Hybrid en los guardabarros delanteros y la tapa del maletero. Este año, la versión Accord Hybrid Touring cuenta con llantas de 19", dándole una apariencia sofisticada y deportiva.

NUEVA SPORT SPECIAL EDITION

El Accord Sport SE es una versión nueva para 2021, que reemplaza al Accord EX 1,5T y desarrolla la popular versión Sport con características adicionales. Con respecto a la popular versión Accord Sport 1,5T, el nuevo Sport SE agrega asientos de cuero, asientos frontales calefaccionados, asientos para pasajeros con ajuste eléctrico en cuatro direcciones para complementar el nuevo asiento con ajuste eléctrico en 12 direcciones para el conductor, espejos calefaccionados, acceso inteligente y arranque remoto. Todo esto se suma al ya generoso equipamiento del Sport 1,5T, que incluye dos puertos USB traseros, volante con levas recubierto de cuero, palanca de cambios recubierta de cuero y un sistema de audio de ocho altavoces. Visualmente, el Accord Sport y el Sport SE se distinguen de las otras versiones por un alerón trasero, una diseño de llantas de 19" específico de la versión, faros antiniebla LED, una parrilla de cromo oscuro, y bocas de tubo de escape cromadas.

Precios e índices EPA de economía de combustible del Honda Accord 2021

Modelo / Versión Transmisión MSRP1 MSRP1 Incluyendo

tarifa de despacho de USD 955 Índice de millaje de EPA

(Ciudad/Carretera/Combinado)2 Accord LX 1,5T/CVT USD 24.770 USD 25.725 30 / 38 / 33 Accord Sport 1,5T/CVT USD 27.230 USD 28.185 29 / 35 / 32 Accord Sport SE 1,5T/CVT USD 28.720 USD 29.675 29 / 35 / 32 Accord EX-L 1,5T/CVT USD 31.090 USD 32.045 30 / 38 / 33 Accord Sport 2,0T 2,0T/10AT USD 31.910 USD 32.865 22 / 32 / 26 Accord Touring 2,0T/10AT USD 36.700 USD 37.655 22 / 32 / 26 Accord Hybrid Híbrido USD 26.370 USD 27.325 48 / 48 / 48 Accord Hybrid EX Híbrido USD 30.320 USD 31.275 48 / 48 / 48 Accord Hybrid EX-L Híbrido USD 32.690 USD 33.645 48 / 48 / 48 Accord Hybrid Touring Híbrido USD 36.240 USD 37.195 44 / 41 / 43

DINÁMICA DE TREN DE POTENCIA Y MANEJO

Además de las actualizaciones realizadas al sistema de dos motores del Accord Hybrid, los dos motores turbocargados del Accord 2021 tienen un software de administración del motor actualizado para un control del acelerador más lineal y responsivo. Además, el turbo de 1,5 L mejoró su desempeño desde cero, con un arranque del motor más rápido cuando el conductor libera el freno.

El motor 1,5L VTEC Turbo® de 192 caballos de fuerza es el estándar en las versiones Accord LX, Sport, Sport SE y EX-L, mientras el Accord Sport 2,0T y el Touring se encuentran disponibles solo con un motor 2,0L VTEC Turbo® de 252 caballos de fuerza.

También se actualizó el sistema de frenado para lograr un acople más suave, especialmente a velocidades bajas como en atascos de tráfico y en situaciones de estacionamiento.

Especificaciones del tren de potencia



1,5T Híbrido 2,0T Motor 1,5 L

turbocargado de 4

cilindros Motor 4 en línea de 2,0 L, DOHC, i-

VTEC® de ciclo Atkinson

; Motor eléctrico

de corriente alterna

sincrónica

de imán permanente 2,0L

turbocargado de 4

cilindros Transmisión CVT NA 10AT Caballos de fuerza @ rpm (neta SAE) 192 @ 5.500 212 @6.200 (total del

sistema; no

neta SAE) 252 @ 6.500 Torque @ rpm (lb-ft, neta SAE) 192 @ 1.600-5.000 232 @ 0-2.000 (no

neta SAE) 273 @ 1.500-4.000 Combustible recomendado Regular sin plomo Regular sin plomo Regular sin plomo Índice de emisiones CARB LEV3-SULEV30 LEV3-SULEV30 LEV3-SULEV30 Intervalo de puesta a punto +/- 160.000 millas

de intervalo de puesta a punto +/- 160.000 millas

de intervalo de puesta a punto del motor +/- 160.000 millas

de intervalo de puesta a punto

TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD Y DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Para el modelo 2021, todos los Accord cuentan con un nuevo Recordatorio de asiento trasero y un recordatorio de cinturón de seguridad trasero como equipamiento estándar. El Recordatorio de asiento trasero campanea cuando se apaga el vehículo, con una notificación en el tablero digital recordándole al conductor revisar los asientos traseros para no olvidar niños, mascotas u otras cargas importantes antes de abandonar el vehículo. El recordatorio de cinturón de seguridad trasero utiliza una advertencia en el tablero digital para informarle al conductor si los pasajeros traseros no se han colocado los cinturones de seguridad.

Las versiones Accord Touring e Hybrid Touring ahora cuentan con un nuevo sistema de frenado frontal y trasero llamado Control de frenado a baja velocidad. Utilizando sensores de estacionamiento basados en sonar, el nuevo sistema puede percibir objetos sólidos a velocidades bajas tal como en situaciones de estacionamiento, y advertir al conductor o accionar los frenos para ayudar a evitar o mitigar una colisión.

Honda Sensing® recibe actualizaciones al Control crucero adaptativo (ACC) y al Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LKAS). Para 2021, el ACC ahora cuenta con un frenado más suave al seguir a otro vehículo, mientras que LKAS ofrece un centrado de línea más efectivo y natural. Además, el volante y los controles del tablero para el ACC y el LKAS ahora cuentan con íconos normalizados en la industria.

El Accord 2021 ha recibido una clasificación de Puntaje vehicular en general de 5 estrellas por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) y la clasificación de Top Safety Pick+ por parte del Instituto de Seguros para la Seguridad Vial (IIHS), incluyendo la clasificación más alta disponible de BUENA en todas las pruebas de colisiones y SUPERIOR para la prevención de colisiones frontales. Además, los faros LED estándar actualizados fueron diseñados para obtener una clasificación de BUENA en el rigoroso estándar de faros del IIHS.

Características clave de Accord

Característica LX Sport Sport SE EX-L Sport 2,0T Touring Desempeño Motor 4 en línea de 1,5 L VTEC Turbo®, DOHC de inyección

directa con 192

HP/192 lb-ft de torque • • • •



Motor 4 en línea de 2,0L VTEC Turbo®, DOHC de inyección

directa con 252

HP/273 lb-ft de torque







• • Transmisión variable continua • (volante

con

levas) (volante

con

levas) •



Transmisión automática de 10 velocidades







(volante

con

levas) (volante

con

levas) Arranque remoto



• • • • Exterior Faros altos y bajos LED Faros

bajos • • • • • Faros

altos de encendido y apagado automático • • • • • • Llantas de aleación de aluminio de 17" •



•



Neumáticos 225/50R17 para todas las estaciones •



•



Llantas de aleación de aluminio de 19"

• •

• • Neumáticos 235/40R19 para todas las estaciones

• •

• • Luces LED rompenieblas

• • • • • Alerón trasero

• •

•

Bocas de tubo de escape cromadas

• •

• • Limpiaparabrisas con sensor de lluvia









• Espejos laterales con calefacción



•

• • Espejos laterales con luz de giro





•

• Espejos con inclinación automática para marcha atrás









• Interior Encendido con pulsador • • • • • • Control climático de zona doble • • • • • • Faros automáticos • • • • • • Bluetooth® Hands Free Link® • • • • • • Interfaz de audio USB • • • • • • Pantalla de 8" • • • • • • Sistema de audio de 160 watts con 4

altavoces •









Sistema de audio de 180 watts con 8

altavoces

• •

•

Sistema de audio exclusivo de 450 watts

con 10 altavoces incluyendo

subwoofer





•

• HD Radio™ y Radio satelital SiriusXM®



• • • • Integración por cable con Apple CarPlay® y Android

Auto™ • • • • • • Integración inalámbrica con Apple CarPlay® y

Android Auto™





• • • Cargador de celular inalámbrico





• • • Tabla de colores TFT • • • • • • Asiento del conductor con ajuste de altura

manual •









Asiento eléctrico para conductor con ajuste en 12 direcciones

• • • • • Asiento del conductor con memoria





•

• Asientos de tela •









Asiento de combinación

•



•

Asientos de cuero



• •

• Asientos delanteros con calefacción



• • • • Asientos delanteros con calefacción y ventilación









• Asientos traseros contra las puertas con calefacción









• Asiento eléctrico para pasajero con ajuste en cuatro direcciones



• •

• Volante recubierto de cuero





•



Volante recubierto de cuero

con levas

• •

• • Cargadores USB traseros (2,5v)

• • • • • Palanca de cambios recubierta de cuero

• • • • • Pedales deportivos

• •

•

Entrada inteligente



• • • • Arranque remoto



• • • • Techo corredizo eléctrico de un solo toque con función de

inclinación





• • • Espejo retrovisor con reducción de brillo automática

con HomeLink®





• • • HondaLink®









• Honda Satellite-Linked Navigation

System™









• Visualización frontal









• Tecnologías de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing® • • • • • • Cámara trasera de vistas múltiples • • • • • • Ocho bolsas de aire, incluyendo bolsas de aire frontales de rodillas para conductor y

pasajero • • • • • • Sistema de información de puntos ciegos





• • • Monitor de tránsito cruzado





• • • Sensores de estacionamiento





• • • Control de frenado a baja velocidad









•

Características claves del Accord Hybrid

Característica LX EX EX-L Touring Desempeño Motor 4 en línea de 2,0L, DOHC, i-VTEC® de ciclo

Atkinson; Motor eléctrico

de corriente alterna

sincrónica de imán permanente; 212 caballos de fuerza

totales del sistema, 232 lb-ft de torque • • • • Arranque remoto • • • • Exterior Faros altos y bajos LED Faros bajos • • • Faros

altos de encendido y apagado automático • • • • Llantas de aleación de aluminio de 17" • • •

Neumáticos 225/50R17 para todas las estaciones • • •

Llantas de aleación de aluminio de 19"





• Neumáticos 235/40R19 para todas las estaciones





• Luces LED rompenieblas

• • • Limpiaparabrisas con sensor de lluvia





• Espejos laterales con calefacción • • • • Espejos laterales con luz de giro



• • Espejos con inclinación automática para marcha atrás





• Interior Encendido con pulsador • • • • Control climático de zona doble • • • • Faros automáticos • • • • Bluetooth® Hands Free Link® • • • • Interfaz de audio USB • • • • Pantalla de 8" • • • • Sistema de audio de 160 watts con 4

altavoces •





Sistema de audio de 180 watts con 8

altavoces

•



Sistema de audio exclusivo de 450 watts

con 10 altavoces incluyendo

subwoofer



• • HD Radio™ y Radio satelital SiriusXM®

• • • Apple CarPlay® y Android

Auto™ por cable • • • • Apple CarPlay® and

Android Auto™ inalámbrico

• • • Cargador de celular inalámbrico

• • • Tabla de colores TFT • • • • Asiento del conductor con ajuste de altura

manual •





Asiento eléctrico para conductor con ajuste en 12 direcciones

• • • Asiento del conductor con memoria



• • Asientos de tela • •



Asientos de cuero



• • Asientos delanteros con calefacción

• • • Asientos delanteros con calefacción y ventilación





• Asientos traseros contra las puertas con calefacción





• Asiento eléctrico para pasajero con ajuste en cuatro direcciones



• • Volante con levas • •



Volante recubierto de cuero

con levas



• • Cargadores USB traseros (2,5v)

• • • Entrada inteligente • • • • Arranque remoto • • • • Techo corredizo eléctrico de un solo toque con función de

inclinación

• • • Espejo retrovisor con reducción de brillo automática

con HomeLink®



• • HondaLink®





• Honda Satellite-Linked Navigation

System™





• Visualización frontal





• Tecnologías de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing® • • • • Cámara trasera de vistas múltiples • • • • Ocho bolsas de aire, incluyendo bolsas de aire frontales de rodillas para conductor y

pasajero • • • • Sistema de información de puntos ciegos

• • • Monitor de tránsito cruzado

• • • Sensores de estacionamiento



• • Control de frenado a baja velocidad





•

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos seguros, divertidos, conectados y de energía limpia a la venta en más de 1.000 concesionarias independientes de Honda en los Estados Unidos. Honda tiene la flota con la más alta economía de combustible promedio y las más bajas emisiones de CO 2 de todos los fabricantes automotrices de línea completa en los Estados Unidos, según los últimos datos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). La oferta de Honda incluye a los automóviles de pasajeros de las series Fit, Civic, Insight Accord y Clarity, así como los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La oferta de vehículos eléctricos de Honda incluye al Accord híbrido, CR-V híbrido, sedán Insight híbrido-eléctrico, y la Clarity Fuel Cell y Clarity Plug-In Hybrid.

Honda ha estado produciendo automóviles en los Estados Unidos durante 38 años, y actualmente opera 19 plantas de producción principales en Norteamérica. En 2019, más del 90 % de todos los vehículos Honda vendidos en los Estados Unidos fueron fabricados en Norteamérica, con partes de origen nacionales y de otros países.

Para obtener más información

Hay información adicional para los medios, incluidos detalles de precios y fotografías en alta resolución de todos los modelos Honda 2020 disponible en hondanews.com. La información para el consumidor está disponible en automobiles.honda.com. Para unirse a la comunidad Honda en Facebook, visite facebook.com/honda.

1 MSRP (Precio de venta sugerido por el fabricante) excluyendo impuestos, licencia, registro, el cargo de $955 de despacho y opcionales. Los precios de concesionario pueden variar.

2 Basado en los índices de millaje de 2021 de EPA. Utilícese solo para comparación. Su millaje real puede variar según el modo en que maneja y mantiene su vehículo, las condiciones de manejo, la antigüedad y la condición de las baterías (solo para Hybrid), y otros factores.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1310358/2021_Honda_Accord_Hybrid.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/451598/Honda_Logo.jpg

FUENTE American Honda Motor Co., Inc.

Related Links

http://www.honda.com



SOURCE American Honda Motor Co., Inc.