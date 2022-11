Un rapport d'étape montre que les corridors maritimes écologiques prennent leur essor ; mais les parties prenantes essentielles ne doivent pas être laissées pour compte

COPENHAGUE, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport du Forum maritime mondial , préparé au nom de la coalition Getting to Zero, évalue les progrès réalisés dans le développement des corridors maritimes écologiques, des routes maritimes entre les principaux centres portuaires où des solutions à émission zéro sont soutenues et démontrées, et constate que l'activité en 2022 a dépassé les attentes. Toutefois, à mesure que les corridors maritimes écologiques progressent vers leur mise en œuvre, certains intervenants clés de l'industrie, en particulier les propriétaires de fret et les producteurs de carburant, devront être mobilisés dès que possible. Du côté du secteur public, l'appui politique des gouvernements nationaux devra relever le défi de combler l'écart entre le coût des carburants zéro émission et les carburants fossiles.

Le Rapport d'étape annuel 2022 sur les corridors de transport maritime écologiques est lancé en association avec le premier anniversaire de la déclaration de Clydebank, qui a vu 24 pays exprimer leur soutien à la création de corridors de transport maritime écologiques comme moyen de déployer les solutions à émissions nulles nécessaires à la transition du secteur du transport maritime vers des émissions de gaz à effet de serre nulles.

Alors que la plupart des initiatives de corridors maritimes écologiques n'en sont qu'à leurs débuts, le rapport examine leur potentiel, évalue les progrès accomplis, identifie les défis et propose des recommandations, notamment en faisant progresser le déploiement à l'échelle commerciale de carburants, de navires et d'infrastructures à émissions nulles sur les routes prometteuses. Des analyses antérieures ont indiqué que pour que la transition du transport maritime soit sur la bonne voie, il faudrait que 5 % des carburants utilisés sur les routes en eaux profondes soient des carburants à émissions nulles évolutifs, tels que l'ammoniac propre, le méthanol ou l'hydrogène.

Dans l'ensemble, le rapport fait état d'un niveau d'activité concernant ces corridors écologiques en 2022 qui a dépassé les attentes, avec plus de 20 initiatives et 110 parties prenantes de tous les principaux segments du transport maritime, un engagement actif des gouvernements signataires de la déclaration de Clydebank et la couverture de certaines des routes en eau profonde les plus importantes.

La plupart de ces initiatives n'en sont qu'à un stade très précoce de leur développement, et seules quelques-unes ont atteint jusqu'à présent les étapes de faisabilité et de planification.

Jusqu'à présent, les couloirs maritimes écologiques sont trop centrés sur le transport maritime ; il faut faire davantage pour impliquer les propriétaires de cargaisons et les producteurs des futurs carburants si l'on veut surmonter des obstacles importants.

Si les gouvernements ont fait preuve d'un esprit d'initiative prometteur en élaborant des politiques de soutien, ils devront réfléchir à la manière d'utiliser les leviers politiques nationaux pour combler l'écart de coût des carburants entre les carburants à émission zéro et les carburants fossiles.

Le directeur de projet pour la décarbonisation du Forum maritime mondial, Jesse Fahnestock, a fait remarquer que le rapport, comme l'activité qu'il couvre, visait à créer une base de référence pour les actions futures.

« Les corridors écologiques ont captivé l'imagination du secteur maritime, et le nombre d'initiatives qui ont été lancées en un an est véritablement impressionnant », a déclaré M. Fahnestock. « Ces corridors en sont tous à des stades très précoces, mais à mesure qu'ils progressent vers la mise en œuvre, ce rapport peut fournir une plateforme pour le suivi et le partage des progrès mondiaux. D'ores et déjà, le rapport a identifié des recommandations clés pour accélérer l'action et améliorer l'impact. »

Lisez le rapport https://cms.globalmaritimeforum.org/wp-content/uploads/2022/11/The-2022-Annual-Progress-Report-on-Green-Shipping-Corridors.pdf ici https://cms.globalmaritimeforum.org/wp-content/uploads/2022/11/The-2022-Annual-Progress-Report-on-Green-Shipping-Corridors.pdf.

À propos de la coalition Getting to Zero

La coalition Getting to Zero (GtZ), un partenariat entre le Forum maritime mondial et le Forum économique mondial, est une communauté de parties prenantes ambitieuses issues des secteurs maritime, énergétique, infrastructurel et financier, soutenues par des gouvernements clés, des OIG et d'autres parties prenantes, qui s'engagent à décarboniser le transport maritime.

L'ambition de la coalition Getting to Zero est d'avoir des navires commercialement viables à zéro émission opérant le long des routes commerciales en haute mer d'ici 2030, soutenus par l'infrastructure nécessaire pour les sources d'énergie évolutives à zéro carbone, y compris la production, la distribution, le stockage et le soutage, vers une décarbonisation complète d'ici 2050.

À propos du Forum maritime mondial

Le Forum maritime mondial (FMM) est une organisation internationale à but non lucratif qui se consacre à façonner l'avenir du commerce maritime mondial afin d'accroître le développement économique durable à long terme et le bien-être humain.

