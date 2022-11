Relatório de progresso mostra que os corredores verdes marítimos estão decolando - mas as partes interessadas essenciais não devem ser deixadas para trás

COPENHAGUE, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um novo relatório do Global Maritime Forum, elaborado em nome da Getting to Zero Coalition, avalia o progresso no desenvolvimento de corredores verdes de transporte marítimo - rotas marítimas entre os principais centros portuários onde se apoiam e demonstram soluções com zero emissões - e descobre que a atividade durante o ano de 2022 superou as expectativas. No entanto, enquanto os corredores verdes de transporte marítimo avançam para a implementação, algumas das principais partes interessadas do setor, principalmente proprietários de cargas e produtores de combustível, precisarão se envolver o mais rápido possível. Do setor público, o apoio em termos de elaboração de políticas por parte dos governos nacionais precisará enfrentar o desafio de preencher a lacuna de custos de combustíveis entre os combustíveis com zero emissões e os fósseis.

O lançamento do Relatório Anual de Progresso de 2022 sobre Corredores Verdes de Transporte Marítimo coincide com o primeiro aniversário da Clydebank Declaration, que contou com o apoio de 24 países para a criação de corredores verdes de transporte marítimo como uma forma de demonstrar e implementar as soluções com zero emissões necessárias para a transição do transporte marítimo para zero emissões de gases de efeito estufa.

Embora a maioria das iniciativas de corredores marítimos ecológicos ainda esteja na infância, o relatório analisa seu potencial, avalia o progresso, identifica os desafios e oferece recomendações, principalmente por meio da implementação em escala comercial de combustíveis, embarcações e infraestrutura com zero emissões em rotas promissoras. Análises anteriores indicaram que, para a transição do transporte marítimo entrar no caminho certo, cinco por cento dos combustíveis utilizados nas rotas marítimas precisariam ser combustíveis escaláveis e com zero emissões, como amônia limpa, metanol ou hidrogênio.

De forma geral, o relatório documenta um nível de atividade de corredor verde em 2022 que superou as expectativas, com mais de 20 iniciativas e o envolvimento de 110 partes interessadas de todos os principais segmentos de transporte marítimo, engajamento ativo dos signatários governamentais da Clydebank Declaration e cobertura de algumas das rotas marítimas mais importantes.

A maioria dessas iniciativas ainda está em um estágio muito inicial de desenvolvimento, e poucas atingiram os estágios de viabilidade e planejamento até o momento.

Até o momento, os corredores marítimos verdes são muito centrados no transporte marítimo, e são necessárias mais ações para envolver os proprietários de cargas e produtores de combustíveis do futuro para que obstáculos importantes sejam superados.

Embora tenham demonstrado uma iniciativa promissora no desenvolvimento de políticas de apoio, os governos precisarão considerar como usar as alavancas de políticas nacionais para preencher a lacuna de custos de combustíveis entre os combustíveis com zero emissões e os fósseis.

Jesse Fahnestock, diretor de projetos de descarbonização do Global Maritime Forum, observou que o relatório, como a atividade que ele abordou, teve como objetivo criar uma referência para ações futuras.

"Os corredores verdes capturaram a imaginação do setor marítimo, e o número de iniciativas que foram lançadas em um ano é realmente animador", disse Fahnestock. "Esses corredores estão todos em estágios muito iniciais, mas à medida que avançarem para a implementação, esse relatório pode oferecer uma plataforma para monitorar e compartilhar o progresso global. O relatório já identificou algumas recomendações importantes para acelerar as ações e melhorar o impacto."

Encontre o relatório aqui .

Sobre a Getting to Zero Coalition

A Getting to Zero (GtZ) Coalition, uma parceria entre o Global Maritime Forum e o Fórum Econômico Mundial, é uma comunidade de partes interessadas ambiciosas dos setores marítimo, de energia, de infraestrutura e financeiro, com o apoio dos principais governos, OIGs e outras partes interessadas, que estão comprometidos com a descarbonização do transporte marítimo.

A ambição da Getting to Zero Coalition é ter embarcações com zero emissões comercialmente viáveis que operem ao longo de rotas marítimas comerciais até 2030, com o suporte da infraestrutura necessária para fontes de energia escaláveis de carbono zero como produção, distribuição, armazenamento e reabastecimento, para que se consiga a descarbonização total até 2050.

Sobre o Global Maritime Forum

O Global Maritime Forum (GMF) é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a moldar o futuro do comércio marítimo global para aumentar o desenvolvimento econômico sustentável de longo prazo e o bem-estar humano.

FONTE Global Maritime Forum

