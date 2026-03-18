El Carnival del 2026 fue reconocido por su espaciosa cabina y sus tecnologías de seguridad activa.

Los modelos Sportage, Sportage Hybrid y EV9 del 2026 fueron nombrados finalistas en sus respectivas categorías.

IRVINE, CA, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- U.S. News & World Report otorgó a la Kia Carnival del 2026 el premio a la "Mejor Miniván para Familias" en su programa anual de premios "Mejores Autos para Familias". Este galardón marca el séptimo año consecutivo en que al menos un vehículo Kia recibe este reconocimiento.

El Kia Carnival gana el premio "Mejores autos para familias" de U.S. News & World Report 2026 (PRNewsfoto/Kia America)

"Este premio subraya el compromiso de Kia con el diseño, la ingeniería y la fabricación de vehículos de alta calidad que satisfacen las diversas necesidades de las familias de hoy", declaró Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia América. "Nos sentimos honrados de que un vehículo Kia haya obtenido este reconocimiento por séptimo año consecutivo, lo cual es una prueba de nuestra constante búsqueda de la excelencia".

Además del premio, la Sportage del 2026 fue finalista en la categoría de "Mejor SUV Compacta para Familias", la Sportage Híbrido en la de "Mejor SUV Híbrida Compacta para Familias" y la EV9 en la de "Mejor SUV Eléctrica Mediana para Familias". Entre un campo competitivo, los editores de U.S. News & World Report seleccionaron el Carnival como ganador después de probar más de 100 vehículos en 14 clases de vehículos. Los autos, SUV y minivanes ganadores son determinados por aquellos con la puntuación compuesta más alta al evaluar los vehículos U.S. News Best Car Rankings, calificaciones de seguridad y confiabilidad, capacidad de asientos y volumen de carga, y disponibilidad de características aptas para familias.

"Los premios a los Mejores Autos para Familias destacan los vehículos que ofrecen la mejor combinación de seguridad, confiabilidad, amplitud y características pensadas para la familia", afirmó Zach Doell, editor de pruebas de vehículos de U.S. News. "El Carnival se alzó con el premio gracias a su versatilidad, amplitud y amplia gama de características".

El Carnival del 2026 continúa ofreciendo a sus clientes una combinación única de tecnología innovadora y diseño de primera clase. Equipado con funciones avanzadas de asistencia al conductor y un interior espacioso para una comodidad superior, el Carnival es una opción atractiva para las familias que se desplazan constantemente.

Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

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* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937503/2026_Carnival.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/5872271/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America