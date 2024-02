El KIA CARNIVAL MPV DEL 2025 REDEFINIDO: ELEVANDO EL ATRACTIVO MULTIUSOS CON POTENCIA HÍBRIDA, MEJORAS DE DISEÑO SOFISTICADO Y ATRACTIVA TECNOLOGÍA DE PRÓXIMA GENERACIÓN

1 Las funciones y actualizaciones inalámbricas pueden requerir un costo adicional y pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las características, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect 2 Kia Digital Key requiere una suscripción elegible a Kia Connect y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Es posible que se apliquen tarifas normales de servicio celular cuando se utiliza un dispositivo inteligente. 3 Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución. 4 Se espera que el inventario sea extremadamente limitado. 5 Las barras transversales del riel del techo y los accesorios para el portaequipajes se venden por separado y no están incluidos. Lleve siempre la carga de forma segura. 6 Conducir distraído puede provocar la pérdida de control del vehículo. Cuando opere un vehículo, nunca use un sistema del vehículo que le distraiga de la operación segura del vehículo. 7 No prestar atención a las condiciones de viaje y al funcionamiento del vehículo podría provocar la pérdida de control del mismo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución. 8 Full Display Mirror es una marca registrada de Gentex. 9 El asiento reclinable y/o el reposapiés elevado pueden reducir la eficacia del sistema de retención de seguridad y provocar lesiones adicionales en caso de accidente. 10 El mejor espacio de carga de su clase: Comparación basada en datos disponibles públicamente sobre el espacio de carga en monovolúmenes de tamaño mediano a enero de 2024. Clase de monovolumen de tamaño mediano según lo define la segmentación de Kia. 11 Las funciones y actualizaciones inalámbricas pueden requerir un costo adicional y pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las características, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect 12 Cuando está activada, la asistencia para evitar colisiones frontales no sustituye la conducción segura y es posible que no detecte todos los objetos delante del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución. 13 Cuando está activado, el control de crucero inteligente basado en navegación (NSCC) no sustituye la conducción segura ni los procedimientos de control de crucero. Esta no es una función de piloto automático. Es posible que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución. 14 La asistencia inteligente de límite de velocidad no sustituye la conducción segura y solo puede funcionar bajo ciertas condiciones. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

