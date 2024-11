EL KIA EV6 DEL 2025 DEBUTA EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE LOS ÁNGELES CON ACTUALIZACIONES DE DISEÑO, MÁS TECNOLOGÍA Y CAPACIDAD DE BATERÍA MEJORADA

Un parecido familiar más fuerte : el estilo refinado del EV6 incorpora el lenguaje de diseño exclusivo de Kia "Opposites United", que incluye iluminación con mapa estelar y un tema interior horizontal con pantalla integrada curva 1

Mayor capacidad de la batería : ahora una batería de 63,0 kWh es estándar, junto con un paquete de batería de 84,0 kWh disponible que tiene una autonomía totalmente eléctrica de 319 millas en los modelos Light LR, Wind y GT-Line con configuración RWD 2

Repleto de tecnología : el Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) de próxima generación de Kia ofrece conectividad inalámbrica estándar 3 (OTA) capacidad de actualización, disponible clave digital 2.0 4

Fabricado en Georgia : el EV6 del 2025 (excluido el EV6 GT) se ensamblará en la planta de Kia en West Point, Georgia

LOS ANGELES, 21 de noviembre del 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Después de hacer una entrada audaz en el mercado de vehículos eléctricos hace casi tres años y ganar numerosos galardones de la industria, incluido el de Vehículo Utilitario del Año de Norteamérica 2023, hoy se presentó el Kia EV6 significativamente renovado en el Salón Internacional del Automóvil de Los Ángeles. Con diseños frontales y traseros actualizados, toques interiores premium mejorados y niveles de equipamiento recientemente empaquetados con características y comodidades adicionales, el EV6 continúa fortaleciendo su posición en los segmentos de vehículos utilitarios deportivos y eléctricos al aprovechar su fórmula galardonada.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/kia/9239856-es-2025-kia-ev6-debuts-at-la-auto-show

"Estamos increíblemente orgullosos del éxito que ha logrado el EV6 desde su lanzamiento", dijo Steven Center, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia América. "El EV6 representa el enfoque vanguardista de Kia hacia la electrificación y, con este modelo renovado, estamos entusiasmados de aprovechar ese éxito al ofrecer aún más estilo, tecnología y características que a nuestros clientes les encantarán. Estamos ansiosos por ver cómo este próximo capítulo del EV6 continúa generando entusiasmo y superando los límites en el mercado de vehículos eléctricos".

El EV6 del 2025 se ensamblará en la planta de ensamblaje de Kia Georgia junto con el EV9 y estará disponible en los acabados Light (solo RWD), Light Long Range (RWD o e-AWD), Wind (RWD o e-AWD), GT-Line (RWD o e-AWD) y GT (e-AWD). Se espera que salga a la venta en la primera mitad del próximo año.

ESTILO: A LA IGUAL QUE LA FAMILIA KIA

El EV6 del 2025 ha evolucionado con los nuevos modelos de Kia, con actualizaciones sutiles pero impactantes que mantienen su identidad inconfundible y le dan un toque más deportivo. La iluminación Star Map característica de Kia da forma a los nuevos faros y luces de circulación diurna, lo que le da un aspecto de alta tecnología con gráficos en forma de ala que ayudan a crear una apariencia más amplia y dinámica. El paragolpes delantero tiene ángulos más pronunciados, mientras que las líneas de carácter en el capó que se extienden hasta la entrada de aire agregan contraste y profundidad al diseño frontal general. Desde la parte trasera, las luces traseras tridimensionales también se inspiran en el lenguaje de diseño Star Map, mientras que el paragolpes trasero adopta una forma ancha tipo ala que une visualmente el diseño trasero con el delantero. El perfil lateral del EV6 del 2025 cambia ligeramente, como resultado del revestimiento delantero y trasero y una moldura de umbral lateral con un ángulo más pronunciado que mejora la postura del EV. Los nuevos diseños de llantas, disponibles en tamaños de 19 a 21 pulgadas según el nivel de equipamiento, mantienen la apariencia llamativa del EV6 al tiempo que ofrecen un aspecto renovado.

En el interior, el diseño horizontal del EV6 realza la sensación de amplitud y apertura del habitáculo. El diseño centrado en el conductor cuenta con una pantalla curva doble de 12,3 pulgadas de serie que integra el grupo de instrumentos y la pantalla central, ofreciendo una experiencia visual envolvente. Inspirado en el galardonado EV9, el EV6 del 2025 ahora cuenta con iluminación Star Map, un volante en forma de D y una consola central actualizada con un nuevo acabado elegante, todo lo cual contribuye a su estética deportiva de alta tecnología.

Las dimensiones del EV6 se han ajustado ligeramente para mejorar la estética y la comodidad. La longitud total ha aumentado gradualmente en 0,6 pulgadas, y el voladizo delantero es más largo en la misma medida, lo que crea una postura más deportiva.

RENDIMIENTO: IR MÁS ALLÁ DE LO NECESARIO

Después de recibir comentarios abrumadoramente positivos tras la incorporación del EV6 Light Long Range del 2024 con el paquete de baterías más grande, Kia continúa respondiendo a la demanda de los consumidores de una mayor autonomía. Para el 2025, el EV6 presenta opciones de batería más grandes, con la batería estándar de 63,0 kWh combinada con un motor trasero que produce 167 caballos de fuerza y 258 libras pies de torque. La batería disponible de 84,0 kWh tiene una autonomía totalmente eléctrica de 319 millas2 en los acabados Light LR, Wind y GT-Line con configuración RWD, este sistema viene con un motor trasero que genera 225 caballos de fuerza y 258 libras pies de torque. La opción AWD más potente combina dos motores para generar 320 caballos de fuerza y 446 libras pies de torque, mientras que el EV6 GT genera 601 caballos de fuerza y 545 libras pies de torque. Con el modo GT estándar activado, el GT alcanza unos impresionantes 641 caballos de fuerza y 568 libras pies de torque (frente a los 576 caballos de fuerza y 545 libras pies de torque, respectivamente, del EV6 GT 2024). La nueva función Virtual Gear Shift del GT mejora la inmersión en la conducción al simular cambios de marcha con imágenes, efectos de sonido del motor y una sensación táctil a través de los ajustes de torque del motor.

La carga rápida sigue siendo una característica destacada, con el sistema de carga CC ultrarrápido de 800 voltios del EV65. Para que la carga sea más cómoda, el puerto de carga (excluidos los modelos EV6 GT) se ha reubicado en el guardabarros trasero izquierdo y es compatible con el estándar de carga de América del Norte6. El EV6 también introduce mejoras en su Unidad de Control del Convertidor Integrado (ICCU) con una mayor densidad de salida.

La conducción y el manejo mejorados se logran gracias a una respuesta de dirección mejorada gracias a una columna de dirección tipo correa, mientras que una columna de dirección inclinable y telescópica eléctrica agrega comodidad para el conductor. Para mantener una cabina silenciosa, se agregaron materiales de absorción de sonido en todo el vehículo y se reforzó el chasis del EV6 para cumplir con los estándares de seguridad más estrictos del IIHS.

Para los aventureros, el modelo de largo alcance con batería de 84,0 kWh cuenta con una capacidad de remolque mejorada7de 2,700 libras y detecta automáticamente el peso del remolque para ajustar la distancia hasta quedar vacío.

CONVENIENCIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN:

El EV6 seguirá ofreciendo una experiencia de vehículo innovadora con el sistema operativo Cabina de mando de navegación para auto conectado (ccNC) de próxima generación de Kia con un procesamiento más rápido, mayor fidelidad y actualizaciones por aire (OTA) para mantener el EV6 actualizado con el último software relacionado con el tren motriz, la navegación y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)8. A través de la nueva Kia Connect Store, el EV6 ahora ofrece una serie de funciones y servicios digitales disponibles9 Diseñado para mejorar el entretenimiento y la conectividad en el vehículo, que incluyen transmisión de video y música, juegos y un punto de acceso Wi-Fi. Los conductores también pueden personalizar el tema de la pantalla del EV6 10 con los colores y logotipos de su equipo favorito de la NBA, mostrando su lealtad inquebrantable a su equipo favorito de la NBA.

Otras novedades tecnológicas incluyen una llave digital 2.0 basada en banda ultra ancha que permite a los clientes utilizar sus dispositivos inteligentes compatibles o una tarjeta inteligente con NFC como llaves virtuales del vehículo para bloquear, desbloquear y conducir. Esta innovadora tecnología permite al conductor desbloquear el EV6 sin tener que sostener su teléfono inteligente. El sistema también permite compartir la llave a través de mensajes de texto en dispositivos compatibles para mayor comodidad.

Para mayor comodidad del conductor, se han mejorado las funciones de estacionamiento, incluido el Asistente de estacionamiento inteligente a distancia 211, y asistencia para evitar colisiones al estacionar hacia adelante, lateralmente y en reversa 12, junto con la advertencia de distancia de estacionamiento13. Las manijas de las puertas al ras del EV6 con despliegue automático ahora son estándar.

SISTEMAS AVANZADOS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR (ADAS):

El EV6 del 2025 continúa ofreciendo el conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de Kia, incluido el asistente para evitar colisiones frontales 214, con funciones más nuevas, como vehículo que gira en intersecciones, vehículo que cruza intersecciones, vehículo que cambia de carril y asistencia de dirección evasiva. También está disponible la asistencia para conducción en autopista 215, diseñado para mantener una distancia predeterminada del vehículo detectado delante, mantener el vehículo dentro de los marcadores de carril detectados en ciertas carreteras y ayudar en los cambios de carril en determinadas condiciones.

Kia América - sobre nosotros

Kia América, con sede en Irvine, California, sigue encabezando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo de 2024 según TIME. Kia es el "socio automotriz oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de más de 775 concesionarios en los EE. UU., incluidos varios automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los EE. UU.*.

*Ciertos EV9 del 2025, el SUV de tres filas totalmente eléctrico, Sportage (excluye HEV/PHEV), Sorento (excluye HEV/PHEV) y Telluride se ensamblan en los Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

Para obtener información para los medios, incluidas fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones por correo electrónico personalizadas sobre comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

1 La conducción distraída puede provocar la pérdida de control del vehículo. Al conducir un vehículo, nunca utilice un sistema que le haga perder la concentración en la conducción segura.

2 La autonomía eléctrica no es una estimación oficial de la EPA y se basa en estimaciones preliminares del fabricante en un vehículo con una carga completa. La autonomía varía y depende de una serie de factores, entre ellos, la antigüedad de la batería, el mantenimiento del vehículo, las prácticas de carga, el clima, las condiciones de la carretera y el tráfico, la temperatura ambiente, los hábitos de conducción, las opciones, la carga y otros. La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso.

3 Las funciones y actualizaciones por aire pueden requerir un costo adicional y pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las funciones, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect.

4 Kia Digital Key requiere una suscripción a Kia Connect y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Es posible que se apliquen tarifas normales de servicio celular al usar un dispositivo inteligente.

5 El tiempo de carga real puede variar según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción, el mantenimiento del vehículo, la práctica de carga, la antigüedad de la batería, el clima, la temperatura y el estado del vehículo. La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso. El uso frecuente de la carga rápida de CC puede afectar negativamente el rendimiento y la durabilidad de la batería, y Kia recomienda minimizar el uso de la carga rápida de CC

6 Excluye GT.

7 El remolque puede reducir significativamente la autonomía eléctrica y requiere equipo adicional. Consulte el Manual del propietario para obtener instrucciones sobre cómo remolcar. Siempre tenga cuidado al remolcar.

8 Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen a una conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos que rodean el vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

9 Las funciones y servicios digitales pueden requerir un costo adicional y pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las funciones, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect. La suscripción gratuita puede no incluir todas las funciones y servicios disponibles. Es posible que las funciones y servicios digitales no estén disponibles actualmente para los vehículos del año modelo 2022 y posteriores vendidos en Massachusetts.

10 Los temas de pantalla solo están disponibles en los modelos que tienen el último sistema de infoentretenimiento basado en ccNC (Connected Car Navigation Cockpit). Los temas de pantalla están disponibles actualmente en todos los modelos EV9. Se requiere una suscripción activa a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect. Sin una suscripción activa a Kia Connect, los temas de pantalla no estarán operativos. Una vez comprados, los temas de pantalla están limitados al uso en el vehículo específico vinculado a la compra y no se pueden transferir a otros vehículos.

11 Es posible que el asistente de estacionamiento inteligente remoto no detecte todos los objetos que rodean el vehículo. Consulta el manual del propietario para conocer las limitaciones, advertencias e instrucciones.

12 El sistema de asistencia para evitar colisiones al estacionar hacia adelante, de costado o en reversa no sustituye la conducción segura y es posible que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo. Conduzca siempre con cuidado y tenga cuidado.

13 El sistema de advertencia de distancia de estacionamiento no sustituye a una conducción segura y es posible que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

14 Cuando está activado, el asistente para evitar colisiones frontales no sustituye a una conducción segura y es posible que no detecte todos los objetos que se encuentran delante del vehículo. Conduzca siempre con cuidado y tenga cuidado.

15 Cuando está activado, el asistente de conducción en carretera no sustituye a una conducción segura, es posible que no detecte todos los objetos que rodean al vehículo y solo funciona en determinadas carreteras federales. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado

