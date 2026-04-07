EL KIA K4 HATCHBACK ES NOMBRADO "VEHÍCULO DEL PUEBLO DE TEXAS 2026 (MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO)" POR LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES AUTOMOTRICES DE TEXAS

IRVINE, CA, 7 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El nuevo Kia K4 GT Line Turbo Hatchback del 2026 demostró que, en Texas, lo grande no siempre es mejor, al alzarse con el prestigioso premio "Vehículo Favorito del Público de Texas (Mejor Relación Calidad-Precio)" en el Auto Roundup 2026 de la Asociación de Periodistas Automotrices de Texas (TAWA).

KIA K4 HATCHBACK NAMED “2026 PEOPLE’S VEHICLE OF TEXAS (BEST VALUE)” BY THE TEXAS AUTO WRITERS’ ASSOCIATION.

Esta competencia anual reúne a periodistas miembros de TAWA de todo el estado para evaluar una amplia variedad de los mejores sedanes, camionetas, vehículos eléctricos, SUV y CUV de la industria, basándose en las condiciones de conducción cotidianas.

"Kia tiene una larga trayectoria con TAWA, y estamos encantados de que el K4 Hatchback haya sido nombrado 'Vehículo Favorito del Público de Texas 2026 (Mejor Relación Calidad-Precio)' en el Auto Roundup por este distinguido grupo de periodistas. Este premio es una prueba más de que la filosofía de Kia de ofrecer a los clientes todo lo que necesitan y más de lo que esperan está dando sus frutos", declaró Russell Wager, vicepresidente de marketing de Kia América. "A los tejanos les encantan los SUV, pero el Kia K4 Hatchback cautivó a los miembros de TAWA por su diseño versátil, su amplio espacio interior, la tecnología disponible y su dinámico rendimiento al volante."

Tras probar cada vehículo en circuitos predeterminados, tanto todoterreno como urbanos, los miembros de TAWA votaron por los mejores en diversas categorías. Se animó a los periodistas a conducir los vehículos como si estuvieran simulando su propia experiencia de conducción diaria.

Cada año, los fabricantes presentan sus vehículos para que los miembros de TAWA los evalúen y voten por los modelos que consideran más adecuados para los conductores de Texas. Los premios se determinan mediante un sistema de votación por orden de preferencia, con puntos para el primer, segundo y tercer puesto en múltiples categorías. Estos ganadores optan al título de "Coche de Texas" de este año, que se anunciará próximamente.

Para obtener más información sobre el TAWA Auto Roundup 2026, incluida la lista completa de vehículos participantes, visite www.texasautowriters.org.

Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com.. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951104/2026_Kia_K4_Hatchback.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America