IRVINE, Calif., 12 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sedán compacto Kia K4 del 2026 fue nombrado Mejor Auto Familiar de 2026 por MotorWeek. El K4 fue reconocido por su estilo dinámico, su espacioso interior, su tecnología avanzada y sus características ADAS de serie.

El KIA K4 RECIBE EL PREMIO MOTORWEEK 2026 AL MEJOR AUTO FAMILIAR (PRNewsfoto/Kia America)

Con un audaz estilo fastback y una conectividad avanzada, el K4 se destaca como una opción segura y atractiva. Cuenta con un interior premium disponible y repleto de características, que se destaca por una combinación total de casi 30 pulgadas de pantallas digitales1, 11 características ADAS2 de serie y mejoras como un sistema de audio premium Harman Kardon3, asientos delanteros con calefacción y ventilación4, y llave digital 2.05 con banda ultra ancha5. Los conductores pueden elegir entre dos sistemas de propulsión dinámicos y disfrutar de hasta 29 funciones disponibles ADAS, incluyendo un Monitor de Visión Envolvente de 360°6, según el equipamiento seleccionado.

"El K4 es el mejor ejemplo del compromiso de Kia por satisfacer y superar las expectativas de los clientes, elevando el estándar y ofreciendo sedanes que combinan comodidad, rendimiento, tecnología y seguridad", declaró Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia America. "Es un honor ser reconocido con el Premio Drivers' Choice de MotorWeek 2026 al Mejor Auto Familiar, ya que confirma que el K4 cumple con todos los requisitos que buscan los consumidores, lo que lo convierte en la opción ideal en el segmento de sedanes compactos".

El equipo de producción de MotorWeek evalúa más de 150 autos, camionetas y SUV cada año. Los ganadores del Premio Drivers' Choice, en 12 categorías orientadas al consumidor, fueron elegidos en función del rendimiento de conducción, la tecnología, la practicidad, el ahorro de combustible y la relación calidad-precio.

"El Kia K4 fue elegido por MotorWeek como Mejor Auto Familiar. Con la industria automotriz favoreciendo los SUV y las camionetas, es fácil olvidar que el año pasado se vendieron más de un millón de autos familiares en Estados Unidos. Los autos siguen representando un gran valor, una característica que el K4 personifica", dijo Brian Roberts, productor ejecutivo sénior de MotorWeek. "Más allá del valor, el Kia K4 también ofrece un estilo impresionante —primero en versión sedán y ahora también en versión hatchback— junto con tecnología fácil de usar y un espacio extremadamente cómodo. Es también uno de los autos familiares más suaves que hemos conducido. Pero lo que realmente importa es que Kia logró, de alguna manera, integrar la diversión de un sedán deportivo mediano en este compacto, y nos encantó conducirlo".

Durante los últimos 45 años, MotorWeek ha hecho una pausa a mitad de su temporada televisiva para analizar el estado de la industria automotriz y evaluar los mejores autos, SUV y camionetas nuevos del año. Este proceso intensivo, que consiste en conducir, investigar y realizar pruebas instrumentadas de más de 150 vehículos nuevos cada año, genera una lista de los mejores vehículos de cada categoría. El objetivo es generar una lista de ganadores que se ajuste a las perspectivas tanto de los expertos en automoción como de los consumidores, con recomendaciones que sirvan como guía práctica para la compra de un vehículo nuevo.

Kia América - sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

Sobre MotorWeek

MotorWeek, la serie de televisión automotriz más longeva y respetada, inauguró un nuevo género televisivo en 1981 al convertirse en la primera serie semanal en ofrecer reseñas de autos y camionetas orientadas al consumidor, consejos para el cuidado del auto y las últimas noticias de la industria automotriz. Ganadora de numerosos premios de periodismo automotriz, MotorWeek es una fuente confiable de noticias del sector en televisión y en internet.

Maryland Public Television Produce y distribuye la serie a nivel nacional e internacional. Se emite en el 90% de las estaciones de PBS. Los espectadores pueden encontrar los días y horarios en que su estación de televisión pública local transmite MotorWeek visitando station listings page on MotorWeek.org. MotorWeek también se puede ver en MAVTV canal de cable para entusiastas de los deportes de motor y los automóviles, y los espectadores de habla hispana pueden ver el programa en la cadena V-me.

Los episodios actuales se pueden transmitir las 24 horas del día, los 7 días de la semana en dispositivos móviles y cajas o fuentes de transmisión descargando la aplicación gratuita de PBS, mientras que los episodios más recientes también están disponibles de forma gratuita en pbs.org/motorweek. Las últimas temporadas de MotorWeek también están disponibles en el servicio de streaming gratuito Tubi. Cientos de pruebas de carretera y reportajes archivados de MotorWeek, incluyendo los populares Maratones de Pruebas de Carretera Retro, también están disponibles en youtube.com/motorweek, llegando a casi tres millones de espectadores cada mes.

Para tener acceso adicional las 24 horas, los 7 días de la semana a todo lo relacionado con MotorWeek, descargue la aplicación gratuita MotorWeek con su exclusiva pestaña "EVerything" que ofrece especificaciones de todos los vehículos eléctricos y enchufables, tanto nuevos como usados, disponibles actualmente en el mercado.

MotorWeek también es la fuente de noticias automotrices actualizadas, impresiones de conducción instantáneas y videos exclusivos en MotorWeek.org. Los espectadores también pueden seguir la serie en Facebook, También puede descargar programas completos en iTunes.

Para obtener información sobre oportunidades de licencias comerciales relacionadas con los Premios Drivers' Choice de MotorWeek 2025, incluido el uso del logotipo, comuníquese con David Eng de PARS International Corp. al (212) 221-9595 x145 o [email protected].

1 Incluye una pantalla de instrumentos de 12.3", una pantalla de climatización de 5" y una pantalla táctil de info-entretenimiento de 12.3". Conducir distraído puede provocar la pérdida de control del vehículo. Al conducir, nunca utilice un sistema que le distraiga de la conducción segura.

2 Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen una conducción segura y podrían no detectar todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y precaución.

3 Harman Kardon es una marca registrada de Harman International Industries, Incorporated.

4 Tenga mucho cuidado al usar los calentadores de asientos para evitar quemaduras. Consulte el Manual del Propietario para obtener más información de seguridad.

5 La Llave Digital de Kia requiere una suscripción a Kia Connect válida y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Al usar un dispositivo inteligente, podrían aplicarse las tarifas normales del servicio celular.

6 Cuando está activado, el Asistente para Evitar Colisiones en el Ángulo Muerto no sustituye una conducción segura y podría no detectar todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y precaución.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903203/Kia_K4_Best_Family_Car_MotorWeek2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/5796574/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America