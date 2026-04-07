El Kia Sportage Hibrido es reconocido por tercer año consecutivo

IRVINE, CA, 7 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Kia Sportage Híbrido del 2026 ha sido reconocido en los premios "Mejores Autos Nuevos en Relación Calidad-Precio" de Cars.com, obteniendo el primer puesto en la categoría de SUV compactos. Este último reconocimiento marca el tercer año consecutivo en que el Sportage Híbrido aparece en la lista de Cars.com, lo que subraya su constante enfoque en la relación calidad-precio, la eficiencia y la practicidad para el uso diario.

EL KIA SPORTAGE HÍBRIDO FIGURA ENTRE LOS AUTOS NUEVOS CON LA MEJOR RELACIÓN PRECIO-CALIDAD DEL 2026 SEGUN CARS.COM (PRNewsfoto/Kia America)

"Kia mantiene su compromiso de ofrecer vehículos que satisfagan las necesidades de los clientes, e incluso superen sus expectativas. En el Sportage Híbrido, esto se logra con el equilibrio perfecto entre potencia, eficiencia, tecnología y valor general", afirmó Eric Watson, vicepresidente de ventas de Kia América. "El Sportage Híbrido sigue teniendo gran acogida entre los clientes porque ofrece un paquete completo y un diseño robusto que satisface las necesidades de los compradores de SUV compactos de hoy en día".

Los premios "Mejores Autos Nuevos en Relación Calidad-Precio" de Cars.com destacan los vehículos nuevos que ofrecen una excelente relación calidad-precio según la calificación de eficiencia-costo de la publicación, que se calcula dividiendo la calificación de consumo combinado de combustible de la EPA entre el precio base del vehículo, incluyendo el precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) y los gastos de envío. El Sportage Híbrido del 2026 lideró su segmento al ofrecer una combinación competitiva de eficiencia de combustible y precio inicial.

"El premio Cars.com 2026 al Mejor Auto Nuevo en Relación Calidad-Precio reconoce al Kia Sportage Híbrido como el SUV compacto con la mejor relación calidad-precio, ya que combina una impresionante eficiencia de combustible y características útiles y muy solicitadas con un precio competitivo en su clase", declaró Jenni Newman, editora en jefe de Cars.com. "Kia sigue demostrando que, para los compradores de autos de hoy, el valor va más allá del precio; se trata de ofrecer capacidad, eficiencia y practicidad para el día a día en un solo vehículo".

Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

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* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

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FUENTE Kia America