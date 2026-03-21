A los primeros modelos ES totalmente eléctricos se les unirá un nuevo ES híbrido este 2026

Plataforma de múltiples vías y estilo interior y exterior compartido con el nuevo ES 350h híbrido

Los modelos ES 350e de tracción delantera y ES 500e de tracción total están disponibles en las versiones Premium y Luxury

El ES 350e tiene una calificación de autonomía total estimada por la EPA de 307 millas

La versión Luxury del ES 350e ofrece el paquete Executive con asientos traseros con ajuste eléctrico, calefacción, ventilación y masaje, además de un reposapiés

La interfaz más reciente de Lexus debuta con una pantalla de 14 pulgadas y una pantalla de información múltiple de 12.3 pulgadas

El ES 2026 se actualiza al Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4.0)

Se espera que el ES 350e 2026 llegue a los concesionarios en abril con un precio de venta sugerido por el fabricante base de $47,500

PLANO, Texas, 21 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La octava generación del Lexus ES ya está a la venta, y los primeros modelos totalmente eléctricos (BEV, por sus siglas en inglés) de este sedán de lujo de larga trayectoria llegarán a los concesionarios antes de los próximos modelos híbridos ES 350h 2026. Cada Lexus ES 2026 comparte un nuevo estilo por dentro y por fuera; una plataforma de múltiples vías capaz de admitir sistemas de propulsión de combustión interna y totalmente eléctricos; y la interfaz de pantalla táctil de Lexus más reciente junto con la pantalla digital de información múltiple (MID, por sus siglas en inglés) frente al conductor.

EL LEXUS ES 2026 SALE AL MERCADO CON MODELOS TOTALMENTE ELÉCTRICOS; EL NUEVO HÍBRIDO LLEGARÁ PRONTO (PRNewsfoto/Lexus)

Novedades

La plataforma de vehículos de múltiples vías que comparten los modelos ES 350e y ES 500e es una novedad no solo para el ES, sino también para la marca Lexus. El próximo ES 350h 2026 híbrido utiliza la misma plataforma y comparte el mismo diseño general, con excepción de pequeños detalles específicos del modelo. El ES 350e 2026 utiliza un solo motor eléctrico y cuenta con tracción delantera (FWD, por sus siglas en inglés), el ES 500e tiene dos motores eléctricos, uno delantero y otro trasero, y tracción total (AWD, por sus siglas en inglés), y ambos modelos ES BEV comparten una batería de iones de litio de 74.7 kWh.

Cada ES 2026 incluye una nueva pantalla de información múltiple de 12.3 pulgadas para el conductor, así como el sistema de infoentretenimiento Lexus Interface más reciente con una pantalla táctil de 14.0 pulgadas. El ES también se actualiza al conjunto de funciones de seguridad activa y comodidad más reciente, el Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4.0). Por primera vez, un paquete opcional Executive, disponible únicamente en la versión ES 350e Luxury, mejora los asientos traseros laterales del ES con ajustes eléctricos, funciones de calefacción y ventilación, una función de masaje, cortina parasol eléctrica en la ventana trasera y un reposapiés del lado del pasajero.

Diseño y plataforma | Plataforma de múltiples vías, una novedad en Lexus y apariencia llamativa

La plataforma de múltiples vías del Lexus ES 2026 es una evolución de la base TNGA-K del ES de generación anterior, adaptada para admitir sistemas de propulsión tanto de combustión interna como totalmente eléctricos. Los modelos ES 350e y ES 500e ubican sus paquetes de baterías de iones de litio de 74.7 kWh en el piso debajo del compartimiento de pasajeros y los motores de tracción en los ejes delantero y, en las versiones ES 500e, trasero. El ES 350h incluye un tanque de combustible, una batería híbrida debajo del asiento trasero y el sistema híbrido de gasolina y electricidad de sexta generación de Lexus que impulsa las ruedas delanteras o, con la tracción total (AWD) disponible, las cuatro ruedas.

Cada ES 2026 comparte una carrocería y un estilo inspirados en el elegante concepto Lexus LF-ZC. Las luces LED de circulación diurna en forma de L se sitúan sobre los faros LED dobles y flanquean una superficie entallada que evoca el diseño de la parrilla trapezoidal de Lexus, y una prominente línea de cintura se eleva desde detrás de las ruedas delanteras para encontrarse con la luz trasera LED Blade envolvente con el logotipo iluminado, lo que alarga visualmente la elegante forma del ES. La línea de carácter angular de color contrastante a lo largo de cada lado de la carrocería es otro homenaje al LF-ZC.

Con dimensiones más grandes que el ES de séptima generación, la distancia entre ejes de los ES BEV 2026 es 3.1 pulgadas más larga y cuenta con 2.2 pulgadas adicionales de ancho, 6.5 pulgadas de largo y 4.5 pulgadas de altura, lo que aumenta la mayoría de las dimensiones de espacio interior. El espacio para la cabeza en el asiento delantero aumentó 0.8 pulgadas, en el asiento trasero 0.4 pulgadas y el espacio para las piernas en el asiento trasero aumentó 1.4 pulgadas. El espacio para los hombros en el asiento delantero aumenta 1.6 pulgadas, mientras que el espacio para las caderas en el asiento delantero se amplía 1.9 pulgadas. Al ser los puntos de las caderas delanteros y traseros más altos que en el ES anterior, se mejora la facilidad de entrada y salida.

Los cierres electrónicos de las puertas vienen de serie e incluyen el asistente de salida segura (Safe Exit Assist), el cual está diseñado para alertar a los ocupantes sobre el tráfico que se aproxima y, en las versiones Luxury del ES350e y ES 500e, se añade una función de cierre suave. Los modelos ES 350e y ES 500e también cuentan con un diseño frontal específico y más fluido con aperturas mínimas que ayudan a lograr un bajo coeficiente de resistencia de 0.25 y, a diferencia del ES 350h, los modelos ES totalmente eléctricos incorporan una tapa del puerto de carga con apertura eléctrica en el guardabarros delantero del lado del acompañante.

Cada ES viene de serie con ruedas de aluminio de 19 pulgadas. El ES 350e se puede equipar opcionalmente con ruedas de 21 pulgadas de radios múltiples, mientras que el ES 500e cuenta con ruedas de 21 pulgadas disponibles con un diseño de radios aerodinámico. Los colores de pintura Wavelength y Copper Crest están disponibles por primera vez en el ES, junto con Caviar, Ultra White, Cloudburst Gray e Iridium que se ofrecían en el ES de séptima generación.

En el interior, el ES combina un diseño minimalista con nueva tecnología, al tiempo que mantiene los materiales de primera calidad y la sensación de lujo por los que el ES siempre ha sido conocido. Las versiones Premium del ES 350e y ES 500e incluyen asientos con molduras NuLuxe® y detalles grabados en los paneles de las puertas, así como molduras en el tablero con un patrón microgeométrico e iluminación ambiental temática.

Las versiones Luxury se actualizan con asientos tapizados en cuero semianilina e iluminación ambiental temática con capas de bambú, un nuevo diseño de panel de puerta con molduras de madera de bambú en capas retroiluminadas por LED, junto con molduras de bambú en la consola central.

Un nuevo volante con la palabra "L E X U S" escrita horizontalmente en la tipografía más reciente de la marca se encuentra frente al conductor, junto con una pantalla de información múltiple de 12.3 pulgadas. En la consola central hay una palanca de cambios tipo interruptor junto con botones para estacionamiento (Park), liberación del freno de estacionamiento electrónico y función de retención de freno (Brake Hold). En el tablero, una pantalla táctil de 14,0 pulgadas con la última versión de Lexus Interface se encuentra situada sobre un panel de control horizontal de tacto suave, con botones retroiluminados para la temperatura, el desempañador y el desempañador del sistema climatizador de doble zona estándar. A la izquierda del volante, el mismo panel alberga los botones para los controles del sistema Lexus Memory estándar para el asiento del conductor; en las versiones Luxury con Lexus Memory en el lado del pasajero, los controles de memoria del asiento del pasajero están en su lado de la franja del tablero. En las versiones Luxury del ES 350e y ES 500e, el panel de tacto suave también incluye botones para el estacionamiento avanzado con estacionamiento remoto (requiere un teléfono inteligente compatible con conectividad Bluetooth®) y el monitor de visión panorámica.

La versión Luxury del ES 350e ofrece un paquete Executive disponible recientemente que transforma el área del asiento trasero en un entorno exclusivo con un asiento con ajuste eléctrico de 4 posiciones (lado del pasajero) que incluye una función de reclinación y un reposapiés desplegable; un asiento con ajuste eléctrico de 2 posiciones (lado del conductor), asientos traseros laterales con calefacción y ventilación con función de masaje, reposacabezas afelpados y un sistema de climatizador automático multizona con controles en el asiento trasero en el reposabrazos central. Además, el paquete Executive incluye dos puertos USB-C adicionales.

Tecnología | Nueva interfaz Lexus y pantallas

La energía eléctrica de la batería no es el único avance tecnológico de los modelos ES BEV 2026. Los ocupantes pueden interactuar con la interfaz Lexus más reciente mediante la pantalla de información múltiple de 12.3 pulgadas y la pantalla táctil de 14.0 pulgadas de serie en cada ES 350e y ES 500e. La experiencia renovada en pantalla incluye un diseño sofisticado, una mayor facilidad de uso y un nuevo menú de inicio capaz de mostrar múltiples complementos de información a la vez. Los menús principales son accesibles mediante grandes recuadros en pantalla y el sistema admite doble conectividad simultánea para teléfonos Bluetooth®. Se incluye un grabador de conducción (Drive Recorder) integrado en los modelos ES BEV, así como actualizaciones inalámbricas (OTA, por sus siglas en inglés) mediante software remoto para el sistema Lexus Interface (depende de la red 5G).

El cargador inalámbrico para dispositivos y la compatibilidad con Apple CarPlay® y Android Auto™ vienen de serie en los modelos ES 350e y ES 500e, mientras que el cargador inalámbrico doble para los asientos delanteros es opcional. Con una prueba o suscripción activa de Wi-Fi Connect*, la transmisión integrada permite integrar una suscripción de música de Spotify®. Se incluye de serie una prueba de 3 meses de SiriusXM® 360L. Las versiones Premium incluyen un sistema de sonido Lexus Premium de 10 bocinas y las versiones Luxury incluyen un sistema de sonido envolvente Mark Levinson® PurePlay de 1,800 vatios y 17 bocinas.

El acceso sin llave SmartAccess viene de serie en cada ES 350e y ES 500e. Las versiones Luxury agregan el cierre de puertas suave Auto Easy Close y la capacidad de Digital Key 2.0 (requiere una prueba o suscripción activa a Remote Connect*) que permite a los clientes de Lexus utilizar su teléfono inteligente compatible como llave para su ES (capaz de desbloquear y bloquear las puertas y arrancar el automóvil). Un calefactor radiante al nivel de las rodillas para el conductor y el pasajero del asiento delantero viene de serie en las versiones Luxury del ES 350e y ES 500e y opcional en las versiones Premium.

Las tecnologías conectadas disponibles en los modelos ES BEV 2026 son:

Navegación en la nube

Con una prueba o suscripción activa de Drive Connect*, este sistema con capacidad en la nube se integra con los datos de puntos de interés (POI, por sus siglas en inglés) de Google para ofrecer resultados de búsqueda más rápidos y actualizados, direcciones más precisas y rutas alternativas basadas en las condiciones actuales del tráfico. El modo sin conexión está diseñado para detectar una posible pérdida de señal y descargar los mapas y servicios aplicables con antelación. Incluye tres años de prueba de Drive Connect.

Asistente inteligente

Con una prueba o suscripción activa de Drive Connect*, el asistente inteligente dará paso a una nueva era de comodidad para los usuarios. Diseñado con micrófonos dobles, cancelación de ruido mejorada y capacidades de detección de asientos para una mayor precisión en el reconocimiento de voz, con solo decir "Hey, Lexus" (Oye, Lexus), los comandos de voz disponibles pueden operar ciertas comodidades interiores, como navegación, multimedia y climatizador. Incluye tres años de prueba de Drive Connect.

Remote Connect*

Con una prueba o suscripción activa de Remote Connect*, los propietarios o arrendatarios pueden utilizar la aplicación Lexus para bloquear o desbloquear las puertas a distancia, arrancar el motor, ajustar el climatizador, verificar el estado del vehículo y mucho más. Se incluye una prueba de tres años de Remote Connect.

Safety Connect*

Disponible mediante la aplicación Lexus, Safety Connect* puede conectar un Lexus y un concesionario compatibles para recordatorios de mantenimiento detallados e informes del estado del vehículo. Se incluye una prueba de cinco años.

Service Connect*

Disponible mediante la aplicación Lexus, Service Connect* puede conectar un Lexus y un concesionario compatibles para recordatorios de mantenimiento detallados e informes del estado del vehículo. Se incluye una prueba de cinco años.

Wi-Fi Connect*

Permite la función de punto de acceso para hasta cinco dispositivos; el servicio es proporcionado por AT&T con una prueba de datos ilimitados por 30 días incluida.

*Depende de la red 5G.

Propulsión, suspensión y dirección | Primer ES totalmente eléctrico, autonomía de conducción competitiva

Cada ES 350e y ES 500e utiliza el mismo paquete de baterías de iones de litio de 74.7 kWh, el cual se ubica en el piso del ES debajo del compartimiento de pasajeros. El ES 350e tiene un solo motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 221 hp que impulsa la rueda delantera, y un tiempo estimado de 0 a 60 mph de 7.4 segundos.

El ES 500e incluye el mismo motor delantero de 221 hp que el ES 350e y agrega un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 118 hp al eje trasero para una potencia neta total combinada de 338 hp y tracción total (AWD) DIRECT4. Con más potencia y la tracción total DIRECT4, es más rápido que el ES 350e, con un tiempo estimado de 0 a 60 mph de 5.1 segundos.

El control de distribución de la fuerza de tracción DIRECT4 utiliza información de la velocidad de las ruedas del vehículo, la aceleración y el sensor del ángulo de dirección para controlar la distribución del par motor de adelante hacia atrás entre 100:0 y 0:100. Al arrancar desde una parada y durante la aceleración en línea recta, el sistema utiliza una distribución de par de adelante hacia atrás de entre 60:40 y 40:60 para minimizar el balanceo del vehículo y ayudar a lograr una sensación de aceleración directa.

El ES 350e tiene una calificación de autonomía total estimada por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) de 307 millas por carga completa con las ruedas estándar de 19 pulgadas. Con las ruedas de 21 pulgadas disponibles, el ES 350e tiene una calificación de autonomía total estimada por la EPA de 292 millas. El ES 500e tiene una calificación de autonomía total estimada por la EPA de 276 millas por carga completa con las ruedas estándar de 19 pulgadas y, con las ruedas de 21 pulgadas disponibles, el ES 500e tiene una calificación de autonomía total estimada por la EPA de 272 millas por carga completa.

El Lexus Driving Signature en los modelos ES 350e y ES 500e contribuye a minimizar las vibraciones y el ruido de la carretera, lo que se traduce en una conducción silenciosa, cómoda y refinada, a la vez que mantiene prestaciones dinámicas que garantizan una experiencia de conducción moderna y elegante. El vidrio laminado de las ventanas laterales ayuda aún más a minimizar la intrusión de ruido en la cabina.

Carga | En condiciones ideales, carga rápida de CC en unos 30 minutos, puerto NACS conveniente incluido

Los modelos ES 350e y ES 500e incluyen una puerta de puerto de carga de accionamiento eléctrico en el guardabarros delantero del lado del pasajero, detrás de la cual se encuentra un puerto de carga estilo J3400 del estándar de carga de Norteamérica (NACS, por sus siglas en inglés). Lexus incluye un adaptador de conector de CCS (J1772) a NACS con cada ES BEV, lo que hace que el sedán sea compatible con las más de 76,000 estaciones de carga públicas de nivel 2 y nivel 3 que hay actualmente en todo el país (consulte https://driveelectric.gov/stations).

Bajo condiciones ideales, un cargador de CA de 11 kW integrado permite la carga de Nivel 2 en aproximadamente 7 horas y la carga de Nivel 3 del 10 % al 80 % puede tardar unos 28 minutos con velocidades de carga de hasta 150 kW. Un cable de carga de CA de doble voltaje que admite entradas de Nivel 1 (120 V) y Nivel 2 (240 V) viene de serie en el ES 350e y el ES 500e. Además, el preacondicionamiento de la batería ayuda optimizar las velocidades de carga a diversas temperaturas ambiente al ajustar la temperatura del paquete de baterías y se puede activar directamente mediante la pantalla táctil o automáticamente al configurar un cargador público como destino, mediante la función de navegación en la nube (la activación automática requiere una prueba o suscripción activa de Drive Connect*).

La aplicación Lexus (versión 3.0-3.1.1) cuenta con funciones mejoradas específicas para los propietarios o arrendatarios de ES BEV, incluido un nuevo enlace rápido para buscar estaciones de carga pública (Find Station) en la barra de estado de autonomía en pantalla, un centro de información de vehículos eléctricos (EV Knowledge Hub), y socios de carga y billetera de vehículos eléctricos (EV Wallet) agrupados en un nuevo diseño bajo la configuración de la estación de carga. Ciertos servicios requieren una prueba o suscripción activa a Remote Connect*.

Al igual que con otros productos Lexus BEV del año modelo 2026, el ES 350e y el ES 500e incluyen la capacidad de conectar y cargar (Plug & Charge) con una prueba o suscripción activa a Remote Connect*, lo cual permite a los propietarios o arrendatarios iniciar la carga y el pago en redes de carga pública compatibles simplemente al enchufar el vehículo después de una configuración de inscripción por única vez mediante la aplicación Lexus.

Para complementar aún más el ecosistema BEV, Lexus introdujo recientemente la compatibilidad con las rutas para vehículos eléctricos de Apple Maps*, las cuales pueden ayudar a acceder a información del vehículo en tiempo real para guiar de manera eficiente a los usuarios de iPhone hacia cargadores compatibles en el camino a sus destinos, teniendo en cuenta factores como el rendimiento de la batería y los cambios de elevación.

*Depende de la red 5G.

Seguridad y comodidad | Lexus Safety System+ 4.0 aporta un conjunto ampliado de seguridad activa

El Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+4.0), que hace su debut en el ES 2026, introduce intervenciones de seguridad activa más naturales y similares a las humanas, entre otras mejoras y nuevas funciones, en el conjunto de funciones clave de seguridad activa y comodidad de la marca. Todos los modelos Lexus ES 2026 vienen de serie con el LSS+ 4.0. Este sistema incluye:

Sistema precolisión frontal (PCS) con detección de peatones

El sistema precolisión (PCS) con detección de peatones está diseñado para ayudar a detectar un vehículo, peatón, ciclista o motociclista y proporcionar una advertencia de colisión frontal sonora/visual en determinadas circunstancias. Si el conductor no reacciona, el sistema está diseñado para activar automáticamente el frenado de emergencia. El PCS utiliza una cámara y un radar de ondas milimétricas para mejorar el rendimiento y la fiabilidad. Entre las funciones del LSS+ 4.0 se incluyen:

Asistencia de dirección de emergencia para evitar riesgos

Diseñada para proporcionar par de dirección adicional durante una maniobra de emergencia iniciada por el conductor, lo que mejora la estabilidad del vehículo y ayuda a evitar la salida del carril. Esta función de asistencia a la conducción está diseñada para funcionar cuando el sistema de precolisión está activado, no se está accionando la luz indicadora de dirección, la velocidad del vehículo está entre 25-50 mph y la velocidad relativa al objeto detectado está entre 25-50 mph.

Asistente de giro en intersecciones

Diseñado para detectar vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones que cruzan en intersecciones, apoyando al conductor con advertencias audibles y visibles junto con frenado automático al girar a la izquierda ante un vehículo que se aproxima o al girar a la derecha cuando se detecta un peatón.

Control de crucero dinámico por radar a máxima velocidad (DRCC, por sus siglas en inglés) con modo Eco-Run

El control de crucero dinámico por radar a máxima velocidad ayuda a mantener una distancia preestablecida con respecto al vehículo que está delante de usted a diversas velocidades. El LSS+ 4.0 añade un modo Eco-Run para el DRCC, el cual está diseñado para ayudar a mejorar el consumo de energía al bajar la aceleración.

Asistente de seguimiento de carril (LTA)

Cuando el control dinámico por radar a máxima velocidad (DRCC) está activado y se detectan las marcas de carril, el asistente de seguimiento de carril (LTA, por sus siglas en inglés) utiliza las líneas en la carretera y/o los vehículos que le preceden para brindar asistencia activa a la conducción y ayudar a mantener el vehículo centrado en su carril.

Alerta de cambio de carril con asistencia a la dirección (LDA con SA)

Cuando se detectan marcas de carril o determinadas líneas de delimitación del borde de la carretera a velocidades superiores a 30 km/h, la alerta de cambio involuntario de carril con asistencia a la dirección (LDA con SA) está diseñada para emitir un aviso acústico/visual de cambio de carril, si se detecta una salida involuntaria del carril. Si el conductor no toma medidas correctivas, el sistema también está diseñado para proporcionar una dirección correctiva suave para la asistencia de permanencia en el carril.

Asistente de señales de tráfico (RSA)

Mediante el uso de una cámara inteligente, el asistente de señales de tráfico (RSA, por sus siglas en inglés) está diseñado para detectar señales de límite de velocidad, señales de alto, señales de no entrar, señales de ceda el paso y ciertas señales de advertencia, y mostrar un ícono de la señal en la pantalla de información múltiple.

Luces altas inteligentes

Las luces altas automáticas pueden alternar automáticamente entre las luces altas y las bajas según el entorno del vehículo.

Asistente de conducción proactiva (PDA)

Este asistente utiliza la cámara y el radar del vehículo, cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento, para aplicar un frenado suave y/o una asistencia a la dirección con el fin de ayudar en tareas de conducción como el control de la distancia entre su vehículo y el vehículo que le precede.

Las funciones de seguridad adicionales disponibles en los modelos Lexus ES BEV incluyen:

Asistente para congestión vehicular

De serie en la versión Luxury (no disponible en Premium), la tecnología del asistente para congestión vehicular (con una prueba o suscripción activa de Drive Connect*) está diseñada para monitorizar el tráfico circundante en situaciones de conducción condensadas a baja velocidad en carreteras de acceso limitado y para mantener una distancia de seguimiento determinada con el vehículo precedente. Además de proporcionar asistencia de conducción manos libres, este sistema puede detener automáticamente el vehículo por completo y, a continuación, reanudar la marcha cuando el tráfico comienza a avanzar. Incluye tres años de prueba de Drive Connect.

Asistente para cambio de carril (LCA)

Como una extensión del asistente de seguimiento de carril (LTA), el asistente para cambio de carril (LCA, por sus siglas en inglés) puede realizar automáticamente un cambio de carril mientras utiliza la cámara y el radar de ondas milimétricas para monitorear el entorno circundante y determinar una trayectoria fluida. Esta función viene de serie en la versión Luxury y no está disponible en la versión Premium.

Detección trasera de peatones

Diseñada para alertar al conductor si se detecta un peatón en la parte trasera del vehículo y aplicar los frenos si es necesario.

Alerta de tráfico cruzado delantero (FCTA)

La alerta de tráfico cruzado delantero (FCTA, por sus siglas en inglés) está diseñada para detectar la proximidad de vehículos que cruzan cuando el vehículo entra en una intersección a baja velocidad y alerta al conductor mediante una alerta acústica y, en los modelos equipados para ello, la pantalla de visualización frontal (HUD).*

*Solo versión Luxury

Versiones y precios | El ES 350e es el punto de entrada de la línea ES BEV

Tanto el ES 350e como el ES 500e están muy bien equipados con funciones de confort y conveniencia, y ofrecen algunas opciones y paquetes clave en las versiones Premium y Luxury, los cuales incluyen:

Cargadores inalámbricos dobles: sustituyen al cargador inalámbrico delantero individual (disponible solo en las versiones Luxury)

Paquete para zonas frías: descongelador de limpiaparabrisas, lavafaros y, disponible solo en versiones Premium, un calefactor radiante para el asiento delantero (el calefactor ya está incluido en las versiones Luxury)

Paquete de conveniencia: espejo retrovisor digital, asistente de estacionamiento intuitivo con frenado automático, detección trasera de peatones, monitor de atención del conductor, alerta de tráfico cruzado delantero (disponible en versiones Premium; de serie en versiones Luxury)

Paquete de ruedas y neumáticos de 21 pulgadas: ruedas de 21 pulgadas de radios múltiples (disponible en el ES 350e); ruedas de 21 pulgadas de seis radios con cubiertas aerodinámicas (disponible en el ES 500e)

Paquete Executive: asiento trasero con ajuste eléctrico de 4 posiciones (lado del pasajero) que incluye una función de reclinación y un reposapiés desplegable; un asiento con ajuste eléctrico de 2 posiciones (lado del conductor), asientos traseros laterales con calefacción y ventilación con función de masaje, reposacabezas afelpados y un sistema de climatizador automático multizona con controles en el asiento trasero, 2 puertos USB-C adicionales (disponible solo en la versión ES 350e Luxury)

Tabla de precios del Lexus ES 2026

Código del modelo Nombre del modelo MSRP* 9030 ES 350e Premium $48,795 9035 ES 500e Premium AWD $51,795 9032 ES 350e Luxury $57,195 9037 ES 500e Luxury AWD $60,195 9020 ES 350h Premium $50,995 9025 ES 350h Premium AWD $52,395 9021 ES 350h Premium+ $55,795 9026 ES 350h Premium+ AWD $57,195

*Los precios detallados incluyen el cargo por entrega, procesamiento y manejo (DPH, por sus siglas en inglés) de $1,295 para el ES, el cual está sujeto a cambios en cualquier momento. El precio del concesionario puede variar.

Acerca de Lexus

La pasión de Lexus por el diseño audaz, la tecnología imaginativa, y el desempeño estimulante permite a la marca de estilo de vida de lujo generar experiencias increíbles para sus clientes. Lexus inició su travesía en 1989 con dos sedanes de lujo y el compromiso de buscar la perfección. Desde entonces, Lexus ha desarrollado su línea de vehículos para satisfacer las necesidades de los clientes de lujo en más de 90 países. En Estados Unidos, los vehículos Lexus se venden a través de 244 concesionarios que ofrecen la línea completa de vehículos de lujo. Lexus se ha comprometido a ser una marca visionaria que anticipa el futuro para los clientes de lujo.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS

Alexander Stoklosa

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FUENTE Lexus