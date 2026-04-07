El Mazda3 2.5 S Sedan 2026 es reconocido en Cars.com como el nuevo vehículo con mejor relación calidad-precio

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Mazda North American Operations

Apr 07, 2026, 10:38 ET

IRVINE, California, 7 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Mazda3 2.5 S Sedan 2026 ha ocupado el primer lugar en la lista Best Value New Cars (Nuevos vehículos con mejor relación calidad-precio) en 2026 de Cars.com, en la categoría de vehículos compactos, que destaca aquellos automóviles asequibles que ofrecen una excelente combinación de características y relación calidad-precio.

La lista Best Value New Cars fue desarrollada por los expertos de redacción de Cars.com y evalúa los vehículos en varios segmentos importantes con el objetivo de identificar aquellos modelos que cuenten con características básicas y prestaciones pensadas para el uso cotidiano en lugar de limitarse a ofrecer el menor precio de compra. El Mazda3 mereció el reconocimiento en la categoría de vehículos compactos por su oferta equilibrada y su posición competitiva en el segmento.

El Mazda3 refleja el interés de Mazda en ofrecer una experiencia de conducción perfeccionada junto con un diseño cuidadoso y características prácticas. Con un interior centrado en el usuario, una tecnología intuitiva y un rendimiento equilibrado, el Mazda3 sigue cumpliendo con las expectativas de los clientes que buscan comodidad y disfrute en la conducción de un sedán compacto.

Ya sea para desplazamientos diarios o viajes largos, el Mazda3 ofrece una experiencia conectada y segura que refuerza su posición entre los principales vehículos de su tipo centrados en el valor.

Para obtener más información sobre la lista Best Value New Cars 2026 de Cars.com, visite www.cars.com.

Acerca de Mazda North American Operations
Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda tiene una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material audiovisual, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

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FUENTE Mazda North American Operations

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