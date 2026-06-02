El Meijer LPGA Classic for Simply Give 2026 regresa con las experiencias familiares favoritas de los fanáticos

El torneo continúa con la tradición de ofrecer servicios asequibles y orientados a la familia.

GRAND RAPIDS, Míchigan, 2 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Meijer LPGA Classic for Simply Give continúa con su compromiso de ofrecer diversión para toda la familia y garantiza que todos puedan asistir a un precio asequible.

"Meijer es una empresa familiar, por lo que crear experiencias significativas para las familias es una parte fundamental del legado de este evento", afirmó Cathy Cooper, directora ejecutiva del Meijer LPGA Classic. "Desde actividades para niños y cómodos espacios de cuidado para la familia hasta opciones gastronómicas asequibles durante todo el evento, queremos que los visitantes de todas las edades disfruten de un fin de semana divertido, acogedor e inolvidable".

Al igual que en años anteriores, los menores de 17 años tienen acceso gratis al torneo acompañados de un adulto con entrada. Las entradas están a la venta en meijerlpgaclassic.com, con entradas generales disponibles a partir de tan solo USD 10 por día.

El popular destino infantil gratuito al aire libre, Discovery Land, continúa creciendo, ofrecerá más diversión para toda la familia y tendrá actividades adicionales pensadas para niños y niñas, que incluyen estaciones de arte proporcionadas por Artists Creating Together (ACT, por sus siglas en inglés), pintura facial y juegos de césped al aire libre, como minigolf y cornhole. Entre otras experiencias destacables, se incluyen visitas de diversos personajes, espectáculos de magia y lecturas de cuentos. Además, varios patrocinadores del torneo ofrecerán degustaciones gratuitas de comida y bebida, y la cobertura en directo del torneo se transmitirá en pantallas digitales.

Los espacios para familias seguirán ofreciendo un gazebo climatizado con salas cerradas con puestos de lactancia y cambio de pañales. Habrá un gazebo climatizado situado junto a Discovery Land y otro espacio climatizado, que ofrecerá dos puestos adicionales de lactancia y cambio de pañales, que estará disponible junto al fairway 16. El Meijer LPGA Classic fue el primer torneo de la LPGA Tour en agregar salas específicas para lactancia y cambio de pañales en un campo de golf en 2019.

Los locales Grand Taste Concession ofrecerán comida de alta calidad para toda la familia, con todos los artículos a un precio de USD 4 o menos. El menú incluye hamburguesas con queso (USD 4), perritos calientes (USD 2) y helado Meijer Purple Cow (USD 1), entre otros artículos. Habrá cuatro estaciones a lo largo del campo de juego: en el tee 10, en el fairway 16, en el tee 18, y en el green 18.

El sábado 20 de junio a las 8:00 a. m., la carrera Meijer LPGA 5K, presentada por RXBAR, regresa a Rockford High School. Ya está abierta la inscripción y se invita a corredores de todas las edades a participar en esta carrera para toda la familia antes de dirigirse al Blythefield Country Club para disfrutar de la acción del torneo. La inscripción cuesta USD 25 para adultos y USD 15 para los menores de 17 años. La inscripción a la carrera incluye una camiseta de la marca, una bolsa con cordón de la marca, una medalla de finalista, un desayuno de cortesía y dos (2) pases diarios para acceder al recinto del torneo.

Para obtener más información sobre el Meijer LPGA Classic for Simply Give o para colaborar como voluntario, visite meijerlpgaclassic.com.

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Acerca del Meijer LPGA Classic para Simply Give: el Meijer LPGA Classic para Simply Give es un evento oficial de la LPGA Tour que presenta a 144 de las mejores jugadoras femeninas de golf del mundo, en una competencia de cuatro días de duración, con 72 hoyos de juego en el Blythefield Country Club en Belmont, Michigan. En asociación con Meijer, una empresa minorista con sede en Grand Rapids, Michigan, que opera más de 500 supercentros, Meijer Grocery, mercados de barrio y ubicaciones Express en Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin, este torneo de golf de primer nivel combina una competencia de clase mundial con la ayuda comunitaria, mediante el programa de ayuda contra el hambre Simply Give de la cadena minorista, que apoya a despensas de alimentos locales en todo el Medio Oeste. Como uno de los principales torneos de la LPGA para familias y amantes de la buena comida, el Meijer LPGA Classic para Simply Give representa tanto la competencia de élite como su compromiso continuo de generar un impacto positivo en la comunidad. Para más información, visite meijerlpgaclassic.com y siga el torneo en Instagram en @MeijerLPGA.

Acerca del Blythefield Country Club: Ubicado justo al norte de Grand Rapids, Blythefield brinda a las familias la mejor experiencia social y de golf en el oeste de Michigan desde 1928. Con el río Rogue fluyendo a través del complejo, Blythefield cuenta con uno de los paisajes de torneos más hermosos de Michigan. Anteriormente, Blythefield ha sido sede del Western Amateur de 1953, del Western Open de 1961, que ganó Arnold Palmer, así como del Western Junior de 2005, que ganó Rickie Fowler. Desde 2014, Blythefield tiene el honor de ser la sede del Meijer LPGA Classic. Obtenga más información sobre el Blythefield Country Club en www.blythefieldcc.org.

Acerca de la LPGA

La Ladies Professional Golf Association (LPGA, por sus siglas en inglés) es la principal organización de golf profesional femenino del mundo. Creada en 1950 por 13 mujeres fundadoras pioneras, la LPGA, cuyos miembros representan hoy en día a más de 60 países, es la organización deportiva profesional femenina de mayor trayectoria. Mediante el LPGA Tour, el Epson Tour, el LPGA Professionals y una iniciativa conjunta con el Ladies European Tour, la LPGA ofrece a las mujeres profesionales la oportunidad de perseguir sus sueños en el golf al más alto nivel. Además de sus giras profesionales y sus programas de acreditación para la enseñanza, la LPGA cuenta con una Fundación totalmente integrada, que ofrece programas de primer nivel para golfistas femeninas mediante su programa de golf juvenil y su división LPGA Amateurs, que brinda a sus miembros oportunidades para jugar y aprender en todo el mundo. La LPGA tiene como objetivo utilizar su plataforma única para inspirar, transformar y promover oportunidades para las niñas y las mujeres, tanto dentro como fuera del campo de golf. Siga a la LPGA en línea en www.LPGA.com y descargue sus aplicaciones móviles en Apple o Google Play. Únase a la conversación en las redes sociales en Facebook, X (antes conocido como Twitter), Instagram y YouTube.

FUENTE Meijer