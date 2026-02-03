El módulo INFINITY 3.0 de DMEGC Solar alcanza la producción en masa y el envío de 650 W

JINHUA, China, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 20 de enero, un convoy de camiones partió de la planta de fabricación de DMEGC Solar en Lianyungang con los últimos módulos solares INFINITY 3.0 de la compañía, ya en producción en masa con una potencia revolucionaria de 650 W. Este hito consolida el liderazgo de DMEGC Solar en tecnología fotovoltaica y sus avanzadas capacidades de fabricación.

A pesar de que los estándares de la industria para formatos de módulos similares se mantienen en torno a los 635 W, DMEGC Solar ha logrado un avance significativo gracias a su encapsulado avanzado de alta densidad, la tecnología DET y la tecnología PF. El INFINITY 3.0 ofrece una eficiencia de conversión del 24,1%, lo que representa un aumento de aproximadamente 15 W con respecto a productos comparables.

Además de su potencia y eficiencia superiores, el módulo INFINITY 3.0 destaca en métricas clave de rendimiento. Al optimizar la capa de silicio policristalino de las celdas, el Infinity RT 3.0 optimiza aún más el aprovechamiento de la luz trasera y aumenta la potencia de salida trasera. Su bifacialidad de producción en masa es un 5% superior a la de los módulos tipo N convencionales y un 10% superior a la de los módulos BC. Rigurosas pruebas de fiabilidad, que incluyen la certificación TÜV Enhanced y la prueba de calor húmedo DH2000, confirman su excepcional durabilidad en condiciones ambientales adversas. En entornos con poca luz (200 W/㎡), el Infinity RT 3.0 experimenta solo la mitad de la pérdida de potencia que los módulos de contacto trasero (BC), lo que contribuye a una ganancia verificada del 1,71% en la generación total de energía en aplicaciones exteriores. Además, en comparación con los productos tipo N de 635 W convencionales, el módulo 3.0 logra unos costes de balance del sistema (BOS) aproximadamente un 1,78% inferiores y un LCOE aproximadamente un 1,64% inferior.

En un momento en que el mercado presta cada vez más atención a la durabilidad y el valor a largo plazo de los módulos, la introducción del INFINITY 3.0 de 650 W de DMEGC Solar subraya su enfoque en la innovación y el rendimiento sostenible. Al ofrecer mayor potencia, fiabilidad y rendimiento energético, este módulo no solo eleva el estándar para los productos fotovoltaicos, sino que también impulsa la transición de la industria hacia soluciones solares tecnológicamente más avanzadas y económicamente eficientes.