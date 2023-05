El nuevo documental, Spirit, capta el viaje que supone competir por un título mundial

EL NUEVO DOCUMENTAL, SPIRIT , ESTARÁ DISPONIBLE EN PRIME VIDEO Y SIGUE A TRES BARTENDERS DE LA COMPETICIÓN MUNDIAL DE DIAGEO

SPIRIT, un nuevo documental, se lanza esta semana y promete cambiar para siempre nuestra forma de pensar sobre los cócteles.

SPIRIT : Becoming the World's Best Bartender

Con el telón de fondo de una de las competiciones de coctelería más respetadas y prestigiosas del mundo, el World Class Global Bartender of the Year de Diageo, el documental revela los altibajos de tres de los mejores barmans del mundo mientras se preparan para crear los cócteles más importantes de su carrera.

Coincidiendo con el Día Mundial del Cóctel 2023, el documental podrá verse en Prime Video en determinados mercados a partir del 13 de mayo y desvela el mundo de la coctelería bajo una nueva e increíble perspectiva. Los espectadores podrán ser testigos de un despliegue impecable de artesanía, pasión y acción competitiva al borde del asiento por parte de 50 bármanes en lo más alto de su profesión.

Para mostrar lo que se necesita para llegar a los niveles más altos de la coctelería, los productores Something™ Originals aseguraron el acceso exclusivo a las World Class Global Finals en Sydney, Australia - siguiendo el viaje de los competidores y campeones nacionales Sahil Essani (La India), Liisa Lindroos (Finlandia) y Yui Ogata (Japón) mientras agitan, revuelven y cuelan su camino hacia el codiciado título de World Class Global Bartender of the Year.

El documental incluye la opinión de algunos de los principales pioneros del sector. Desde el padrino del movimiento moderno de los food trucks, Roy Choi, hasta el propietario de algunos de los mejores bares del mundo, como Lyaness en Londres y Super Lyan en Ámsterdam, Ryan Chetiyawardana; pasando por el director de mixología del mundialmente conocido The Connaught Bar de Londres, Agostino Perrone, y World Class Global Bartender of the Year 2017, Kaitlyn Stewart; los iconos del sector comparten sus conocimientos sobre lo que se necesita para triunfar en el mundo de la hostelería de lujo: un viaje de determinación, artesanía y sabor que cambia las reglas del juego.

A propósito del documental, Marissa Johnston, directora global de World Class en Diageo, ha declarado: "SPIRIT capta con tanta precisión la esencia de World Class, una de las competiciones de coctelería más importantes y respetadas del mundo. Esperamos que la gente lo disfrute y se anime a considerar una carrera en el sector de la hostelería".

El director Ross Bolidai comentó: "El objetivo de este nuevo documental era meterse en la piel de la World Class Global Finals para contar una historia de tenacidad, determinación y espíritu que reimagina cómo se ven los cócteles en todo el mundo. Ha sido un privilegio ser testigo de las agallas que cada uno de los competidores ha demostrado de principio a fin".

Diageo World Class también ha confirmado que celebrará la 14ª edición de sus finales mundiales en São Paulo, Brasil, del 23 al 27 de septiembre de 2023.

Sobre la sede de las World Class Global Finals de 2023, Marissa Johnston, explicó: "Tras la increíble experiencia de acoger las World Class Global Finals en Sídney, Australia, estoy muy emocionada de llevar la competición a la increíble ciudad de São Paulo. Estamos impacientes por celebrar aún más el talento de la coctelería en Brasil".

El documental SPIRIT podrá verse en Prime Video a partir del 13 de mayo. El tráiler completo puede verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=7CQ1koBUKJM Para más información sobre el documental, visite la página de IMDB: https://www.imdb.com/title/tt27699377/?ref_=ext_shr_lnk

