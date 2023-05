SPIRIT, UN NOUVEAU LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE, RACONTE LE PARCOURS VERS UN TITRE MONDIAL

UN NOUVEAU DOCUMENTAIRE, SPIRIT, SERA DISPONIBLE SUR PRIME VIDEO. IL SUIVRA TROIS BARMANS LORS DU CONCOURS DIAGEO WORLD CLASS

LONDRES, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- SPIRIT, un tout nouveau long métrage documentaire, fait ses débuts cette semaine en promettant de changer à jamais notre façon de voir les cocktails.

Dans le contexte de l'un des concours de cocktails les plus respectés et les plus prestigieux au monde – Diageo World Class Global Bartender of the Year – le documentaire révèle les hauts et les bas de trois des meilleurs barmans au monde alors qu'ils se préparent à créer le cocktail le plus important de leur carrière.

SPIRIT : Becoming the World's Best Bartender

Coïncidant avec la Journée mondiale du cocktail 2023, le documentaire sera disponible sur Prime Video dans certaines régions à partir du 13 mai, et dévoilera le monde du bartending sous un jour nouveau et incroyable. Les spectateurs pourront s'attendre à une démonstration impeccable d'artisanat, de passion et d'action compétitive à couper le souffle mettant en scène 50 barmans au plus haut de leur niveau.

Pour mettre en valeur le talent nécessaire pour atteindre les niveaux les plus élevés du bartending, les producteurs Something™ Originals ont obtenu un accès exclusif à la finale mondiale du World Class à Sydney, en Australie, pour suivre le parcours des concurrents et des champions nationaux Sahil Essani (Inde), Liisa Lindroos (Finlande) et Yui Ogata (Japon) tandis qu'ils se fraient un chemin vers le titre convoité de World Class Global Bartender of the Year.

Le documentaire présente les points de vue de certains pionniers dans le domaine. Par exemple ceux du parrain du mouvement des food trucks modernes, Roy Choi, et du propriétaire de certains des meilleurs bars du monde comme le Lyaness à Londres et le Super Lyan à Amsterdam, Ryan Chetiyawardana ; celui d'Agostino Perrone, le directeur de la mixologie au Connaught Bar de Londres, de renommée mondiale, ou encore celui de Kaitlyn Stewart, la World Class Global Bartender of the Year 2017. Ces icônes partagent leur savoir quant à ce que cela requiert de réussir dans le secteur de l'hôtellerie de luxe – c'est un parcours fait de détermination, d'artisanat et de saveurs révolutionnaires.

À propos du documentaire, Marissa Johnston, responsable mondiale du World Class pour Diageo, a déclaré : « SPIRIT saisit précisément l'essence du World Class, l'un des concours de cocktails les plus importants et les plus respectés au monde. Il s'agit d'un aperçu remarquable et captivant de ce que cela demande d'être barman aujourd'hui. Nous espérons que les gens l'apprécieront et qu'il les poussera à envisager une carrière dans le secteur de l'hôtellerie. »

Le directeur, Ross Bolidai, a fait la remarque suivante : « Le but de ce nouveau documentaire était de plonger en immersion dans la finale mondiale du World Class, pour raconter une histoire de ténacité, de détermination et d'esprit ré-imaginant la façon dont les cocktails sont perçus à l'échelle mondiale. Ce fut un privilège d'être témoin du courage dont chacun des concurrents a fait preuve du début jusqu'à la fin. »

Diageo World Class a également confirmé que la 14ème édition de sa finale mondiale se tiendra à São Paulo, au Brésil, du 23 au 27 septembre 2023.

Sur le site de la finale mondiale du World Class 2023, Marissa Johnston a déclaré : « À la suite de l'extraordinaire expérience de la finale mondiale du World Class à Sydney, en Australie, je suis très heureuse d'amener la compétition dans cette ville incroyable qu'est São Paulo. Nous avons hâte de célébrer encore plus de talents de bartending au Brésil ! »

Le documentaire SPIRIT pourra être visionné sur Prime Video à partir du 13 mai. La bande-annonce intégrale peut être visionnée ici : https://www.youtube.com/watch?v=7CQ1koBUKJM Pour de plus amples informations sur le documentaire, vous pouvez visiter sa page IMDB : https://www.imdb.com/title/tt27699377/?ref_=ext_shr_lnk

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2075348/World_Class_documentary_SPIRIT.jpg

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7CQ1koBUKJM

