EL NUEVO DOCUMENTAL, SPIRIT, CAPTURA EL PROCESO DE LA COMPETENCIA POR EL TÍTULO WORLD CLASS

EL NUEVO DOCUMENTAL, SPIRIT, ESTARÁ DISPONIBLE EN PRIME VIDEO Y SEGUIRÁ A TRES BARTENDERS EN LA COMPETENCIA WORLD CLASS DE DIAGEO

LONDRES, 12 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- SPIRIT, un nuevo documental, se lanza esta semana y promete cambiar para siempre nuestra forma de pensar sobre los cócteles.

En el contexto de una de las competencias de cócteles más respetadas y prestigiosas del mundo, la World Class Global Bartender of the Year de Diageo, el documental revela los altibajos de tres de los mejores bartenders del mundo mientras se preparan para crear los cócteles más importantes de su carrera.

Coincidiendo con el Día Mundial del Cóctel de 2023, el documental estará disponible el 13 de mayo para ver en Prime Video en mercados selectos, y mostrará el mundo de la coctelería con un nuevo e increíble punto de vista. Los espectadores podrán presenciar con mucha atención una perfecta muestra de artesanía, pasión y acción competitiva de 50 bartenders en su máximo desempeño.

Para mostrar lo que se necesita para alcanzar los niveles más altos de la coctelería, los productores Something™ Originals aseguraron el acceso exclusivo a las World Class Global Finals en Sídney, Australia, tras el viaje de los competidores y campeones nacionales Sahil Essani (India), Liisa Lindroos (Finlandia) y Yui Ogata (Japón) mientras agitan, revuelven y cuelan su camino hacia el codiciado título de World Class Global Bartender of the Year.

El documental incluye información de algunos de los principales pioneros de la industria. Desde el padrino del movimiento del food truck moderno, Roy Choi, hasta el propietario de algunos de los mejores bares del mundo, incluidos Lyaness en Londres y Super Lyan en Ámsterdam, Ryan Chetiyawardana; hasta el director de Mixology del mundialmente conocido The Connaught Bar en Londres, Agostino Perrone, y la World Class Global Bartender of the Year de 2017, Kaitlyn Stewart; los íconos de la industria comparten su conocimiento privilegiado sobre lo que es necesario para tener éxito en el mundo de la hotelería de lujo, un viaje de determinación, artesanía y sabor revolucionario.

En relación con el documental, Marissa Johnston, directora global de World Class de Diageo, expresó: "SPIRIT captura con precisión la esencia de World Class, una de las competencias de cócteles más importantes y respetadas del mundo. Es un conocimiento notable y convincente de lo que se necesita para ser un bartender en la actualidad; esperamos que las personas lo disfruten y se animen a considerar una carrera en el sector de la hotelería".

El director Ross Bolidai señaló: "El objetivo de este nuevo documental fue profundizar en las World Class Global Finals para contar una historia de tenacidad, determinación y espíritu que reimagina cómo se ven los cócteles a nivel mundial. Fue un privilegio presenciar la determinación de cada uno de los competidores que aparecen de principio a fin".

Diageo World Class también ha confirmado que organizará la 14. ° edición de sus finales mundiales en San Pablo, Brasil desde el 23 al 27 de septiembre de 2023.

Sobre la sede de World Class Global Finals 2023, Marissa Johnston sostuvo: "Después de la increíble experiencia de organizar las World Class Global Finals en Sídney, Australia, estoy entusiasmada de llevar la competencia a la increíble ciudad de San Pablo. ¡Estamos ansiosos por celebrar aún más bartenders talentosos en Brasil! ".

El documental SPIRIT se podrá ver en Prime Video desde el 13 de mayo. El avance completo está disponible para verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=7CQ1koBUKJM Para obtener más información sobre el documental, visite la página de IMDB: https://www.imdb.com/title/tt27699377/?ref_=ext_shr_lnk

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7CQ1koBUKJM

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2075348/World_Class_documentary_SPIRIT.jpg

FUENTE World Class

