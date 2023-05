NOVO DOCUMENTÁRIO, SPIRIT, CAPTURA A JORNADA DA COMPETIÇÃO PELO TÍTULO MUNDIAL

NOVO DOCUMENTÁRIO, SPIRIT, ESTARÁ DISPONÍVEL NO PRIME VIDEO E ACOMPANHA TRÊS BARTENDERS DA COMPETIÇÃO MUNDIAL DA DIAGEO

LONDRES, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- SPIRIT, um documentário inédito, será lançado esta semana e promete mudar para sempre a maneira como pensamos sobre coquetéis.

Tendo como pano de fundo uma das competições de coquetéis mais respeitadas e prestigiadas do mundo - o World Class Global Bartender of the Year da Diageo - o documentário revela os altos e baixos de três dos melhores bartenders do mundo enquanto se preparam para criar os coquetéis mais importantes de sua carreira.

SPIRIT : Becoming the World's Best Bartender

Coincidindo com o Dia Mundial do Coquetel 2023, o documentário estará disponível para assistir no Prime Video em mercados selecionados a partir de 13 de maio e revela o mundo do bartender sob uma nova luz incrível. Os espectadores podem esperar testemunhar uma exibição impecável de habilidade, paixão e ação competitiva de tirar o fôlego de 50 bartenders no auge de seu talento.

Para mostrar o que é necessário para alcançar os mais altos níveis de bartending, os produtores Something™ Originals garantiram acesso exclusivo à World Class Global Finals em Sydney, Austrália — acompanhando a jornada dos competidores e campeões nacionais Sahil Essani (Índia), Liisa Lindroos (Finlândia) e Yui Ogata (Japão) enquanto eles agitam, mexem e coam em busca do cobiçado título de World Class Global Bartender of the Year.

O documentário inclui perspectivas de alguns dos pioneiros mais importantes do setor. Desde o padrinho do movimento moderno dos food trucks, Roy Choi, até o proprietário de alguns dos melhores bares do mundo, incluindo o Lyaness em Londres e o Super Lyan em Amsterdã, Ryan Chetiyawardana; até o Diretor de Mixologia do globalmente renomado The Connaught Bar em Londres, Agostino Perrone, e a World Class Global Bartender of the Year 2017, Kaitlyn Stewart; os ícones da indústria compartilham seu conhecimento privilegiado sobre o que é necessário para ter sucesso no mundo da hospitalidade de luxo — uma jornada de determinação, habilidade e sabores revolucionários.

Ao falar sobre o documentário, Marissa Johnston, Chefe Global do World Class na Diageo, disse: "SPIRIT captura de forma precisa a essência do World Class — uma das maiores e mais respeitadas competições de coquetel do mundo. É uma visão notável e cativante do que é necessário para ser um bartender hoje em dia — esperamos que as pessoas gostem e se sintam inspiradas a considerar uma carreira na indústria da hospitalidade."

O Diretor Ross Bolidai comentou: "O objetivo deste novo documentário era mergulhar na World Class Global Finals para contar uma história de tenacidade, determinação e espírito que reimaginasse como os coquetéis são vistos globalmente. Foi um privilégio testemunhar a coragem de cada um dos concorrentes exibida do início ao fim".

A Diageo World Class também confirmou que sediará a 14ª edição de suas finais globais em São Paulo, Brasil, de 23 a 27 de setembro de 2023.

Sobre o local das World Class Global Finals de 2023, Marissa Johnston disse: "Depois da incrível experiência de sediar as World Class Global Finals em Sydney, Austrália, estou muito animada em trazer a competição para a incrível cidade de São Paulo. Mal podemos esperar para celebrar mais talentos como bartenders no Brasil!"

O documentário SPIRIT pode ser assistido na Prime Video a partir de 13 de maio. O trailer completo está disponível para assistir aqui: https://www.youtube.com/watch?v=7CQ1koBUKJM Para mais informações sobre o documentário, acesse a página IMDB: https://www.imdb.com/title/tt27699377/?ref_=ext_shr_lnk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2075348/World_Class_documentary_SPIRIT.jpg

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=7CQ1koBUKJM

