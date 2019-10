El nuevo software ProjectWise 365 y las opciones integrales de SYNCHRO de Bentley Systems brindan una capacidad avanzada de creación de gemelos digitales en 4D para la ejecución de proyectos

SINGAPUR, 30 de octubre del 2019 /PRNewswire/ -- Conferencia Year in Infrastructure 2019 -- Bentley Systems, Incorporated, proveedor líder a nivel mundial de software integral y servicios de gemelos digitales en la nube destinados a generar avances en el diseño, la construcción y las operaciones de la infraestructura, anunció hoy nuevas capacidades para su plataforma de colaboración líder del sector ProjectWise y la expansión integral de su entorno de construcción 4D SYNCHRO. En conjunto, estas opciones sólidas aumentan el valor de los gemelos digitales de proyectos en todo el ecosistema de ejecución, lo que mejora los flujos de trabajo de coordinación de diseño y viabilidad de la construcción. Los nuevos servicios de nube de ProjectWise 365, que aprovechan la tecnología de Microsoft 365 y las herramientas de productividad de Office, extienden el alcance y la accesibilidad de los datos de diseño de infraestructuras y la metodología BIM para organizaciones de todos los tamaños. Además, con los nuevos servicios de nube SYNCHRO de Bentley, los contratistas podrán visualizar en 4D los datos de diseño y los modelos de construcción para la gestión de proyectos y terrenos, la presentación avanzada de trabajos y las soluciones de realidad aumentada de Microsoft HoloLens 2.

Noah Eckhouse, vicepresidente sénior de Ejecución de Proyectos de Bentley Systems, señaló: "Los gemelos digitales de proyectos para la construcción y la ingeniería de infraestructura avanzan con estos anuncios, particularmente con nuestros nuevos servicios basados en la nube. Los usuarios de ProjectWise, el software de colaboración BIM número 1 según el nuevo estudio de mercado de ARC, nombraron a Bentley como uno de los usuarios proveedores de software independiente (ISV) más grandes de Azure. Estamos expandiendo nuestros servicios instantáneos de nube basados en la Web de ProjectWise 365, a la vez que aumentamos la disponibilidad de los servicios de nube de iTwin para las revisiones de diseño (tanto a nivel de profesional como de proyecto) y expandimos el alcance de SYNCHRO a través de servicios en la nube. La infraestructura de ejecución de proyectos se basa fundamentalmente en el tiempo, así como en el espacio. En la actualidad, los gemelos digitales de construcción y proyectos en 4D de Bentley están impulsando el avance digital de la ingeniería de infraestructura en todo el mundo".

Número 1 en software de metodología BIM colaborativa: ProjectWise

ARC Advisory Group, la empresa líder en asesoría e investigación tecnológica para la industria, la infraestructura y las ciudades, nombró a Bentley como el proveedor líder en software de metodología BIM colaborativa en su publicación más reciente Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM 2018-2023 (Herramientas de diseño de ingeniería para plantas, infraestructura y metodología BIM, 2018-2023).

"Bentley tiene una relación sólida con Microsoft y aplica las principales tecnologías que reúnen la información de ingeniería y de oficina para lograr mejoras en la ejecución de proyectos. Esto ha dado frutos en el mercado de EDT/BIM, tal como lo demuestra su posición líder en la categoría de software BIM colaborativo", indicó Ralph Rio, vicepresidente de Software Empresarial de ARC Advisory Group.

En el informe 2019 Top Design Firms (Principales empresas de diseño del 2019) de Engineering News Records 43 de las 50 firmas principales confían en ProjectWise de Bentley para la integración de diseño y el uso de trabajo compartido, y más de la mitad de las 640 empresas principales son usuarias de este software.

Nuevos servicios de nube ProjectWise 365

Creado de manera específica para los equipos de diseño, ProjectWise 365 es una opción innovadora completamente basada en SaaS, que permite a los equipos involucrados en el diseño y la ingeniería (lo que incluye a profesionales, líderes de diseño y otros interesados) almacenar y encontrar diseños de manera proactiva, así como acelerar los flujos de trabajo colaborativos y el uso compartido de contenido, y administrar los comentarios recibidos para alcanzar el nivel máximo de productividad del equipo. Los nuevos servicios de nube de ProjectWise 365 estarán disponibles para el público a finales del 2019.

iTwin Design Review (para profesionales) permite que los usuarios de ProjectWise 365 inicien revisiones de diseño personalizadas en un entorno 2D/3D. Proporciona flujos de trabajo para marcar y comentar directamente los elementos de los modelos en 3D y generar una conexión sólida entre las vistas 2D y 3D.

iTwin Design Review (para proyectos) permite que los equipos de proyectos usen los servicios de ProjectWise Design Integration para recopilar los cambios de ingeniería que surjan en el ciclo de vida de los gemelos digitales del proyecto y generar un registro de todos los elementos que cambiaron, junto con el tipo de cambios que sufrieron y cuándo se efectuaron tales cambios. Las revisiones multidisciplinarias de diseño se pueden realizar de manera continua e integral en beneficio de la coordinación del diseño a través de la visualización en "4D".

Nuevos servicios de nube de SYNCHRO para la construcción

In En el 2019, Microsoft nombró a Bentley como finalista de la categoría "Realidad Mixta" de los Premios Partner of the Year por su solución SYNCHRO/HoloLens 2 para la visualización en 4D de gemelos digitales de proyectos. Los nuevos servicios de nube SYNCHRO amplían de forma integral las capacidades líderes de modelado de construcción en 4D de SYNCHRO para abarcar la gestión y ejecución de proyectos, así como para integrar la presentación avanzada de trabajos de ConstructSim. Los nuevos servicios de nube de SYNCHRO, lanzados en septiembre del 2019, aumentan aún más la innovación en el sector de la construcción. Obtenga más información acerca de SYNCHRO.

SYNCHRO Field ofrece vistas de tareas, planos, modelos y mapas para acelerar el proceso de recopilación de datos de terreno, a fin de proporcionar actualizaciones de progreso e identificación de problemas de manera oportuna.

Synchro Control ofrece una única interfaz web para que los equipos de construcción recopilen y gestionen datos de construcción y diseño, además de acceder a ellos y usarlos de manera colaborativa. Permite acceder de forma más fácil y rápida a los documentos de diseño a través de ProjectWise 365, además de llevar a cabo los envíos de estos. Asimismo, cuenta con funciones de resolución de problemas y gestión de las solicitudes de información.

Completions acelera y valida la adecuación del sistema del proyecto a través de flujos de trabajo colaborativos, lo que, a su vez, agiliza los elementos de facturación para los equipos de construcción y designación de órdenes de trabajo.teams.

Desarrollo digital conjunto para la ejecución de proyectos

(En conjunto con Siemens) La solución Teamcenter for Capital Asset Lifecycle Management (CALM), disponible exclusivamente mediante Siemens, trabaja en conjunto con el software Teamcenter en toda la empresa para fomentar el desarrollo y la mejora de las tomas de decisiones del programa de capital. En conjunto con los servicios de Bentley, esta solución permite a los usuarios extender el avance del proyecto a un nivel empresarial.

(En conjunto Topcon Positioning Group) Digital Construction Works is una sociedad conjunta de "integración digital", conformada recientemente por Bentley Systems y Topcon Positioning Group. Digital Construction Works ofrece a las empresas constructoras y cadenas de suministro servicios de automatización, integración y creación de gemelos digitales mediante un cartera de softwares y servicios de nube específicos de Topcon, Bentley y otros proveedores, a fin de aprovechar el potencial innovador de constructioneering para industrializar la construcción.

Image and Caption

Los nuevos servicios instantáneos de nube de ProjectWise 365 permiten que empresas, equipos o proyectos de todos los tamaños aprovechen los flujos de trabajo digitales y la integración con Microsoft Teams para acelerar el intercambio de información, las revisiones de diseño y los intercambios contractuales. Imagen cortesia de Bentley Systems.

Acerca de las opciones de ejecución de proyectos de Bentley

Bentley Systems tiene el compromiso de proporcionar software integral único de colaboración y constructioneering, además de servicios de nube, para favorecer la ejecución de proyectos ejecución de proyectos de infraestructura. Los servicios de nube de ProjectWise 365 aprovechan al máximo el servicio Azure de Microsoft y otros entornos web nativos. En el caso de los gemelos digitales de proyectos, los servicios de iTwin Design Review de Bentley ofrecen flujos de trabajo personalizados y específicos para cada disciplina en 2D/3D, además de revisiones continuas de diseño en 4D, que abarcan todo el alcance de los proyectos que utilizan ProjectWise Design Integration. Para los gemelos digitales de construcción en 4D, la cartera SYNCHRO de Bentley aprovecha los servicios de iTwin para integrar la capacidad de modelado de la realidad con la capacidad de modelado de la construcción en 4D, la capacidad de presentación avanzada de trabajos de ConstructSim, ComplyPro, ProcureWare, y los servicios en la nube Control y Field.

ARC Advisory Group clasificó a Bentley como el proveedor líder de software de metodología BIM colaborativa. Los servicios de ProjectWise de Bentley son la opción confiable de trabajo compartido para la mayoría de las empresas de diseño más importantes (según ENR), lo que incluye 43 de las 50 empresas principales. En el 2019, Microsoft nombró a Bentley como finalista de la categoría de "Realidad Mixta" de los Premios Partner of the Year, gracias a los casos de uso de Microsoft HoloLens 2 de SYNCHRO.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems es el proveedor líder mundial de soluciones de software para ingenieros, arquitectos, profesionales de la topología geoespacial, constructoras y operadores propietarios encargados del diseño, la construcción y las operaciones de infraestructura, lo que incluye obras públicas, servicios básicos, plantas industriales y ciudades digitales. Las aplicaciones de modelado abierto basadas en MicroStation de Bentley, además de sus aplicaciones de simulación abierta, aceleran la integración del diseño. Además las opciones ProjectWise y SYNCHRO aceleran la ejecución de proyectos, mientras que AssetWise mejora el rendimiento de redes y activosv. Los servicios de iTwin de Bentley abarcan la ingeniería de infraestructura para fomentar, principalmente, la transformación de los sistemas GIS y BIM en gemelos digitales en 4D.

Bentley Systems cuenta con más de 3.500 colaboradores, genera ganancias anuales de USD 700 millones en 170 países y ha invertido más de USD 1.000 millones en investigación, desarrollo y adquisiciones desde el 2014. Desde sus inicios en 1984, los cinco hermanos fundadores Bentley han sido los dueños mayoritarios de la empresa. http://www.bentley.com

Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, los servicios de iTwin, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, ProjectWise 365 y SYNCHRO son marcas de servicio o marcas comerciales registradas o sin registrar de Bentley Systems, Incorporated o de una de sus filiales de propiedad absoluta directas o indirectas. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

