O Novo ProjectWise 365 da Bentley Systems e a Abrangente Oferta SYNCHRO Melhoram os Gêmeos Digitais 4D para o Desenvolvimento de Projetos

SINGAPURA, 30 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Conferência Year in Infrastructure 2019 -- A Bentley Systems, Incorporated, fornecedora global líder de software abrangente e serviços de gêmeos digitais em nuvem para aprimorar a concepção, a construção e as operações da infraestrutura, anunciou hoje novos recursos para sua plataforma de colaboração ProjectWise , líder do setor, e expansão abrangente de seu ambiente de construção 4D SYNCHRO. Juntas, essas sólidas ofertas ampliam o valor dos gêmeos digitais em todo o ecossistema de desenvolvimento do projeto, melhorando os fluxos de trabalho de coordenação de projeto e construtibilidade. Os novos serviços em nuvem ProjectWise 365, aproveitando a tecnologia Microsoft 365 e as ferramentas de produtividade, ampliam o alcance, a viabilidade e a acessibilidade dos dados de projetos BIM e infraestrutura para empresas de todos os portes. Além disso, com os novos serviços em nuvem SYNCHRO da Bentley, os empreiteiros podem visualizar dados de projeto e modelos de construção em 4D para gestão de projetos e campo, apresentação de trabalho avançado, e soluções de realidade aumentada do Microsoft HoloLens 2.

Noah Eckhouse, vice-presidente sênior de desenvolvimento de projeto da Bentley Systems, afirma, "Os gêmeos digitais de projeto para engenharia de infraestrutura e construção avançam com esses anúncios, principalmente com nossos novos serviços em nuvem. Os usuários do ProjectWise, o principal software de colaboração BIM de acordo com o novo estudo de mercado da ARC', tornaram a Bentley uma das maiores usuárias ISV do Azure. Estamos expandindo nossos serviços de nuvem instantâneos do ProjectWise 365 com base na Web; disponibilizando, de modo amplo, os serviços de nuvem do iTwin para análises nos níveis do profissional e do projeto; e expandindo, de modo abrangente, o escopo do SYNCHRO por meio de serviços em nuvem. A base do desenvolvimento do projeto de infraestrutura é o tempo e o espaço. Atualmente, os gêmeos digitais de projeto e construção 4D da Bentley estão impulsionando o avanço digital da engenharia de infraestrutura em todo o mundo!"

Número 1 em software para BIM colaborativo: ProjectWise

O ARC Advisory Group, empresa líder em consultoria e pesquisa tecnológica para indústria, infraestrutura e cidades, citou a Bentley como fornecedora líder de software BIM colaborativo em seu relatório recentemente publicado, Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM 2018-2023 (Ferramentas de projeto de engenharia para plantas, infraestrutura e BIM 2018-2023).

"A Bentley tem um forte relacionamento com a Microsoft, e aplica as principais tecnologias que reúnem informações de engenharia e de escritório para melhorar o desenvolvimento do projeto. Isso rendeu frutos no mercado de EDT/BIM, conforme comprovado por sua posição de liderança na categoria de software BIM colaborativo", afirma Ralph Rio, vice-presidente de software corporativo do ARC Advisory Group.

No relatório Principais Empresas de Projeto da Engineering News Record' 2019, 43 das 50 principais empresas contam com o ProjectWise da Bentley para compartilhamento de trabalho e integração de projeto, e mais da metade das 640 principais empresas é usuária do ProjectWise.

Novos serviços em nuvem do ProjectWise 365

Criado especificamente para equipes de projetistas, o ProjectWise 365 é uma oferta inovadora e com base total em SaaS (software como serviço), permitindo que as equipes envolvidas no projeto e na engenharia, desde profissionais e líderes de projetos até partes interessadas, armazenem e localizem projetos rapidamente, acelerem o compartilhamento de conteúdo e os fluxos de trabalho colaborativos, e gerenciem feedbacks para que haja produtividade máxima da equipe. Os novos serviços em nuvem do ProjectWise 365 estarão disponíveis no final de 2019.

A análise de projeto do iTwin (para profissionais) permite que os usuários do ProjectWise 365 iniciem análises de projeto em um ambiente 2D/3D. Ela fornece fluxos de trabalho para marcar e comentar diretamente sobre elementos de modelos 3D, e criar um vínculo imersivo entre as visualizações 2D e 3D.

A análise de projeto do iTwin (para profissionais) permite que as equipes de projeto que usam os serviços de integração de projetos do ProjectWise capturem alterações de engenharia ao longo do ciclo de vida dos gêmeos digitais do projeto, fornecendo um registro de quem mudou o que e quando. Análises de projeto multidisciplinares podem ser conduzidas de modo contínuo e abrangente, para coordenação do projeto por meio da visualização em "4D".

Novos serviços de nuvem SYNCHRO para construção

Em 2019, a Microsoft nomeou a Bentley como finalista na categoria Realidade Mista do prêmio Partner of the Year para a solução SYNCHRO/HoloLens 2 da Bentley para visualização 4D dos gêmeos digitais do projeto. Os novos serviços em nuvem SYNCHRO estendem, de modo abrangente, a modelagem de construção 4D líder de mercado do SYNCHRO para abranger o gerenciamento e a execução de projetos de construção, e assimilar a apresentação de trabalho avançado do ConstructSim. Os novos serviços em nuvem SYNCHRO, lançados em setembro de 2019, estão evoluindo ainda mais na inovação na construção. Saiba mais sobre o SYNCHRO.

O SYNCHRO Field oferece visualizações de tarefas, planos, modelos e mapas para acelerar a captura de dados de campo para atualizações oportunas de progresso e identificação de problemas.

O SYNCHRO Control fornece uma interface Web única para as equipes de construção capturarem, gerenciarem, acessarem e colaborarem com os dados de projeto e construção. Ele proporciona acesso mais fácil e rápido aos documentos de projeto do ProjectWise 365, além de gerenciamento completo de envios e RFI, e recursos de resolução de problemas.

As conclusões aceleram e validam a prontidão do sistema do projeto por meio de fluxos de trabalho colaborativos, agilizando os itens de fechamento para as equipes de construção e comissionamento.

Co-empreendimentos digitais para desenvolvimento do projeto

(com a Siemens) O teamcenter para CALM (gerenciamento de vida útil de ativos de capital), disponível exclusivamente na Siemens, trabalha com o teamcenter da Siemens em toda a empresa para avançar e melhorar a tomada de decisão do programa de capital. Por meio dos serviços da Bentley, ele permite que os usuários estendam o avanço do projeto para o nível corporativo.

(Com o Topcon Positioning Group) A Digital Construction Works é uma empresa de "integração digital" de joint venture recém-lançada pela Bentley Systems e pelo Topcon Positioning Group. A Digital Construction Works fornece serviços de automação digital, integração e "geminação" para empresas construtoras e cadeias de suprimentos em torno de um portfólio de software e serviços em nuvem adequados à finalidade da Topcon, Bentley e outros fornecedores de software, a fim de concretizar o potencial inovador da engenharia para industrializar a construção.

Sobre as ofertas de desenvolvimento do projeto da Bentley

A Bentley Systems compromete-se a fornecer ampla colaboração e software de engenharia de construção, bem como serviços de nuvem para desenvolvimento do projeto de infraestrutura. Os serviços de nuvem do ProjectWise 365 aproveitam, ao máximo, os ambientes Azure da Microsoft' e da Web nativa. Para gêmeos digitais de projetos, os serviços de análise de projeto do iTwin da Bentley variam de fluxos de trabalho específicos da disciplina 2D/3D a análises amplas e contínuas de design 4D, abrangendo todo o escopo de projetos que utilizam a integração de design do ProjectWise. Para gêmeos digitais de construção 4D, o portfólio SYNCHRO da Bentley utiliza os serviços iTwin para integrar a modelagem de realidade à modelagem de construção 4D, a apresentação de trabalho avançado ConstructSim, ComplyPro, ProcureWare, e serviços de nuvem Control e Field.

A Bentley foi classificada pelo ARC Advisory Group como o principal fornecedor de software BIM colaborativo. Os serviços do ProjectWise da Bentley são a "força de trabalho para compartilhamento de trabalho" da maioria das principais empresas de design da ENR, incluindo 43 das 50 principais. Em 2019, a Microsoft nomeou a Bentley finalista na categoria Realidade mista de seu programa Partner of the Year para casos de uso da Microsoft HoloLens 2 do SYNCHRO.

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems é a fornecedora líder global de soluções de software para engenheiros, arquitetos, profissionais geoespaciais, construtores e operadores proprietários para projetos, construções e operações de infraestrutura, incluindo obras públicas e serviços públicos, plantas industriais, e cidades digitais. Os aplicativos de modelagem aberta com base no MicroStation da Bentley' e seus aplicativos de simulação abertos aceleram a integração do projeto; suas ofertas ProjectWise e SYNCHRO aceleram o desenvolvimento do projeto; e suas ofertas AssetWise aceleram a performance de ativos e de rede. Abrangendo a engenharia de infraestrutura, o iTwin Services da Bentley' está avançando, fundamentalmente, BIM e GIS dos gêmeos digitais 4D.

A Bentley Systems emprega mais de 3.500 colaboradores, gera receitas anuais de US$ 700 milhões em 170 países, e investiu mais de US$ 1 bilhão em pesquisa, desenvolvimento e aquisições desde 2014. Desde sua fundação, em 1984, a empresa continua sendo a parte majoritária da propriedade de seus cinco irmãos Bentley fundadores. www.bentley.com

Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, iTwin Services, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, ProjectWise 365 e SYNCHRO são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

SOURCE Bentley Systems, Incorporated