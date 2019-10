El Palisade 2020 de Hyundai ha sido designado como el Vehículo Oficial del 49º Auto Show Internacional de Miami

"El nuevo Palisade 2020 de Hyundai refleja de forma evidente su condición de vehículo insignia, con una distintiva e impactante presencia con nuevos niveles de capacidad para todo tipo de superficies, clima, tecnología, seguridad, amplitud y eficiencia, todo ello empaquetado en un diseño de vanguardia", dijo Steve Flood, administrador general regional para la región sureña en Hyundai Motor America. "El Palisade 2020 será exhibido de forma prominente para darle la bienvenida a los asistentes al Miami Beach Convention Center, ya que el mismo representa el mejor vehículo en el mercado de Miami para las familias, con su comodidad de primera categoría y sus variados componentes para auxiliar al conductor, con pantallas muy fáciles de usar y controles para los traslados diarios minimizando distracciones, una gama de innovadoras tecnologías de seguridad, y asientos estándar que pueden acomodar hasta ocho pasajeros, algo ideal para memorables viajes por carretera con toda la familia, manteniendo a todos con gran protección y seguridad".

El muy bien equipado Palisade ofrece toda una gama de convenientes componentes tecnológicos, entre ellos una pantalla de navegación de 10 pulgadas, un monitor TFT de 12 pulgadas, recarga inalámbrica de equipos electrónicos, siete conectores para USBs, asientos ventilados en la segunda fila y un innovador sistema de aberturas difusoras del aire, situadas en el techo.

Algunos de los componentes para la conveniencia que se ofrecen en el totalmente nuevo Palisade incluyen:

Segunda fila de asientos con un solo toque (One-Touch) para moverlos, y tercera fila de asientos reclinables, que se pliegan y se despliegan por electricidad

Siete conectores para USBs disponibles

Espejo para facilitar que el conductor vea con facilidad a los pasajeros en la parte trasera

Sistema de intercomunicación en el vehículo (Driver Talk in-car intercom system) con modo de conversación con los ocupantes de los asientos traseros y modo "sueño"

Monitor de observación del punto ciego, exclusivo en su clase, que complementa el Sistema estándar de Ayuda para el Punto ciego para evitar colisión (Blind Spot Collision Avoidance Assist)

Pantalla táctil de navegación de 25 pulgadas en formato de pantalla ancha, acoplada con un conjunto central de instrumentos TFT de 12.3 pulgadas totalmente digital

Sistema de proyección al frente - Heads-Up Display (HUD por su sigla en inglés) que proyecta una imagen virtual en el parabrisas, ayudando así al conductor a mantener siempre su vista en el camino por el que se desplaza

Como una primicia en la industria, el innovador diseño de los difusores de ventilación situados en el techo pueden suministrar una corriente de aire parcial o total sobre los pasajeros de la parte trasera del vehículo

Hay disponible un cojincillo de recarga inalámbrica Qi para equipos Android compatibles, así como para los recientes iPhones de Apple

El Sistema de audio Infinity® cuenta con la tecnología Clari-Fi™ y QuantumLogic™ de sonido estereofónico

El Palisade ofrece de forma estándar una serie completa de avanzadas tecnologías de seguridad, entre ellas la Ayuda para evitar colisión al frente (Forward Collision-Avoidance Assist) con Detección de peatones (Pedestrian Detection), Ayuda para evitar colisión en el punto ciego (Blind Spot Collision-Avoidance Assist), Ayuda para mantenerse en el carril (Lane Following Assist), Ayuda para evitar colisión con el tráfico trasero (Rear Cross-Traffic Collision Avoidance Assist), Ayuda para salir del vehículo con seguridad (Safe Exit Assist), Ayuda con las luces altas (High Beam Assist), Alerta para la atención del conductor (Driver Attention Warning) y Control de crucero inteligente con parada y marcha (Smart Cruise Control with Stop and Go). El Palisade también ofrece un Sistema, exclusivo en su categoría, de Pantalla de imagen del punto ciego (Blind View Monitor), que complementa el Sistema estándar de Ayuda para evitar colisión en el punto ciego (Blind Spot Collision Avoidance Assist), el cual proporciona una imagen muy fácil de observar de los costados del vehículo en cualquier momento en que se active la señal de giro; también el sistema de Ocupante en la parte trasera - Rear Occupant Alert (ROA por su sigla en inglés) que supervisa los asientos traseros utilizando un sensor ultrasónico que ayuda a detectar los movimientos de los niños y las mascotas, recordándole al conductor que debe chequear los asientos del vehículo mediante toda una serie de sistemas de alerta instalados para ayudar a evitar que los niños queden encerrados en el vehículo.

El Palisade 2020 de Hyundai ha sido galardonado con un Premio de MEJOR OPCIÓN DE SEGURIDAD+ en 2019 (2019 TOP SAFETY PICK+) que concede el Instituto de seguros para la seguridad en las carreteras - Insurance Institute for Highway Safety (IIHS por su sigla en inglés) cuando está equipado con los faros delanteros LED opcionales. El Palisade es el 13° vehículo de Hyundai que recibe una calificación de MEJOR OPCIÓN DE SEGURIDAD (TOP SAFETY PICK) o de MEJOR OPCIÓN DE SEGURIDAD + (TOP SAFETY PICK+). Como resultado de ello, Hyundai es ahora la marca con más premios en la industria automotriz concedidos por el IIHS en 2019, con seis modelos poseedores de calificaciones de MEJOR OPCIÓN DE SEGURIDAD (TOP SAFETY PICK) y siete con la calificación de MEJOR OPCIÓN DE SEGURIDAD + (TOP SAFETY PICK+).

El Palisade 2020 de Hyundai está disponible ahora en los concesionarios Hyundai del país.

Acerca del Auto Show Internacional de Miami

El 49° Auto Show Internacional de Miami, que se celebra anualmente, abrirá sus puertas durante 10 días en el Miami Beach Convention Center, a partir del viernes 1° de noviembre de 2019 hasta el domingo 10 de noviembre de 2019. Para más información, visite por favor www.miamiautoshow.com.

Hyundai Motor America

Hyundai Motor America considera que todos merecen lo mejor. Desde la manera en que diseñamos y construimos nuestros autos hasta la forma en que tratamos a las personas que los conducen, lograr que las cosas sean mejores es el objetivo de todo lo que hacemos. Las líneas de autos, SUVs y vehículos eléctricos de combustible alternativo así como los vehículos de batería de combustible de Hyundai, todos con la más alta tecnología, están respaldadas por la garantía Hyundai Assurance — nuestra promesa de crear una mejor experiencia para nuestros clientes. Todos los vehículos Hyundai son vendidos y reciben servicio en más de 830 concesionarios en todo el país, y la mayoría de ellos está construida en fábricas situadas en Estados Unidos, entre ellas la Planta manufacturera de Hyundai Motor situada en Alabama (Hyundai Motor Manufacturing Alabama). Hyundai Motor America tiene su sede en Fountain Valley, California, y es una subsidiaria de Hyundai Motor Company de Corea.

