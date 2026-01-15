El panel de control del CDPH confirma la epidemia de silicosis en las tiendas de fabricación de California: los datos muestran que la piedra artificial no puede ser fabricada de forma segura por seres humanos

Los nuevos datos del CDPH revelan que el 54 % de los talleres de fabricación de piedra artificial han confirmado casos de silicosis, lo que subraya la necesidad urgente de eliminar los materiales que contienen más del 1 % de sílice cristalina.

NOVATO, California, 15 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP anuncia que el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha presentado un nuevo panel de control que expone el alcance alarmante de la silicosis acelerada entre los trabajadores de la industria de fabricación de encimeras de piedra artificial. Según datos del CDPH, 688 talleres de fabricación -el 54 % de los 1.276 talleres confirmados- han notificado casos de silicosis , lo que confirma una crisis de salud pública que no puede atribuirse a "pocos malos actores que no siguen la OSHA".

Operaciones de fabricación de encimeras del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) en el panel de control de California. El panel actualizado se puede ver en https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/fabops.aspx (PRNewsfoto/Brayton Purcell LLP)

La silicosis es una enfermedad pulmonar mortal e incurable causada por la inhalación de polvo de sílice cristalina respirable. Los trabajadores que fabrican encimeras de piedra artificial se enfrentan a un riesgo extremo porque la piedra artificial de sílice cristalina , también conocida como piedra de ingeniería, artificial o manufacturada, contiene al menos un 90 % de partículas de sílice cristalina de tamaño nanométrico, junto con metales altamente tóxicos y compuestos orgánicos volátiles (COV). Cuando se corta, se muele o se pule, este material libera toxinas letales que penetran profundamente en los pulmones y causan daños irreversibles.

Los datos del CDPH desmienten por completo el giro de los fabricantes extranjeros de losas de piedra artificial y sus distribuidores de que esta epidemia se debe a unos pocos empleadores "irresponsables". Con más de la mitad de todos los talleres de fabricación confirmados con trabajadores con silicosis, los datos del CDPH están de acuerdo con la amplia evidencia médica y científica que demuestra que la piedra artificial de sílice cristalina no puede ser fabricada de manera segura por humanos bajo ninguna circunstancia. Más de 100 estudios revisados por pares confirman que incluso con controles de ingeniería avanzados, las propiedades únicas de la piedra artificial de sílice cristalina hacen imposible la fabricación segura. Los principales expertos en salud ocupacional, incluidos más de 600 médicos de la Asociación Médica Ocupacional y Ambiental Occidental (WOEMA), han solicitado la prohibición de las losas de piedra artificial que contienen más del 1 % de sílice cristalina.

"La silicosis de piedra artificial es totalmente prevenible, pero está matando a los trabajadores", dijo James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP. "Los datos del CDPH y la investigación científica revisada por pares demuestran que ninguna cantidad de equipo de protección, ventilación u otros protocolos de seguridad recomendados por la OSHA pueden hacer que este material sea seguro de fabricar. La única solución es prohibir la piedra artificial de sílice cristalina para proteger la vida de los fabricantes de encimeras. La alternativa segura ya existe. Las losas de vidrio reciclado hechas con sílice amorfa no tóxica ya son fabricadas y vendidas por estos mismos fabricantes y distribuidores en Australia. Todos en Australia todavía tienen sus trabajos, los consumidores todavía tienen sus encimeras, la única diferencia es que los trabajadores de fabricación australianos no están sufriendo innecesariamente silicosis fatal como California y otros trabajadores de fabricación estadounidenses ".

Datos clave

La piedra artificial de sílice cristalina contiene al menos un 90 % de sílice cristalina de tamaño nanométrico y toxinas adicionales de metales y resinas.

El CDPH informa que el 54 % de los talleres de fabricación de California han confirmado casos de silicosis.

La silicosis es incurable y mortal, y la exposición a la sílice cristalina respirable (RCS) también aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y trastornos autoinmunes.

Si usted o alguien que conoce ha trabajado en la industria de fabricación de encimeras y ha desarrollado silicosis o condiciones de salud relacionadas, comuníquese con Brayton Purcell LLP hoy mismo. Nuestro experimentado equipo legal puede ayudarlo a comprender sus derechos y buscar una compensación por sus lesiones. Llame al (800) 598-0314 o visite https://www.braytonlaw.com/contact para una consulta gratuita.

