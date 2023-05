El plan de innovación INNO SPOT de VAPORESSO, protagonista de Vaper Expo UK

BIRMINGHAM, Inglaterra, 15 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, una conocida marca de vapeo, ha presentado sus productos más novedosos en la Vaper Expo UK, celebrada en Birmingham del 12 al 14 de mayo. La marca presentó en la Expo un exclusivo muro de productos creativos INNO SPOT, destacando su compromiso con la innovación abierta.

Durante la celebración de la expo, VAPORESSO organizó el roadshow de innovación de la marca 2023 INNOVATE AT ONCE el 13 de mayo, donde mostraron su última iniciativa para la innovación, incluyendo el programa ingenioso VAPORESSO INNO SPOT y el concurso creativo FUN WITH INNOVATION NOW. El evento contó con la presencia de los famosos influencers VAPING BOGAN, VAPE PAUL, NICK GREEN y el director creativo de VAPORESSO, JOSHUA, que compartieron información sobre los planes de innovación de la marca.

El ingenioso programa VAPORESSO INNO SPOT pretende establecer una plataforma creativa global e incorpora los conceptos de expertos en diseño de todo el mundo para realzar los innovadores productos de VAPORESSO. Este año, la marca invitó a los famosos artistas ISABELLE STAUB y STARMAN FUNK a colaborar en la serie XROS 3. VAPORESSO también ha lanzado el concurso de diseño creativo FUN WITH INNOVATION NOW para involucrar a los consumidores en el proceso creativo de los próximos productos de caja ciega.

Lo más llamativo del stand de VAPORESSO fue la pared INNO SPOT, en la que se exponían 80 productos XROS 3 NANO únicos con diferentes diseños y patrones CMF (color, material y acabado). La pared forma parte del esfuerzo continuo de VAPORESSO por fomentar la innovación, yendo más allá de lo convencional, con el objetivo de integrar, romper, potenciar y crear una belleza infinita para el mundo.

Durante la Expo, VAPORESSO también presentó una gama de productos que incluye la serie XROS, LUXE X/XR/XR MAX, TARGET y GEN 200/80S. Equipados con COREX Heating Tech, SSS Leak Resistant Tech y VAPORESSO AXON CHIP, LUXE XR MAX y XROS 3 NANO son los dos últimos productos que VAPORESSO ha traído a la Expo. Mientras tanto, VAPORESSO ganó el premio a la Mejor Marca y el XROS 3 MINl ganó el premio al Mejor Dispositivo Pod. En los VAPOUROUND GLOBAL AWARDS 2023, VAPORESSO también ha ganado los premios al Mejor Sistema de Vaporizador Abierto, Mejor Marca Internacional y Mejor Innovación, demostrando su ventaja competitiva tanto en innovación de producto como en gestión de marca.

VAPORESSO se creó en 2015 y se dedica a establecer un mundo sin humo al tiempo que eleva la calidad de vida de sus usuarios. Gracias a su innovación continua, su estricto control de calidad y su firme compromiso, VAPORESSO crea productos que se adaptan a todos los niveles y estilos de vapeadores.

