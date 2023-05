VAPORESSOS Innovationsplan INNO SPOT steht im Mittelpunkt der Vaper Expo UK

BIRMINGHAM, England, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, eine renommierte Vaping-Marke, hat seine neuesten Produkte auf der Vaper Expo UK vorgestellt, die vom 12. bis 14. Mai in Birmingham stattfand. Die Marke präsentierte auf der Expo eine einzigartige kreative INNO SPOT-Produktwand und unterstrich damit ihr Engagement für offene Innovation.

Während der Expo veranstaltete VAPORESSO am 13. Mai die 2023 INNOVATE AT ONCE Roadshow zur Markeninnovation, auf der das Unternehmen seine neueste Innovationsinitiative vorstellte, darunter das geniale Programm VAPORESSO INNO SPOT und den Kreativwettbewerb FUN WITH INNOVATION NOW. An der Veranstaltung nahmen die renommierten Influencer VAPING BOGAN, VAPE PAUL, NICK GREEN und der ID Creative Director von VAPORESSO, JOSHUA, teil, die Einblicke in die Innovationspläne der Marke gaben.

Das geniale Programm VAPORESSO INNO SPOT zielt darauf ab, eine globale kreative Plattform zu schaffen und die Konzepte von Designexperten aus der ganzen Welt zu integrieren, um die innovativen Produkte von VAPORESSO zu verbessern. Dieses Jahr hat die Marke die berühmten Künstler ISABELLE STAUB und STARMAN FUNK eingeladen, an der XROS 3-Serie mitzuarbeiten. VAPORESSO hat außerdem den Kreativwettbewerb FUN WITH INNOVATION NOW ins Leben gerufen, um Verbraucher in den kreativen Prozess für kommende Blindbox-Produkte einzubeziehen.

Der Blickfang auf dem VAPORESSO-Stand war die INNO SPOT-Wand, an der 80 einzigartige XROS 3 NANO-Produkte mit verschiedenen CMF-Designs (Farbe, Material und Veredelung) und Mustern ausgestellt waren. Die Wand ist Teil des ständigen Bemühens von VAPORESSO, Innovationen zu fördern, die über das Konventionelle hinausgehen, und zielt darauf ab, zu integrieren, zu durchbrechen, zu befähigen und unendliche Schönheit für die Welt zu schaffen.

Auf der Expo präsentierte VAPORESSO außerdem eine Reihe von Produkten, darunter die XROS-Serie, LUXE X/XR/XR MAX, TARGET und GEN 200/80S. Angetrieben von VAPORESSOS COREX Heating Tech, SSS Leak Resistant Tech und ausgestattet mit VAPORESSO AXON CHIP, sind LUXE XR MAX und XROS 3 NANO die beiden neuesten Produkte, die VAPORESSO auf der Expo präsentiert. VAPORESSO gewann den Preis für Best Branding und der XROS 3 MINI den Preis für Best Pod Device. Bei den VAPOUROUND GLOBAL AWARDS 2023 hat VAPORESSO außerdem die Preise für Best Open Pod System, Best International Brand und Best Innovation gewonnen und damit seinen Wettbewerbsvorteil sowohl bei der Produktinnovation als auch beim Markenmanagement unter Beweis gestellt.

Informationen zu VAPORESSO

VAPORESSO wurde 2015 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine rauchfreie Welt zu schaffen und die Lebensqualität seiner Nutzer zu verbessern. Dank kontinuierlicher Innovation, strenger Qualitätskontrollen und hohem Engagement stellt VAPORESSO Produkte her, die für alle Ansprüche und Stilrichtungen von Vapern geeignet sind.

