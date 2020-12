El primer y único enclave de YOO Villas listas para ocupar de la India, ahora a tan solo 40 minutos en helicóptero desde Bombay

YOO Villas es el primer y único enclave de villas con la marca YOO de la India, y es también el primer proyecto YOO Villas del mundo diseñado por la aclamada Kelly Hoppen.

Desde hace tiempo, Kelly Hoppen ha sido la diseñadora por excelencia de la farándula británica. Diseñó las casas de celebridades como Gwyneth Paltrow, Elton John, Madonna, David y Victoria Beckham, e incluso algunos miembros de la familia real británica.

YOO Villas llegó a la India gracias a Panchshil Realty, pioneros en ambientes residenciales de marca.

Ubicado justo al lado del concurrido corredor TI de Kharadi, al este de Pune, YOO Villas es un enclave privado de villas de autor de doble altura diseñadas fusionando exquisitamente sensaciones orientales y occidentales.

Las villas vienen en tres opciones de tamaño diferentes, cada una con amplios espacios y concebida con comodidades modernas y áreas donde cada detalle emana un lujo impecable y una opulencia suntuosa.

Con opciones de estilo de interiores sobrecogedoras, brisa marina y notas vintage, las vanguardistas YOO Villas fueron concebidas con todas las comodidades modernas y lujos impecables.

La mundialmente aclamada diseñadora de interiores, Kelly Hoppen, cuenta ya con más de 40 años de experiencia al frente de la industria del diseño. Ella es además autora de nueve libros y anfitriona de televisión, con apariciones como una de las inversionistas en la serie Dragon's Den de BBC TV y otros programas. Hoppen ha recibido numerosos premios de diseño y fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en 2009.

Este año, como parte de la lista de honor del cumpleaños de 2020 de la Reina de Inglaterra, Hoppen fue nombrada Comandante del Imperio Británico (CBE) por su "excepcional contribución al Reino Unido como mujer propietaria de empresas autodidácta y emprendedora".

Construidas para propiciar experiencias únicas y acoger la quintaesencia de la vida en una pintoresca rivera, YOO Villas fue diseñado para personas con un gusto exquisito por los estilos de vida. Este es el escenario inspirador e indulgente perfecto, un ambiente relajante para tener la casa de sus sueños y donde podrá, verdaderamente, vivir la vida al máximo. Para escuchar a Hoppen hablar de su inspiración para YOO Villas, por favor dé clic aquí

Anidado entre alrededores de un verde exuberante y con servicios de la más alta categoría, YOO Villas fue diseñado y construido para coexistir en armonía con la naturaleza.

Cuenta con un frondoso y verde 'Central Park', con elaborados jardines, amplios parques, arroyos, cuerpos de agua, zonas recreativas y espacios tranquilos para la relajación

Las avenidas de tres carriles, los andenes a la sombra de árboles, los senderos para correr y caminar, las bancas exteriores, los cuerpos de agua, la flora estacional y los exuberantes paisajes ondulados harán que se sienta uno con la naturaleza.

Hay también un amplio salón social, 'The Panchshil Club', con modernas instalaciones, comodidades y servicios.

Recientemente, Fly Blade India Pvt. Ltd. empezó a operar el servicio de transporte helicoportado con frecuencias diarias entre Pune y Bombay desde el helipuerto YOO VILLAS de Panchshil en Pune. Este servicio de helicópteros es una solución de vuelos por asiento en la que los usuarios pagan únicamente por la cantidad de asientos que necesitan, de la misma manera que lo harían al volar con cualquier aerolínea comercial. El helipuerto de YOO Villas se encuentra dentro del enclave de villas, de manera que usted puede, literalmente, aterrizar en su domicilio y caminar hasta su villa. En este momento, este servicio de helicópteros es la única opción de conexión aérea disponible entre Pune y Bombay.

Fly Blade India actualmente ofrece dos servicios al día desde el helipuerto YOO VILLAS, Pune hasta Bombay, y dos servicios al día desde Bombay hasta el helipuerto YOO VILLAS. Los servicios operarán hacia Circuito de Carreras Mahalaxmi al sur de Bombay y a Juhu en la periferia. Para obtener más detalles acerca del servicio de transporte helicoportado, incluidas tarifas y servicios de conserje de viajes, por favor contacte a Fly Blade India en el 1-800-102-5233, por correo electrónico a [email protected] o visite https://flyblade.in/.

Ventajas de Kharadi

YOO VILLAS está ubicado muy cerca de Kharadi, que es un enorme centro de TI y un vibrante distrito financiero con destacadas empresas de TI e ITES.

Kharadi cuenta con más de 929 mil metros cuadrados de espacio de oficinas terminadas.

Otros 1.300 millones de metros cuadrados de espacio para oficina serán desarrollados en Kharadi durante los siguientes 3 a 5 años.

El catálogo completo de oficinas de Panchshil en Kharadi es de más de 740 mil metros cuadrados con otros 740 mil metros cuadrados en desarrollo por Panchshil.

Kharadi se encuentra a tan solo 10 km del aeropuerto de Pune y privilegiados vecindarios, como Kalyani Nagar, Koregaon Park, Magarpatta y Hadapsar, todos a poca distancia. La infraestructura social de Kharadi incluye hospitales, escuelas, centros comerciales y otros servicios que continúan estableciéndose.

Cityhub, en el World Trade Centre, es el próximo gran centro social de Pune, que cuenta con una variedad de cafés, restaurantes y salones, y ofrece alternativas para la relajación tanto durante como después del horario laboral.

Negocios de Panchshil – Puntos clave

El catálogo inmobiliario completo de Panchshil Realty incluye alrededor de 2,1 millones de metros cuadrados y otros 1,8 millones de metros cuadrados actualmente en desarrollo.

Las tres principales verticales de negocios de Panchshil Realty son: Residencial, Comercial y Hotelería

El portafolio comercial incluye tiendas minoristas y alimentos y bebidas, que comprenden espacios para oficina a la medida, Zonas Económicas Especiales, parques TI, espacios de trabajo integrados, centros comerciales, y desarrollos de uso mixto.

El catálogo de hotelería de Panchshil comprende alrededor de 1.200 habitaciones con marcas importantes como Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood y Double Tree By Hilton.

Una parte importante del catálogo de oficinas de Panchshil Realty cuenta con el apoyo del Fondo privado de inversión inmobiliaria Blackstone, financiado y manejado por Blackstone Group LP.

Sobre Panchshil Realty

Panchshil Realty, establecida en 2002, es una de las marcas de bienes inmobiliarios más lujosas en la India. Reconocida por su liderazgo y excelencia en el desarrollo inmobiliario, la estrategia del Grupo se enfoca en el desarrollo planificado, la generación de valor en los activos, y la creación de experiencias de estilo de vida a través del diseño y la arquitectura. Para obtener más información, por favor visite www.panchshil.com

The Panchshil Club (YOO Villas)

El salón social que se menciona en este material no es exclusivo para residentes del proyecto. Es un salón social independiente desarrollado por PIHPL. PIHPL se reserva el derecho de extender la membresía y de admisión a no residentes del proyecto.

