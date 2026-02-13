El selfie de la victoria: nuevo capítulo en Milano Cortina 2026

Esa idea llevó a Samsung Electronics Co., Ltd., socio olímpico y paralímpico mundial, a introducir el Selfie de la Victoria como parte de la programación oficial de la ceremonia de entrega de medallas, ofreciendo la forma más natural y auténtica en que los atletas capturan sus vidas en el podio. Creado por los propios atletas, se ha convertido en un elemento icónico de la experiencia de ganar medallas.

Ahora, en Milano Cortina 2026, el Selfie de la Victoria entra en su próximo capítulo, impulsado por el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition.

No solo está haciendo su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno, sino que también se está expandiendo más allá de los momentos de podio individuales y en pareja para capturar la victoria compartida, permitiendo que equipos completos celebren uno al lado del otro, tal como entrenaron, compitieron y ganaron sus medallas juntos.

Desde su creación en París 2024, el Selfie de la Victoria ha ayudado a que este momento olímpico único se sienta más cercano y personal. Se tomaron casi 300 selfies de la victoria con el Galaxy Z Flip6 Olympic Edition en París, capturando las vibrantes y diversas personalidades de los atletas en el podio.

Desde los espectadores que ven el momento capturado en vivo hasta los atletas que comparten su imagen del Selfie de la Victoria con familiares, aficionados y seguidores de todo el mundo, Samsung está ayudando a reforzar el podio como un escenario cultural, donde el deporte, la autoexpresión y la victoria compartida se unen, y donde un momento icónico continúa creciendo más allá de los Juegos Olímpicos de Invierno.

