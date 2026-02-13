Selfie de la victoire : Un moment emblématique, aussi bien en termes sportifs que culturels,- entame son prochain chapitre à Milano Cortina 2026

Sur le podium olympique, cet instinct prend tout son sens. Après des années de préparation et de compétition, les athlètes se tiennent côte à côte dans un moment chargé d'émotion, sans filtre et profondément humain ; un moment dont ils veulent se souvenir pour eux-mêmes et qu'ils veulent partager avec les personnes qui les ont soutenus tout au long de leur parcours.

Cette idée a conduit Samsung Electronics Co., Ltd., partenaire mondial des Jeux olympiques et paralympiques, à présenter Victory Selfie dans le cadre de la programmation officielle de la cérémonie de remise des médailles, offrant aux athlètes la manière la plus naturelle et la plus authentique d'immortaliser leur vie sur le podium. Façonné par les athlètes eux-mêmes, il est devenu un élément emblématique de l'expérience de conquête d'une médaille.

Aujourd'hui, à Milano Cortina 2026, Victory Selfie entre dans un nouveau chapitre, propulsé par le Galaxy Z Flip7 Olympic Edition.

Non seulement il fait ses débuts aux Jeux olympiques d'hiver, mais il va au-delà des podiums individuels et en binôme pour immortaliser des victoires partagées, permettant ainsi à des équipes entières de célébrer côte à côte, tout comme elles se sont entraînées, ont concouru et ont gagné leurs médailles ensemble.

Depuis sa création à Paris 2024, Victory Selfie a contribué à rendre ce moment olympique unique plus proche et plus personnel. Près de 300 selfies de victoire ont été pris avec le Galaxy Z Flip6 Olympic Edition à Paris, saisissant ainsi les personnalités vibrantes et diverses des athlètes sur le podium.

Des spectateurs qui assistent au moment pris en direct aux athlètes qui partagent leur selfie de victoire avec leur famille, leurs fans et leurs followers dans le monde entier, Samsung contribue à renforcer le podium en tant que scène culturelle, où le se rejoignent sport, expression personnelle et victoire partagée, et où un moment emblématique continue de se dérouler au-delà des Jeux olympiques d'hiver.

