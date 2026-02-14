Victory Selfie: Ein legendärer Podiums- und Kulturmoment geht bei Mailand Cortina 2026 in die nächste Runde

Auf dem olympischen Podium kommt dieser Instinkt zum Vorschein. Nach Jahren der Vorbereitung und des Wettkampfs stehen die Athleten Seite an Seite in einem emotionalen, ungefilterten und zutiefst menschlichen Moment, an den sie sich gerne erinnern und den sie mit den Menschen teilen möchten, die sie auf ihrem Weg unterstützt haben.

Diese Erkenntnis veranlasste Samsung Electronics Co., Ltd., einen weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, Victory Selfie als Teil des offiziellen Medaillenzeremonieprogramms einzuführen, um den Athleten die natürlichste und authentischste Möglichkeit zu bieten, ihr Leben auf dem Podium festzuhalten. Von den Athleten selbst geprägt, ist es zu einem ikonischen Teil des Medaillengewinns geworden.

Jetzt, bei Mailand Cortina 2026, beginnt für Victory Selfie ein neues Kapitel, unterstützt durch das Galaxy Z Flip7 Olympic Edition.

Es feiert nicht nur sein Debüt bei den Olympischen Winterspielen, sondern geht auch über einzelne und paarweise Podiumsmomente hinaus, um den gemeinsamen Sieg festzuhalten – so können ganze Teams Seite an Seite feiern, so wie sie gemeinsam trainiert, gekämpft und ihre Medaillen gewonnen haben.

Seit seiner Einführung bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hat Victory Selfie dazu beigetragen, diesen einmaligen olympischen Moment näher und persönlicher zu machen. Fast 300 Victory Selfies wurden mit dem Galaxy Z Flip6 Olympic Edition in Paris aufgenommen und fangen die lebhaften, vielfältigen Persönlichkeiten der Athleten auf dem Podium ein.

Von Zuschauern, die den Moment live miterleben, bis hin zu Athleten, die ihr Victory Selfie mit Familie, Fans und Followern auf der ganzen Welt teilen – Samsung trägt dazu bei, das Podium als kulturelle Bühne zu stärken, auf der Sport, Selbstdarstellung und gemeinsamer Sieg zusammenkommen und wo ein ikonischer Moment über die Olympischen Winterspiele hinaus weiterlebt.

Informationen zu Samsung Electronics Co, Ltd.

Samsung inspiriert die Welt und gestaltet die Zukunft mit transformativen Ideen und Technologien. Das Unternehmen definiert die Welt der Fernseher, Digital Signage, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräte und Netzwerksysteme sowie Speicher, System-LSI und Foundry neu. Samsung treibt auch medizinische Bildgebungstechnologien, HLK-Lösungen und Robotik voran und entwickelt über Harman innovative Automobil- und Audioprodukte. Mit seinem SmartThings-Ökosystem, der offenen Zusammenarbeit mit Partnern und der Integration von KI in sein gesamtes Portfolio bietet Samsung ein nahtloses und intelligentes vernetztes Erlebnis. Die neuesten Nachrichten finden Sie im Samsung Newsroom unter news.samsung.com .

Informationen zu Samsungs Engagement bei den Olympischen Spielen

Samsung ist seit den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano weltweiter Partner der Olympischen Spiele. Seit mehr als 25 Jahren vertrauen Athleten und Fans auf die transformative Mobiltechnologie von Samsung, um den olympischen Geist weltweit zu verbreiten und die digitale Zukunft der Olympischen Spiele für Mailand Cortina 2026 und darüber hinaus mitzugestalten. Das Engagement des Unternehmens für die Olympische Bewegung geht bald in sein viertes Jahrzehnt der Partnerschaft und erstreckt sich bis Los Angeles 2028. Die zielgerichteten Innovationen von Samsung im Bereich der drahtlosen Kommunikation und Computerausrüstung, darunter Geräte mit künstlicher Intelligenz, Virtual Reality, Augmented Reality und 5G, werden dazu beitragen, die Art und Weise zu verändern, wie die Welt die Olympischen Spiele erlebt.

Informationen zu Samsungs Engagement bei den Paralympischen Spielen

Samsung ist weltweiter Partner des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) in der Kategorie Mobilfunk- und Computerausrüstung. Seit den Paralympischen Winterspielen 2006 in Turin unterstützt das Unternehmen stolz die Paralympische Bewegung und ermöglicht es Athleten und Fans auf der ganzen Welt, die Spannung und Inspiration der Spiele durch die transformative Mobilfunktechnologie von Samsung zu teilen. Das Engagement von Samsung für die Paralympischen Spiele wird bis Los Angeles 2028 fortgesetzt und durch innovative Mobil- und Computererlebnisse gefeiert, die durch zielgerichtete Innovationen in den Bereichen drahtlose Kommunikation und Computerausrüstung ermöglicht werden, darunter Geräte mit künstlicher Intelligenz, Virtual Reality, Augmented Reality und 5G.

