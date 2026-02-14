Victory Selfie: Ein legendärer Podiums- und Kulturmoment geht bei Mailand Cortina 2026 in die nächste Runde

News provided by

Samsung Electronics

Feb 14, 2026, 23:49 ET

Von der Bereitstellung dynamischer Perspektiven bei der Eröffnungsfeier bis hin zur Unterstützung des Spielbetriebs trägt Samsung dazu bei, die Olympischen und Paralympischen Spiele zu öffnen – und bringt Athleten, Fans und Gemeinden näher an die Spiele heran

SEOUL, Südkorea, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Im Sport und im Leben gibt es Momente, die zu bedeutungsvoll sind, um sie alleine zu erleben. Sie werden instinktiv geteilt – nicht um der Perfektion willen, sondern um Erinnerungen festzuhalten, Verbindungen zu schaffen und sich selbst auszudrücken.

(Above) MILAN, ITALY - FEBRUARY 08: Gold medalists of Team United States, Silver medalists of Team Japan and Bronze medalists of Team Italy pose for a photo on the podium by taking a victory selfie during the Medal Ceremony for the Team Event on day two of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Milano Ice Skating Arena on February 08, 2026 in Milan, Italy.
(Above) MILAN, ITALY - FEBRUARY 08: Gold medalists of Team United States, Silver medalists of Team Japan and Bronze medalists of Team Italy pose for a photo on the podium by taking a victory selfie during the Medal Ceremony for the Team Event on day two of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Milano Ice Skating Arena on February 08, 2026 in Milan, Italy.
(Above) ANTHOLZ-ANTERSELVA, ITALY - FEBRUARY 08: Bronze medalist Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt and Franziska Preuss of Team Germany take a victory selfie with Gold medalists Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot and Julia Simon of Team France during the medal ceremony for the Mixed Relay 4 x 6km (M+W) on day two of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Anterselva Biathlon Arena on February 08, 2026 in Antholz-Anterselva, Italy.
(Above) ANTHOLZ-ANTERSELVA, ITALY - FEBRUARY 08: Bronze medalist Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt and Franziska Preuss of Team Germany take a victory selfie with Gold medalists Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot and Julia Simon of Team France during the medal ceremony for the Mixed Relay 4 x 6km (M+W) on day two of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Anterselva Biathlon Arena on February 08, 2026 in Antholz-Anterselva, Italy.
(Above) VAL DI FIEMME, ITALY - FEBRUARY 07: Gold medalist Frida Karlsson of Team Sweden (C), Silver medalist Ebba Andersson of Team Sweden (L) and Bronze medalist Heidi Weng of Team Norway celebrate by taking a victory selfie during the medal ceremony for the Women's 10km + 10km Skiathlon on day one of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Tesero Cross-Country Skiing Stadium on February 07, 2026 in Val di Fiemme, Italy. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)
(Above) VAL DI FIEMME, ITALY - FEBRUARY 07: Gold medalist Frida Karlsson of Team Sweden (C), Silver medalist Ebba Andersson of Team Sweden (L) and Bronze medalist Heidi Weng of Team Norway celebrate by taking a victory selfie during the medal ceremony for the Women's 10km + 10km Skiathlon on day one of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Tesero Cross-Country Skiing Stadium on February 07, 2026 in Val di Fiemme, Italy. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)
LIVIGNO, ITALY - FEBRUARY 10: Gold medalist Birk Ruud of Team Norway (C), Silver medalist Alex Hall of Team United States (L) and Bronze medalist Luca Harrington of Team New Zealand (partially blocked) celebrate by taking a victory selfie during the medal ceremony for the Men's Freeski Slopestyle Final on day four of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Livigno Air Park on February 10, 2026 in Livigno, Italy. (Photo by David Ramos/Getty Images)
LIVIGNO, ITALY - FEBRUARY 10: Gold medalist Birk Ruud of Team Norway (C), Silver medalist Alex Hall of Team United States (L) and Bronze medalist Luca Harrington of Team New Zealand (partially blocked) celebrate by taking a victory selfie during the medal ceremony for the Men's Freeski Slopestyle Final on day four of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Livigno Air Park on February 10, 2026 in Livigno, Italy. (Photo by David Ramos/Getty Images)
(Above) MILAN, ITALY - FEBRUARY 08: Gold medalists of Team United States, Silver medalists of Team Japan and Bronze medalists of Team Italy pose for a photo on the podium by taking a victory selfie during the Medal Ceremony for the Team Event on day two of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Milano Ice Skating Arena on February 08, 2026 in Milan, Italy. (Above) ANTHOLZ-ANTERSELVA, ITALY - FEBRUARY 08: Bronze medalist Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt and Franziska Preuss of Team Germany take a victory selfie with Gold medalists Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot and Julia Simon of Team France during the medal ceremony for the Mixed Relay 4 x 6km (M+W) on day two of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Anterselva Biathlon Arena on February 08, 2026 in Antholz-Anterselva, Italy. (Above) VAL DI FIEMME, ITALY - FEBRUARY 07: Gold medalist Frida Karlsson of Team Sweden (C), Silver medalist Ebba Andersson of Team Sweden (L) and Bronze medalist Heidi Weng of Team Norway celebrate by taking a victory selfie during the medal ceremony for the Women's 10km + 10km Skiathlon on day one of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Tesero Cross-Country Skiing Stadium on February 07, 2026 in Val di Fiemme, Italy. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images) LIVIGNO, ITALY - FEBRUARY 10: Gold medalist Birk Ruud of Team Norway (C), Silver medalist Alex Hall of Team United States (L) and Bronze medalist Luca Harrington of Team New Zealand (partially blocked) celebrate by taking a victory selfie during the medal ceremony for the Men's Freeski Slopestyle Final on day four of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Livigno Air Park on February 10, 2026 in Livigno, Italy. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Auf dem olympischen Podium kommt dieser Instinkt zum Vorschein. Nach Jahren der Vorbereitung und des Wettkampfs stehen die Athleten Seite an Seite in einem emotionalen, ungefilterten und zutiefst menschlichen Moment, an den sie sich gerne erinnern und den sie mit den Menschen teilen möchten, die sie auf ihrem Weg unterstützt haben.

Diese Erkenntnis veranlasste Samsung Electronics Co., Ltd., einen weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, Victory Selfie als Teil des offiziellen Medaillenzeremonieprogramms einzuführen, um den Athleten die natürlichste und authentischste Möglichkeit zu bieten, ihr Leben auf dem Podium festzuhalten. Von den Athleten selbst geprägt, ist es zu einem ikonischen Teil des Medaillengewinns geworden.

Jetzt, bei Mailand Cortina 2026, beginnt für Victory Selfie ein neues Kapitel, unterstützt durch das Galaxy Z Flip7 Olympic Edition.

Es feiert nicht nur sein Debüt bei den Olympischen Winterspielen, sondern geht auch über einzelne und paarweise Podiumsmomente hinaus, um den gemeinsamen Sieg festzuhalten – so können ganze Teams Seite an Seite feiern, so wie sie gemeinsam trainiert, gekämpft und ihre Medaillen gewonnen haben.

Seit seiner Einführung bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hat Victory Selfie dazu beigetragen, diesen einmaligen olympischen Moment näher und persönlicher zu machen. Fast 300 Victory Selfies wurden mit dem Galaxy Z Flip6 Olympic Edition in Paris aufgenommen und fangen die lebhaften, vielfältigen Persönlichkeiten der Athleten auf dem Podium ein.

Von Zuschauern, die den Moment live miterleben, bis hin zu Athleten, die ihr Victory Selfie mit Familie, Fans und Followern auf der ganzen Welt teilen – Samsung trägt dazu bei, das Podium als kulturelle Bühne zu stärken, auf der Sport, Selbstdarstellung und gemeinsamer Sieg zusammenkommen und wo ein ikonischer Moment über die Olympischen Winterspiele hinaus weiterlebt.

Informationen zu Samsung Electronics Co, Ltd.
Samsung inspiriert die Welt und gestaltet die Zukunft mit transformativen Ideen und Technologien. Das Unternehmen definiert die Welt der Fernseher, Digital Signage, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräte und Netzwerksysteme sowie Speicher, System-LSI und Foundry neu. Samsung treibt auch medizinische Bildgebungstechnologien, HLK-Lösungen und Robotik voran und entwickelt über Harman innovative Automobil- und Audioprodukte. Mit seinem SmartThings-Ökosystem, der offenen Zusammenarbeit mit Partnern und der Integration von KI in sein gesamtes Portfolio bietet Samsung ein nahtloses und intelligentes vernetztes Erlebnis. Die neuesten Nachrichten finden Sie im Samsung Newsroom unter news.samsung.com.

Informationen zu Samsungs Engagement bei den Olympischen Spielen
Samsung ist seit den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano weltweiter Partner der Olympischen Spiele. Seit mehr als 25 Jahren vertrauen Athleten und Fans auf die transformative Mobiltechnologie von Samsung, um den olympischen Geist weltweit zu verbreiten und die digitale Zukunft der Olympischen Spiele für Mailand Cortina 2026 und darüber hinaus mitzugestalten. Das Engagement des Unternehmens für die Olympische Bewegung geht bald in sein viertes Jahrzehnt der Partnerschaft und erstreckt sich bis Los Angeles 2028. Die zielgerichteten Innovationen von Samsung im Bereich der drahtlosen Kommunikation und Computerausrüstung, darunter Geräte mit künstlicher Intelligenz, Virtual Reality, Augmented Reality und 5G, werden dazu beitragen, die Art und Weise zu verändern, wie die Welt die Olympischen Spiele erlebt.

Informationen zu Samsungs Engagement bei den Paralympischen Spielen
Samsung ist weltweiter Partner des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) in der Kategorie Mobilfunk- und Computerausrüstung. Seit den Paralympischen Winterspielen 2006 in Turin unterstützt das Unternehmen stolz die Paralympische Bewegung und ermöglicht es Athleten und Fans auf der ganzen Welt, die Spannung und Inspiration der Spiele durch die transformative Mobilfunktechnologie von Samsung zu teilen. Das Engagement von Samsung für die Paralympischen Spiele wird bis Los Angeles 2028 fortgesetzt und durch innovative Mobil- und Computererlebnisse gefeiert, die durch zielgerichtete Innovationen in den Bereichen drahtlose Kommunikation und Computerausrüstung ermöglicht werden, darunter Geräte mit künstlicher Intelligenz, Virtual Reality, Augmented Reality und 5G.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903753/Team_Figure_Skating_Victory_Selfie.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903751/Mixed_Biathlon.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903750/Women_s_10km_Skiathlon_Victory_Selfie.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903752/Men_s_Freestyle_Skiing_Photo_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2903749/Sasmung_OLY_Logo_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Selfie de la victoire : Un moment emblématique, aussi bien en termes sportifs que culturels,- entame son prochain chapitre à Milano Cortina 2026

Selfie de la victoire : Un moment emblématique, aussi bien en termes sportifs que culturels,- entame son prochain chapitre à Milano Cortina 2026

Dans le sport comme dans la vie, certains moments sont trop importants pour être vécus seul. Ils sont instinctivement partagés, immortalisés non pas...
El selfie de la victoria: nuevo capítulo en Milano Cortina 2026

El selfie de la victoria: nuevo capítulo en Milano Cortina 2026

En el deporte y en la vida, algunos momentos son demasiado significativos para vivirlos en solitario. Se comparten instintivamente, no por la...
More Releases From This Source

Explore

General Sports

General Sports

Sporting Events

Sporting Events

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

News Releases in Similar Topics