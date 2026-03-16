El supermercado Meijer en el municipio de Bainbridge se inaugurará el 6 de mayo

La nueva tienda de esta cadena minorista familiar será la número 59 en Ohio

GRAND RAPIDS, Michigan, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer anunció hoy que el próximo 6 de mayo inaugurará su nuevo supermercado en el municipio de Bainbridge en 7300 Aurora Road, Aurora, Ohio. El nuevo supermercado de 159,000 pies cuadrados, que estará ubicado en el antiguo parque de diversiones Geauga Lake, se convertirá en la tienda número 59 de la cadena minorista en el estado.

La tienda ofrecerá una amplia variedad de productos frescos y artículos básicos de supermercado a precios que los clientes de Ohio conocen y aman, incluyendo panadería, carnes, mariscos y charcutería, una sección de flores, un centro de jardinería, secciones de ropa y artículos para el hogar. El supermercado también incluirá una farmacia de servicio completo con opción de ventanilla de autoservicio, una sección de salud y cuidado personal, un departamento de mascotas amplio, electrónica, juguetes y artículos deportivos. Más detalles acerca de esta tienda se compartirán cuando se acerque la fecha de su gran inauguración.

"Los comentarios que hemos recibido de los clientes acerca del valor y la conveniencia que ofrecemos han sido siempre positivos, y estamos emocionados de brindarles esta experiencia a nuestros vecinos en Aurora y el municipio de Bainbridge", expresó Todd Anderson, vicepresidente de la región de Ohio para Meijer. "Formar parte de esta renovación histórica en Geauga Lake es un gran honor y esperamos atender a los clientes de este lugar muy pronto".

Todavía quedan algunas vacantes a tiempo parcial y tiempo completo. Los candidatos ideales deben tener deseos de brindar un servicio excepcional al cliente y de crecer como parte del equipo de Meijer. Los candidatos interesados pueden encontrar más detalles y postularse en línea en https://jobs.meijer.com/stores.

Ohio fue el primer estado al que Meijer se expandió fuera de Michigan. La cadena minorista emplea a más de 14,000 miembros del equipo en todo el estado en tiendas y en sus instalaciones de distribución y fabricación en Tipp City. Desde la inauguración de su primera tienda en Ohio, Meijer está comprometida con el apoyo a las causas, eventos y equipos que más importan a los habitantes de Ohio. En el noreste de Ohio, esto incluye la lucha contra el hambre junto a Greater Cleveland Food Bank, apoyar los tesoros de la comunidad como los Cleveland Metroparks, y colaborar con los favoritos de los fanáticos como los Cleveland Browns, Cleveland Guardians y Ohio State University Athletics.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena de tiendas minoristas de propiedad privada y gestión familiar, que atiende clientes en más de 500 supermercados, tiendas de alimentos, mercados de barrio y puntos de venta expresos en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como en la virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente con la designación "Great Place to Work" (Excelente lugar para trabajar) y dona al menos 6 % de sus ganancias al año para fortalecer a sus comunidades. Puede obtener más información acerca de la empresa visitando newsroom.meijer.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer