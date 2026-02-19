El Under Secretary Emil Michael encabezará eMerge Americas 2026 mientras la conferencia presenta los aspectos destacados de su programación

Otros ponentes destacados incluyen a Jamie Siminoff, fundador de Ring; el empresario, analista de fútbol americano universitario y autor 6 veces best-seller del New York Times Tim Tebow, entre otros

MIAMI , 19 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- eMerge Americas anunció hoy que Emil Michael, Under Secretary of War for Research and Engineering en el Department of War, encabezará la 12.ª edición anual de la eMerge Americas Conference + Expo, que regresa al Miami Beach Convention Center del 22-24 de abril del 2026.

La conferencia magistral de Michael marca un momento decisivo para el vertical de seguridad nacional de eMerge Americas, ya que la conferencia continúa ampliando su papel como plataforma global de convocatoria para líderes de defensa, responsables de políticas públicas, tecnólogos, inversionistas y fundadores que están dando forma al futuro de la seguridad y la tecnología avanzada.

En la conversación magistral destacada, el Under Secretary Michael se unirá a Francis X. Suarez, exalcalde de Miami y presidente de eMerge Americas, para un diálogo estratégico sobre cómo el Department of War está acelerando la implementación de inteligencia artificial a una velocidad sin precedentes, pasando de programas piloto a una integración empresarial de misión crítica. La conversación explorará cómo se está ejecutando la Estrategia de Aceleración de IA del Departamento en las operaciones de defensa, incluidas las alianzas del Pentágono con empresas líderes en IA, el papel del Defense Innovation Unit (DIU) y del Office of Strategic Capital (OSC) en la provisión de mecanismos de financiamiento para la industria, y las seis nuevas Áreas Tecnológicas Críticas definidas que reflejan las prioridades de inversión del Departamento para acelerar capacidades avanzadas para los miembros del servicio estadounidense.

"Dar la bienvenida al Under Secretary Emil Michael a eMerge Americas es oportuno y trascendental", afirmó Melissa Medina, cofundadora y directora ejecutiva de eMerge Americas. "A medida que la IA y las tecnologías emergentes redefinen la seguridad nacional, esta conversación destaca la magnitud de la colaboración necesaria entre el gobierno y la industria. eMerge Americas 2026 reunirá a líderes globales de defensa, atención médica, finanzas, inteligencia artificial, emprendimiento y capital de riesgo, creando el diálogo intersectorial necesario para impulsar la próxima generación de innovación transformadora".

Ahora en su 12.º año, eMerge Americas 2026 será la edición más grande en la historia de la conferencia, expandiéndose a un salón adicional en el Miami Beach Convention Center y dando la bienvenida a más de 20,000 asistentes de más de 60 países.

Como novedad este año, eMerge presentará un día completo previo a la conferencia dedicado a talleres prácticos de IA y computación cuántica, lo que refleja el rápido cambio de la experimentación a la implementación tanto en el gobierno como en las empresas. La conferencia de tres días contará con seis escenarios dinámicos que cubrirán IA + Deep Tech, Seguridad Nacional, HealthTech, FinTech y más, además de áreas de networking seleccionadas, espacios interactivos de exhibición, presentaciones en vivo de las startups líderes del mundo y múltiples eventos de networking, incluida la Opening Night Block Party que se llevará a cabo en la emblemática Lincoln Road de Miami Beach.

Además, eMerge Americas organizará su 2.º National Security (NATSEC) Demo Day el martes 04/21/2026 en PortMiami, donde innovadores previamente evaluados demostrarán tecnologías listas para la misión y de múltiples dominios ante más de 400 altos líderes de seguridad nacional, preparando el escenario para la eMerge Americas Conference + Expo (04/22/2026–04/24/2026) y reforzando el papel del sur de la Florida como centro de innovación en seguridad nacional.

Otros ponentes destacados para eMerge Americas 2026 incluyen:

Tim Tebow, empresario, analista de fútbol americano universitario y autor 6 veces best-seller del New York Times

empresario, analista de fútbol americano universitario y autor 6 veces best-seller del New York Times Jamie Siminoff, fundador de Ring

fundador de Ring Dr. Alex Oshmyansky , cofundador y director ejecutivo , Mark Cuban Cost Plus Drug Company

, cofundador y director ejecutivo COL. Nicole Malachowski, USAF (Ret.), primera mujer piloto Thunderbird; veterana de combate; asesora en liderazgo

primera mujer piloto Thunderbird; veterana de combate; asesora en liderazgo Ali Dasdan , Chief Technology Officer, Dropbox

, Chief Technology Officer, Nicole Baer, Chief Marketing Officer, Carta

Chief Marketing Officer, Adam Fletcher, Chief Security Officer, Blackstone

Manish Goyal, VP & Senior Partner, Global AI & Analytics Leader, IBM Consulting

VP & Senior Partner, Global AI & Analytics Leader, Mariana Atencio, periodista galardonada y autora; fundadora, GoLike Media

La lista completa y actualizada continuamente de ponentes y temas de la agenda está disponible en emergeamericas.com, y se publicarán anuncios adicionales en las próximas semanas. Para imágenes de los ponentes de eMerge 2026, consulte HERE.

La inscripción para asistentes está abierta con una variedad de opciones de paquetes, incluidos VIP, Standard, Titan y más AQUÍ . Los titulares del pase VIP tendrán acceso exclusivo al VIP Lounge, incluidas reuniones privadas con Tim Tebow y otros ponentes principales. También hay descuentos gubernamentales disponibles para funcionarios federales, estatales y locales, empleados de innovación gubernamental, militares en servicio activo, veteranos y personal de primera respuesta.

Los medios de comunicación y creadores de contenido interesados en asistir a eMerge Americas 2026 deben solicitarlo AQUÍ . Las fotos listas para medios de eMerge Americas 2025 están disponibles AQUÍ .

Para más información sobre eMerge Americas, incluidas conferencias anteriores, programas, expositores y más, visite emergeamericas.com y siga sus redes en Facebook, X e Instagram. Para más consultas de prensa, comuníquese con Sam Pell en [email protected] o [email protected].

Acerca de eMerge Americas

eMerge Americas es un convocante estratégico y catalizador de la innovación que reúne a empresas globales, startups, inversionistas y líderes gubernamentales para acelerar avances en IA, finanzas, salud y seguridad nacional. A través de programación durante todo el año y su conferencia + expo tecnológica global anual en Miami, eMerge Americas conecta capital, talento e ideas para impulsar avances de impacto, fortalecer industrias y llevar tecnologías transformadoras y emergentes al mercado. Desde 2014, la conferencia + expo tecnológica global ha atraído anualmente a más de 20,000 asistentes de más de 50 países y ha catalizado miles de millones en inversión de capital de riesgo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2843225/eMerge_Americas_2026_Logo.jpg

FUENTE eMerge Americas