ELEGOO ajoute deux nouvelles innovations à sa série Saturn, inaugurant une nouvelle ère pour l'impression 3D de précision

SHENZHEN, Chine, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 15 avril, ELEGOO, une marque leader dans l'industrie de l'impression 3D, a fièrement annoncé le lancement de ses dernières innovations, les Saturn 4 et Saturn 4 Ultra. Il ne s'agit pas uniquement du lancement de nouveaux produits : c'est l'aube d'une nouvelle ère pour la technologie d'impression 3D en matière de vitesse, de précision et de simplicité.

La Saturn 4 Ultra, avec son design innovant et ses fonctionnalités avancées, est aussi bien conçue pour les débutants que les amateurs confirmés et les professionnels. Ses capacités s'étendent à un large éventail d'industries, ce qui en fait un choix fiable pour divers projets.

Les utilisateurs peuvent bénéficier d'un niveau d'efficacité d'impression inédit grâce à la technologie révolutionnaire Tilt Release. En inclinant simplement le réservoir de résine et l'écran LCD, les modèles sont décollés rapidement et sans effort du film de libération. Cette fonctionnalité permet non seulement de basculer facilement entre les modes d'impression rapide et lent, mais elle réduit également la durée d'impression globale de manière considérable. Avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 5,5 secondes par couche, préparez-vous à être captivé par la vitesse et la précision incroyables de notre technologie d'impression.

Avec son écran LCD Mono 12K pour des détails inégalés, avec la combinaison de la lentille de collimation COB / Fresnel pour des surfaces plus lisses et à un nivellement automatique mains libres, la Saturn 4 Ultra est conçue pour fonctionner dès sa sortie de la boîte.

De plus, son système intelligent de détection et d'alarme basé sur l'IA, qui inclut la détection des plaques de construction vides ou déformées, surveille l'état de l'impression en temps réel et capture des vidéos en accéléré de vos créations, garantissant une expérience d'impression sans soucis. Avec des fonctionnalités supplémentaires telles que le transfert de fichiers par Wi-Fi, l'impression en cluster et la reprise de l'impression en cas de perte d'alimentation, cette machine n'est pas seulement une imprimante 3D, mais une solution complète conçue pour répondre à des besoins d'impression variés.

À l'image de son homologue, la Saturn 4 d'Elegoo se distingue également en tant que chef-d'œuvre de créativité doté d'un prix beaucoup plus abordable (à partir de 299 $), avec son écran LCD mono 12K ainsi qu'une lentille de collimation COB / Fresnel. Offrant un volume de construction de 218,88 x 122,88 x 220 mm³, elle est dotée d'un système de mise à niveau automatique et de capteurs d'alerte mécaniques pour les impressions complexes. Son design convivial et rabattable en fait un outil indispensable pour les professionnels, les amateurs et les débutants, qui allie commodité et performances de premier ordre.

Fondée en 2015 à Shenzhen par une équipe dynamique issue des meilleures universités, ELEGOO est une société technologique de premier plan spécialisée dans les imprimantes 3D et les kits STEM. La société a vendu des millions de produits dans plus de 70 pays et régions, et ses imprimantes 3D de bureau sont connues pour leur précision, leur vitesse et leur prix abordable. En 2023, le chiffre d'affaires total de la société a dépassé 200 millions de dollars avec plus de 600 employés et près de 25 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, ELEGOO offre des espaces de création uniques et intelligents à divers consommateurs afin d'améliorer les expériences personnalisées.

