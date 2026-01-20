ELEGOO bringt Multicolor-3D-Drucker Centauri Carbon 2 Combo am 26. Januar auf den Markt

SHENZHEN, China, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, dynamisch wachsende Marke im Bereich der intelligenten Fertigung, kündigt heute die Markteinführung des Multicolor-3D-Druckers Centauri Carbon 2 Combo zum 26. Januar um 09:00 Uhr EST / 17:00 Uhr CET an. Das neue Produkt ist als familienfreundlicher Multicolor-3D-Drucker positioniert und soll professionelle Druckleistung auch Einsteigern, Bastlern sowie Profis im privaten Umfeld zugänglich machen, um Ideen schnell und direkt in die Realität umzusetzen.

Hauptmerkmale und Highlights

ELEGOO's Multicolor 3D Printer Centauri Carbon 2 Combo to Launch on January 26

Der Centauri Carbon 2 Combo wurde für den täglichen Gebrauch in Privathaushalten entwickelt und erleichtert durch das intelligente CANVAS-System von ELEGOO wirklich den Zugang zum mehrfarbigen 3D-Druck. Das System ermöglicht einen reibungslosen, automatischen Farbwechsel mit sofortiger Filamentladung und integrierter Filamentsicherung, wodurch die Komplexität, die normalerweise mit dem Mehrfarbendruck verbunden ist, entfällt. Dank RFID-basierter Filamenterkennung erkennt CANVAS die Materialtypen automatisch und empfiehlt passende Einstellungen, abgestimmt auf die 3D-Modell-Dateien, die direkt von Nexprint, einer Plattform, die Kreative und Nutzer weltweit miteinander verbindet und das Teilen sowie Herunterladen von 3D-Modellen nahtlos ermöglicht, heruntergeladen werden können. Dies ermöglicht Einsteigern, Bastlern und erfahrenen Anwendern gleichermaßen, ohne umfangreiche Einrichtungs-, Technik- oder CAD-Kenntnisse sicher zu drucken.

Mit einem leisen Betriebsgeräusch von 45 dB fügt sich der Drucker nahtlos in eine familiäre Umgebung ein – ob im Wohnzimmer, im Büro, in der Garage oder in einem gemeinsam genutzten Kreativraum – ohne die täglichen Aktivitäten zu stören. Ein intuitiver, kapazitiver 5-Zoll-Touchscreen, der wie ein Smartphone reagiert und 11 Sprachen unterstützt, erleichtert verschiedenen Familienmitgliedern die Nutzung des Druckers für viele Anforderungen, von Bildungsprojekten über kreative Hobbys bis hin zu personalisierten Haushaltsgegenständen.

Weitere bemerkenswerte Upgrades sind Hochtemperaturdüsen für eine erweiterte Materialunterstützung, eine schnellere und intelligentere automatische Nivellierung und eine intelligente Temperatursteuerung. Zusammengenommen machen diese Eigenschaften den Centauri Carbon 2 Combo zu einem wirklich familienfreundlichen Mehrfarben-3D-Drucker, der für verschiedene Benutzer und alltägliche kreative Szenarien zu Hause konzipiert ist. Dies stellt den Wandel eines bedeutenden Schritts nach vorne im Bereich der Demokratisierung des 3D-Drucks dar: den 3D-Drucker in jeden Haushalt zu bringen.

Für die vollständigen technischen Daten, Preise und andere Details, abonnieren Sie bitte den Newsletter auf ELEGOOs offizieller Website, um am 26. Januar Updates zu erhalten.

Informationen zu ELEGOO

ELEGOO wurde 2015 gegründet und ist eine schnell wachsende Marke in der globalen intelligenten Fertigungsindustrie, die sich auf F&E, Herstellung sowie den Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierer, STEM-Kits und andere Smart-Technology-Produkte spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley von China, hat Millionen Produkte in mehr als 100 Ländern und Regionen verkauft. Im Jahr 2025 überstieg der Gesamtumsatz des Unternehmens 300 Mio. US-Dollar, bei mehr als 1000 Beschäftigten sowie nahezu 30 000 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet ELEGOO intelligente sowie benutzerorientierte Lösungen, die den kreativen Gestaltungsprozess bereichern.

