ELEGOO lancera l'imprimante 3D multicolore Centauri Carbon 2 Combo le 26 janvier

SHENZHEN, Chine, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, une marque en plein essor dans le domaine de la fabrication intelligente mondiale, annonce aujourd'hui qu'elle lancera l'imprimante 3D multicolore Centauri Carbon 2 Combo à 9 h EST/ 17 h CET le 26 janvier. Le nouveau produit se présente comme une imprimante 3D multicolore familiale visant à mettre les performances d'une imprimante professionnelle à la portée des débutants, des amateurs ou des professionnels à domicile, en les aidant à transformer leur créativité en une réalité instantanée.

Caractéristiques et points forts

Conçue pour les ménages de tous les jours, la Centauri Carbon 2 Combo rend l'impression 3D multicolore vraiment accessible grâce au système intelligent CANVAS d'ELEGOO. Le système permet de passer automatiquement d'une couleur à l'autre en douceur, avec un chargement instantané du filament et une sauvegarde intégrée du filament, éliminant ainsi la complexité généralement associée à l'impression multicolore. Grâce à la détection des filaments par RFID, CANVAS identifie automatiquement les types de matériaux et recommande des réglages optimaux adaptés aux fichiers de modèles 3D téléchargés instantanément sur Nexprint, une plateforme conçue pour relier les créateurs aux utilisateurs du monde entier en permettant le partage et le téléchargement homogènes de modèles 3D. Cela permet aux débutants, aux amateurs et aux fabricants expérimentés d'imprimer en toute confiance sans avoir besoin de connaissances techniques ou de compétences en conception CAO.

Avec un bruit de fonctionnement silencieux de 45 dB, l'imprimante s'intègre parfaitement dans les environnements familiaux – qu'elle soit placée dans un salon, un bureau à domicile, un garage ou un espace créatif partagé – sans perturber les activités quotidiennes. L'expérience est encore simplifiée par un écran tactile capacitif intuitif de 5 pouces qui réagit comme un smartphone et prend en charge 11 langues, ce qui permet aux différents membres de la famille d'utiliser facilement l'imprimante pour un large éventail de besoins, depuis les projets éducatifs et les loisirs créatifs jusqu'aux articles ménagers personnalisés.

Parmi les autres améliorations notables, citons la buse haute température pour une meilleure prise en charge des matériaux, un nivellement automatique plus rapide et plus intelligent et un contrôle intelligent de la température. L'ensemble de ces caractéristiques fait de la Centauri Carbon 2 Combo une imprimante 3D multicolore véritablement familiale, conçue pour répondre aux besoins de divers utilisateurs et aux scénarios créatifs quotidiens à la maison. Il représente le changement d'une étape importante dans la démocratisation de l'impression 3D - rapprocher l'imprimante 3D de chaque foyer.

Pour connaître les spécifications complètes, les prix et d'autres détails, veuillez vous inscrire à la lettre d'information sur Le site officiel d'ELEGOO pour recevoir des mises à jour le 26 janvier.

À propos d'ELEGOO

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, ainsi que dans la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu à ce jour des millions de produits dans plus de 100 pays et régions. En 2025, le chiffre d'affaires total de l'entreprise a dépassé 300 millions USD, et elle dispose de plus de 1000 employés et près de 30 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, ELEGOO fournit des espaces de création uniques et intelligents qui permettent aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience plus personnalisée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ELEGOO et les plateformes de médias sociaux : Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord et Reddit.

