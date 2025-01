Elegoo dévoile le Saturn 4 Ultra 16K : une avancée majeure pour la précision et l'expérience utilisateur

SHENZHEN, Chine, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Elegoo, une marque en plein développement dans le domaine de la fabrication intelligente mondiale, annonce aujourd'hui le lancement du Saturn 4 Ultra 16K, le dernier né de sa gamme d'imprimantes 3D à résine avancée. Ce nouveau modèle s'appuie sur le succès de l'imprimante originale Saturn 4 Ultra, l'imprimante à résine la plus vendue d'Elegoo en 2024, avec des niveaux de précision et des fonctions intuitives encore plus élevés.

Elegoo unveils the Saturn 4 Ultra 16K, marking a major leap in both accuracy and user experience.

Doté d'un écran LCD mono 16K de 10 pouces, le Saturn 4 Ultra 16K offre une résolution XY de 14 x 19 μm et une précision de 0,02 mm sur l'axe Z, ce qui en fait le choix idéal pour les industries et les applications qui exigent une précision exceptionnelle, telles que les jeux, la dentisterie et d'autres secteurs où la finesse des détails est cruciale.

Le Saturn 4 Ultra 16K associe également d'excellentes performances à des caractéristiques conviviales, notamment un design antidérapant à dégagement rapide et un système de chauffage intelligent du réservoir qui maintient la résine à 30°C pour une qualité d'impression constante, même à basse température. Ces améliorations, basées sur les commentaires des utilisateurs, offrent à la fois une facilité d'utilisation et des capacités de niveau professionnel.

« Ce modèle représente l'aboutissement de nos dernières innovations », déclare Chris Hong, fondateur et CEO d'Elegoo. « En tant que chef de file de l'impression 3D sur résine, notre objectif est d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et de continuer à faire avancer notre mission qui est de rendre la technologie de l'impression 3D accessible et positive pour tous ».

Impression accélérée et plus intelligente avec des performances optimisées

Le Saturn 4 Ultra 16K offre une vitesse d'impression allant jusqu'à 150 mm/h et un volume de construction de 211,68 mm x 118,37 mm x 220 mm, idéal pour les petites et grandes impressions avec une précision remarquable. Tout comme le Saturn 4 Ultra, le Saturn 4 Ultra 16K intègre la technologie Tilt Release d'Elegoo. En inclinant le réservoir de résine, le modèle se détache rapidement de la pellicule de protection, ce qui augmente encore la vitesse d'impression.

Pour la première fois, le Saturn 4 Ultra 16K est équipée d'un système de chauffage intelligent qui maintient la résine à une température précise de 30°C. Cela garantit une fluidité optimale et une meilleure adhésion de la couche, minimisant les défauts tels que les bulles et la séparation. Le système optimise la qualité de l'impression et augmente considérablement les taux de réussite, en particulier dans les environnements à basse température.

Le Saturn 4 Ultra 16K est également équipé de capteurs intelligents qui détectent les résidus et alertent les utilisateurs en cas de manque de résine ou de problèmes de mise à niveau, minimisant ainsi la gâche et garantissant une expérience d'impression plus fluide. La caméra IA intégrée assure une surveillance en temps réel et la détection des pannes, tandis que l'impression en grappe Wi-Fi permet de contrôler facilement plusieurs imprimantes, ce qui renforce la productivité pour les projets de grande envergure.

Amélioration de l'expérience de découpe avec SatelLite

Le Saturn 4 Ultra 16K est entièrement compatible avec SatelLite, la première solution de découpe d'Elegoo offrant une impression de résine transparente avec une compatibilité universelle, supportant à la fois Elegoo et d'autres marques. Grâce au support EVO avancé, SatelLite atteint un taux de réussite de plus de 90 % pour les structures de support, fonctionne deux fois plus vite que les autres trancheurs et offre des fonctions pro gratuites telles que la réparation de modèles et les opérations booléennes sans publicités ni barrière payante.

Actuellement disponible pour Windows, SatelLite garantit un découpage efficace et de qualité professionnelle pour tous les utilisateurs. La compatibilité Mac sera bientôt assurée. Pour plus de flexibilité, le Saturn 4 Ultra 16K est également compatible avec ChituBox, ce qui permet aux utilisateurs de choisir leur logiciel de découpe préféré.

Prix et disponibilité

Le Saturn 4 Ultra 16K est disponible sur la boutique officielle Elegoo au prix de 519,99 USD aux États-Unis. Pour obtenir des informations sur les prix au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, au Canada, en Australie et au Japon, veuillez consulter nos magasins régionaux.

À propos d'Elegoo

Fondée en 2015, Elegoo est une marque en plein développement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STIM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu des millions de produits dans plus de 90 pays et régions. En 2023, la société a généré un chiffre d'affaires total d'environ 200 millions USD, avec près de 700 employés et près de 30 000 mètres carrés de bureaux et de locaux de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, Elegoo fournit des espaces de création uniques et intelligents pour divers consommateurs afin d'optimiser les expériences personnalisées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2603666/Elegoo_unveils_Saturn_4_Ultra_16K_marking_a_major_leap.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2461229/5128822/ELEGOO__1_Logo.jpg