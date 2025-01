Elegoo stellt Saturn 4 Ultra 16K vor: Ein großer Sprung in Sachen Präzision und Benutzerfreundlichkeit

SHENZHEN, China, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Elegoo, eine sich schnell entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, gab heute die Einführung des Saturn 4 Ultra 16K bekannt – der neuesten Ergänzung seiner Produktlinie fortschrittlicher Harz-3D-Drucker. Dieses neue Modell baut auf dem Erfolg des ursprünglichen Saturn 4 Ultra auf, des meistverkauften Harzdruckers von Elegoo im Jahr 2024, und bietet ein noch höheres Maß an Präzision und benutzerfreundlichen Funktionen.

Elegoo unveils the Saturn 4 Ultra 16K, marking a major leap in both accuracy and user experience.

Ausgestattet mit einem 10-Zoll-16K-Mono-LCD-Bildschirm bietet der Saturn 4 Ultra 16K eine XY-Auflösung von 14 x 19 μm und eine Z-Achsengenauigkeit von 0,02 mm. Damit ist er die perfekte Wahl für Branchen und Anwendungen, die eine außergewöhnliche Genauigkeit erfordern, wie z. B. Spiele, Zahnmedizin und andere Bereiche, in denen feine Details entscheidend sind.

Der Saturn 4 Ultra 16K kombiniert hervorragende Leistung mit benutzerfreundlichen Merkmalen, wie z. B. einem rutschfesten Schnellverschluss und einem intelligenten Tankheizsystem, das eine konstante Harztemperatur von 30 °C aufrechterhält und so auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen eine gleichbleibende Druckqualität gewährleistet. Diese Upgrades, die auf dem Feedback von Benutzern beruhen, bieten sowohl Benutzerfreundlichkeit als auch professionelle Funktionen.

„Dieses Modell stellt den Höhepunkt unserer jüngsten Innovationen dar", kommentiert Chris Hong, Gründer und CEO von Elegoo. „Als führendes Unternehmen im Bereich des 3D-Drucks mit Kunstharzen ist es unser Ziel, das Benutzererlebnis zu verbessern und unsere Mission, die 3D-Drucktechnologie für alle zugänglich und nutzbringend zu machen, weiter voranzutreiben."

Schnelleres, intelligenteres Drucken mit optimierter Leistung

Der Saturn 4 Ultra 16K bietet eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 150 mm/h und ein Bauvolumen von 211,68 mm x 118,37 mm x 220 mm, ideal für kleine und größere Drucke mit bemerkenswerter Präzision. Wie der ursprüngliche Saturn 4 Ultra verfügt auch der Saturn 4 Ultra 16K über die Tilt Release Technology von Elegoo. Durch Kippen des Harzbehälters wird das Modell schnell von der Trennfolie abgezogen, was die Druckgeschwindigkeit insgesamt weiter erhöht.

Erstmals verfügt der Saturn 4 Ultra 16K über ein intelligentes Tankheizsystem, um eine konstante Harztemperatur von exakt 30 °C zu gewährleisten. Dies garantiert eine optimale Fließfähigkeit und eine verbesserte Schichthaftung, wodurch Defekte wie Blasenbildung und Ablösung minimiert werden. Das System verbessert die Druckqualität und steigert die Erfolgsquote erheblich, insbesondere in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen.

Der Saturn 4 Ultra 16K ist außerdem mit intelligenten Sensoren ausgestattet, die Rückstände erkennen und den Benutzer auf Harzmangel oder Niveauprobleme hinweisen, um Abfall zu minimieren und einen reibungsloseren Druckvorgang zu gewährleisten. Die integrierte KI-Kamera bietet Echtzeitüberwachung und Fehlererkennung, während das Wi-Fi-Cluster-Printing die einfache Steuerung mehrerer Drucker ermöglicht und so die Produktivität bei großen Projekten steigert.

Verbessertes Slicing-Erlebnis mit SatelLite

Der Saturn 4 Ultra 16K ist vollständig kompatibel mit SatelLite – der ersten Slicing-Lösung von Elegoo, die einen nahtlosen Harzdruck mit universeller Kompatibilität bietet und sowohl Elegoo als auch andere Marken unterstützt. Dank der fortschrittlichen EVO-Unterstützung erzielt SatelLite eine Erfolgsquote von über 90 % bei Stützstrukturen, arbeitet doppelt so schnell wie andere Slicer und bietet kostenlose Profi-Funktionen wie Modellreparatur und boolesche Operationen ohne Werbung oder Paywalls.

SatelLite ist derzeit für Windows verfügbar und gewährleistet ein effizientes, professionelles Slicing für jeden Benutzer. Eine Mac-kompatible Version wird in Kürze verfügbar sein. Für zusätzliche Flexibilität unterstützt der Saturn 4 Ultra 16K auch die ChituBox, sodass der Benutzer seine bevorzugte Slicing-Software frei wählen kann.

Preis und Verfügbarkeit

In den USA ist Saturn 4 Ultra 16K im offiziellen Store von Elegoo zum Preis von 519,99 USD erhältlich. Preisinformationen für Großbritannien, die EU, Kanada, Australien und Japan erhalten Sie in unseren regionalen Stores.

Informationen zu Elegoo

Elegoo wurde 2015 gegründet und ist eine sich schnell entwickelnde Marke in der globalen Smart-Manufacturing-Branche, die sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern, Lasergravierern, MINT-Bausätzen und anderen intelligenten Technologieprodukten für Verbraucher spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas, hat bereits Millionen von Produkten in mehr als 90 Ländern und Regionen verkauft. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 200 Mio. US-Dollar, beschäftigte fast 700 Mitarbeitende und verfügte über eine Büro- und Produktionsfläche von fast 30.000 Quadratmetern. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet Elegoo einzigartige und intelligente Gestaltungsräume für verschiedene Zielgruppen, um personalisierte Erlebnisse zu verbessern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2603666/Elegoo_unveils_Saturn_4_Ultra_16K_marking_a_major_leap.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2461229/5128822/ELEGOO__1_Logo.jpg