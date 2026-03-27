ELEGOO fait ses débuts au PAX East avec une démonstration immersive d'impression 3D, marquée par la première présentation publique de la Centauri Carbon 2 Combo

BOSTON, 28 mars 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, une marque en plein essor dans le domaine de la fabrication intelligente, a fait ses débuts au PAX East, marquant une étape importante dans l'entrée de la marque sur l'une des scènes de gaming les plus influentes au monde. Lors du salon, ELEGOO a proposé aux visiteurs une expérience interactive et pratique de l'impression en 3D, faisant le lien entre la créativité numérique et la fabrication physique comme jamais auparavant.

ELEGOO Booth at PAX EAST

Au cœur du stand d'ELEGOO, on peut découvrir pour la première fois la Centauri Carbon 2 Combo lors d'un grand salon physique. Positionnée comme une imprimante 3D de bureau multicolore et familiale, elle est présentée aux côtés de la gamme phare d'ELEGOO, notamment la Saturn 4 Ultra 16K et la Centauri Carbon.

Expériences dirigées par des créateurs et interactions en direct avec des cosplayeurs

Tout au long de l'événement, ELEGOO a accueilli des créateurs et des influenceurs populaires qui sont apparus sur place vêtus d'équipements imprimés en 3D et d'accessoires de cosplay. Ils ont dialogué avec les fans, partagé les coulisses de leurs expériences en impression 3D et montré comment les imprimantes ELEGOO permettent de créer des modèles très détaillés, fonctionnels et artistiques.

Démonstrations pratiques d'impression 3D

Les participants ont pu se familiariser avec la technologie ELEGOO grâce à des démonstrations pratiques en direct. Le stand propose des sessions d'impression en temps réel, permettant aux visiteurs d'observer l'ensemble du flux de travail – du découpage au produit fini – et de mieux comprendre à quel point l'impression 3D moderne peut être intuitive et conviviale.

Récompenses interactives et cadeaux exclusifs

Les visiteurs qui se sont arrêtés au stand ont participé à des activités interactives, y compris des enregistrements et des enquêtes, pour avoir une chance de recevoir des produits de marque en édition limitée et des modèles imprimés en 3D finement fabriqués. Les participants ont également eu accès à des coupons exclusifs pour le PAX East, ce qui confirme l'engagement d'ELEGOO à rendre les technologies de pointe plus accessibles à un public plus large.

Quand le jeu vidéo s'associe à l'impression 3D

Soulignant la synergie entre les jeux et la culture de l'artisanat, ELEGOO a présenté des articles imprimés en 3D inspirés de jeux vidéo emblématiques tels que Minecraft. Ces pièces d'exposition servent à la fois d'occasions de prendre des photos et de preuves de concept de la manière dont les fans peuvent faire entrer les mondes numériques dans la réalité physique grâce à l'impression 3D.

En combinant la narration interactive, l'engagement des créateurs et l'exploration pratique, la présence d'ELEGOO au PAX East souligne sa mission consistant à fournir des espaces de création uniques et intelligents à divers consommateurs afin d'améliorer l'expérience personnalisée.

À propos d'ELEGOO

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, ainsi que dans la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de Chine, l'entreprise a vendu des millions de produits dans plus de 150 pays et régions. En 2025, le chiffre d'affaires total de l'entreprise a dépassé 300 millions USD, avec plus de 1000 employés et plus de 430 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, ELEGOO fournit des espaces de création uniques et intelligents qui permettent aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience plus personnalisée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Elegoo et les plateformes de médias sociaux : Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord et Reddit.

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