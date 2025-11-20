ELEGOO présente l'impression 3D grand public avec un écosystème intégré de bout en bout au salon Formnext 2025

FRANCFORT, Allemagne, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ELEGOO, une marque en plein essor dans le domaine de la fabrication intelligente mondiale, élève l'impression 3D grand public au Formnext 2025 avec ses solutions d'écosystème intégrées de bout en bout, couvrant le flux de travail complet depuis la sélection et le découpage du modèle 3D, jusqu'au choix des matériaux, à l'impression, et au contrôle et à la surveillance à distance.

Innovations en matière de logiciels et de plateformes

ELEGOO Stuns Formnext 2025 with End-to-End Ecosystem

La plateforme Nexprint , lancée en août dernier, relie les créateurs du monde entier et permet le partage et le téléchargement fluides de modèles 3D. Son fonds d'aide aux créateurs d'un million de dollars récompense les créateurs en espèces lorsqu'ils partagent du contenu original ou invitent des contributeurs. ElegooSlicer et SateLite d'ELEGOO optimise le processus de tranchage dans la fabrication FDM et résine, tandis que l'application Matrix permet une gestion intelligente de plusieurs imprimantes à partir d'un smartphone.

Lancement d'une gamme d'imprimantes et de nouveaux produits

En ce qui concerne le matériel, ELEGOO a présenté ses principales imprimantes FDM et à résine, notamment les séries Centauri Carbon, Saturn, Mars 5, OrangeStorm Giga et Jupiter 2. Les temps forts comprenaient deux nouveaux produits : Jupiter 2, une imprimante LCD 16K de 14 pouces de qualité professionnelle pour des modèles à grande échelle ultra-détaillés, et Centauri Carbon 2, une imprimante FDM multicolore de bureau avec reconnaissance RFID du filament et recharge automatique. Le lancement de Jupiter 2 est prévu pour la fin de l'année et celui de Centauri Carbon pour le premier trimestre 2026. Mercury Wash Max, une station de lavage et de séchage polyvalente dotée d'un grand espace et d'une fonction de séchage unique, a également été présentée.

Matériaux d'impression

Les offres polyvalentes et innovantes d'ELEGOO en matière de résines et de filaments sont illustrées par 70 vases imprimés en 3D avec dix filaments différents, chacun en sept couleurs. Sont également présentées les séries de filaments renforcés par des fibres de haute performance, notamment le PETG-CF avec une grande résistance à l'abrasion, le PETG-GF avec une dureté accrue, et le PAHT-CF avec une résistance exceptionnelle à la chaleur. L'œuvre murale à LED Radiant Synchrony, conçue par le designer philippin Herschel Shapiro et produite en plus de 420 heures d'impression par trois imprimantes Centauri Carbon utilisant du filament PLA, attire également l'attention, démontrant la capacité d'ELEGOO à combiner créativité, précision et accessibilité pour le consommateur.

Remarques de la direction

« Après une décennie de construction et de perfectionnement de notre écosystème d'impression 3D, nous sommes maintenant en mesure de relever les défis les plus difficiles du secteur », déclare Kevin Wang, cofondateur et vice-président d'ELEGOO, « Nous visons à accélérer l'adoption de l'impression 3D par les consommateurs et envisageons un avenir où chaque foyer disposera d'une imprimante 3D ».

À propos d'ELEGOO

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, ainsi que dans la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu à ce jour des millions de produits dans plus de 100 pays et régions. En 2024, le chiffre d'affaires total d'Elegoo a dépassé les 220 millions USD, et l'entreprise compte plus de 1 000 employés et près de 30 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, ELEGOO fournit des espaces de création uniques et intelligents qui permettent aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience plus personnalisée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ELEGOO et les plateformes de médias sociaux : Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord et Reddit.

