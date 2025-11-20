ELEGOO verbessert den 3D-Druck für Verbraucher mit einem integrierten End-to-End-Ökosystem auf der Formnext 2025

FRANKFURT, Deutschland, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine sich schnell entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, hebt den 3D-Druck für Verbraucher auf der Formnext 2025 mit seinen integrierten End-to-End-Ökosystemlösungen auf ein neues Niveau. Diese decken den gesamten Arbeitsablauf ab, von der Auswahl und Aufteilung des 3D-Modells über die Materialauswahl und den Druck bis hin zur Fernsteuerung und -überwachung.

Software- und Plattforminnovationen

ELEGOO Stuns Formnext 2025 with End-to-End Ecosystem

Die im August dieses Jahres gestartete Nexprint-Plattform verbindet Kreative weltweit und unterstützt das nahtlose Teilen und Herunterladen von 3D-Modellen. Der laufende Kreativfonds in Höhe von 1 Million US-Dollar motiviert Kreative mit Bargeld für das Teilen von Originalinhalten oder das Einladen von Mitwirkenden. ElegooSlicer und SateLite von ELEGOO optimieren den Slicing-Prozess beim FDM- und Harzdruck, während die Matrix-App eine intelligente Verwaltung mehrerer Drucker über ein Smartphone ermöglicht.

Vorstellung des Druckerportfolios und neuer Produkte

Im Bereich Hardware präsentierte ELEGOO wichtige FDM- und Harzdrucker, darunter die Centauri Carbon-Serie, die Saturn-Serie, die Mars 5-Serie, OrangeStorm Giga und Jupiter 2. Zu den Höhepunkten gehörten zwei neue Produkte: Jupiter 2, ein professioneller 14-Zoll-16K-LCD-Drucker für ultra-detaillierte Großmodelle, und Centauri Carbon 2, ein Desktop-Mehrfarben-FDM-Drucker mit RFID-Filamenterkennung und automatischer Nachfüllung. Jupiter 2 soll bis Ende des Jahres auf den Markt kommen, Centauri Carbon im ersten Quartal 2026. Außerdem wurde Mercury Wash Max vorgestellt, eine vielseitige Wasch- und Aushärtungsstation mit großem Platzangebot und einer einzigartigen Trocknungsfunktion.

Druckmaterialien

Die vielseitigen und innovativen Harz-/Filamentprodukte von ELEGOO werden durch 70 Vasen verkörpert, die mit 10 verschiedenen Filamenten in jeweils 7 Farben 3D-gedruckt wurden. Ebenfalls vorgestellt wird die leistungsstarke faserverstärkte Filamentserie, darunter PETG-CF mit hoher Abriebfestigkeit, PETG-GF mit verbesserter Härte und PAHT-CF mit außergewöhnlicher Hitzebeständigkeit. Ein weiterer Blickfang ist die LED-Wandskulptur „Radiant Synchrony", die vom philippinischen Designer Herschel Shapiro entworfen und in über 420 Druckstunden von drei Centauri Carbon-Druckern unter Verwendung von PLA-Filament hergestellt wurde und die Fähigkeit von ELEGOO unter Beweis stellt, Kreativität, Präzision und Verbraucherzugänglichkeit zu kombinieren.

Anmerkungen der Geschäftsleitung

„Nach einem Jahrzehnt des Aufbaus und der Weiterentwicklung unseres 3D-Druck-Ökosystems sind wir nun in der Lage, die größten Herausforderungen der Branche anzugehen", sagt Kevin Wang, Mitbegründer und Vizepräsident von ELEGOO. „Wir wollen die Verbreitung des 3D-Drucks bei Verbrauchern beschleunigen und streben eine Zukunft an, in der jeder Haushalt einen 3D-Drucker besitzt."

Informationen zu ELEGOO

ELEGOO wurde 2015 gegründet und ist eine sich schnell entwickelnde Marke in der globalen Smart-Manufacturing-Branche, die sich auf die Forschung und Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern, Lasergravierern, MINT-Kits und anderen intelligenten Technologieprodukten für Verbraucher spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley von China, hat Millionen von Produkten in mehr als 100 Ländern und Regionen verkauft. Im Jahr 2024 übersteigt der Gesamtumsatz des Unternehmens 220 Mio. USD, mit mehr als 1000 Mitarbeitern und fast 30.000 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet ELEGOO einzigartige und intelligente Gestaltungsräume für verschiedene Verbraucher, um die persönliche Erfahrung zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter ELEGOO und auf den Plattformen der sozialen Medien: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord und Reddit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828336/ELEGOO_Stuns_Formnext_2025_End_to_End_Ecosystem.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg