Elegoo présentera ses dernières innovations et lancera des initiatives en faveur de l'inclusion à Formnext 2024

SHENZHEN, Chine, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Elegoo, une marque en plein développement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, est ravie d'annoncer sa participation à Formnext 2024, l'un des plus grands salons au monde consacrés à la fabrication additive. Du 19 au 22 novembre 2024, à Francfort, en Allemagne, Elegoo présentera ses dernières avancées en matière d'impression 3D résine et FDM et dévoilera des initiatives favorisant l'inclusivité au-delà de l'industrie.

L'exposition d'Elegoo présentera le produit phare FDM très attendu, Centauri Carbon, ainsi que de nouveaux produits et le premier logiciel d'Elegoo. Ces innovations soulignent la mission d'Elegoo qui consiste à rendre l'impression 3D plus accessible et plus polyvalente pour les professionnels et les amateurs.

Elegoo accueillera également plusieurs personnalités de premier plan de la communauté de l'impression 3D, qui prononceront des discours sur divers sujets tout au long des quatre jours de l'événement. En outre, une table ronde spéciale organisée sur son stand mettra en lumière les expériences de femmes designers et créatrices à l'intersection de l'impression 3D et de la mode. De plus, le premier rassemblement de fans d'Elegoo en Europe aura lieu dans un autre lieu à Francfort pendant l'exposition, réunissant des amis de tout le continent.

L'équipe de direction d'Elegoo, dont font partie Kevin Wang, vice-président et cofondateur, Coco Lee, directrice de la marque, et Chris Liu, directeur des ventes, sera présente sur le stand pour partager les dernières innovations de l'entreprise et sa vision de l'avenir de l'impression 3D.

Pour plus d'informations ou pour organiser une discussion avec l'équipe d'Elegoo, veuillez contacter [email protected]. Vous pouvez également consulter le site officiel d'Elegoo et les plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, TikTok, Discord et Reddit.

Date :19-22 novembre 2024

Lieu : Messe Frankfurt Center

Stand : salle 12.1-F01

À propos d'Elegoo

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein développement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu des millions de produits dans près de 90 pays et régions. En 2023, le chiffre d'affaires total de l'entreprise atteignait environ 200 millions de dollars, avec près de 700 employés et pratiquement 25 000 mètres carrés de bureaux et de locaux de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, Elegoo fournit des espaces de création uniques et intelligents pour divers consommateurs afin d'améliorer les expériences personnalisées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2540568/Elegoo_feature_highly_anticipated_Centauri_Carbon_offerings.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg