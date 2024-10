Elegoo stellt auf der Formnext 2024 seine neuesten Innovationen vor und startet Initiativen zur Förderung der Inklusion

SHENZHEN, China, 26. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Elegoo, eine sich schnell entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, freut sich, seine Teilnahme an der Formnext 2024, einer der weltweit größten Messen für additive Fertigung, bekannt zu geben. Vom 19. bis 22. November 2024 wird Elegoo in Frankfurt seine neuesten Entwicklungen im Bereich des 3D-Drucks mit Kunstharz und FDM vorstellen und Initiativen zur Förderung der Inklusion über hinaus in der Branche bekannt geben.

Elegoo will feature the highly anticipated Centauri Carbon alongside other new offerings.

Bei der Ausstellung wird Elegoo das mit Spannung erwartete Vorzeigemodell der FDM-Reihe, den Centauri Carbon, zusammen mit neuen Produkten und der ersten Software von Elegoo vorstellen. Diese Innovationen unterstreichen die Mission von Elegoo, den 3D-Druck sowohl für Profis als auch für Hobbyanwender zugänglicher und vielseitiger zu machen.

Elegoo wird auch mehrere führende Stimmen aus der 3D-Druck-Community zu Gast haben, die während der viertägigen Veranstaltung Vorträge zu verschiedenen Themen halten werden. Darüber hinaus werden bei einem exklusiven Rundtischgespräch an dem Stand des Unternehmens die Erfahrungen von Designerinnen und Modeschöpferinnen an der Schnittstelle von 3D-Druck und Mode beleuchtet. Außerdem findet während der Ausstellung an einem gesonderten Veranstaltungsort in Frankfurt das erste Elegoo-Fantreffen in Europa statt, bei dem Freunde aus ganz Europa zusammenkommen.

Das Führungsteam von Elegoo, darunter Kevin Wang, Vizepräsident und Mitbegründer, Coco Lee, Markendirektorin, und Chris Liu, Vertriebsleiter, werden am Stand über die neuesten Innovationen des Unternehmens und ihre Vision für die Zukunft des 3D-Drucks berichten.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder ein Gespräch mit dem Elegoo-Team vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an [email protected]. Sie können auch die offizielle Website von Elegoo und die sozialen Medien besuchen: Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, TikTok, Discord und Reddit.

Datum: 19.–22. November 2024

Veranstaltungsort: Messe Frankfurt Exhibition Center

Stand: Halle 12.1-F01

Informationen zu Elegoo

Elegoo wurde 2015 gegründet und ist eine sich schnell entwickelnde Marke in der globalen intelligenten Fertigungsindustrie, die sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierern, MINT-Kits und anderen intelligenten Technologieprodukten spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas, hat Millionen von Produkten in fast 90 Länder und Regionen verkauft. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 200 Millionen USD erzielt. Es beschäftigt fast 700 Mitarbeiter und verfügt über eine Büro- und Produktionsfläche von fast 25.000 Quadratmetern. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet Elegoo einzigartige und intelligente Gestaltungsräume für verschiedene Verbraucher, um personalisierte Erfahrungen zu verbessern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2540568/Elegoo_feature_highly_anticipated_Centauri_Carbon_offerings.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg