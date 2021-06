Elektrifizieren Sie Ihren Sommer: Yadea sorgt mit dem schicken C1S-Elektromotorrad für umweltfreundliches Reisen in dieser Saison

Eine kürzlich durchgeführte Booking.com-Umfrage zur Stimmung im Tourismus nach der Pandemie ergab, dass Reisende umweltfreundliche, kostengünstige Optionen suchen, die ihnen eine Verbindung zur Natur ermöglichen. Mehr als die Hälfte aller Befragten gab an, in Zukunft nachhaltiger reisen zu wollen, und 56 % suchen nach ländlichen Erfahrungen abseits der ausgetretenen Pfade.

„Mit Elektrorollern können Reisende neue Reiseziele erkunden, ohne die Umwelt oder ihr Wohlbefinden zu gefährden. Der Yadea C1S ist mit seinem schlanken und raffinierten Design perfekt für umwelt- und designbewusste Reisende und eignet sich für Kurz- und Mittelstrecken im Nahbereich", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.

Der C1S von Yadea ist ein raffiniertes und sportliches Fahrzeug, das es dem Benutzer ermöglicht, alle Vorteile der Elektromobilität mit einem stilvollen, umweltfreundlichen Fahrzeug zu genießen. Das mit dem Red Dot ausgezeichnete Design von Kiska unterstreicht mit seiner zeitgemäßen Ästhetik die Essenz des eleganten Sports, und die leuchtende Lackierung von Beckers ist ein echter Hingucker auf der Straße. Zu den weiteren durchdachten Konstruktionsmerkmalen gehören eine extragroße 25-Liter-Sitzbox für bequemen Stauraum und ein selbstnivellierender Rahmen aus kaltgewalztem Schmiedestahl für langfristige Belastbarkeit.

Jedes Teil des C1S ist für außergewöhnliche Geschwindigkeit und Leistung mit hochwertigen Komponenten entwickelt worden. Ausgestattet mit einem GTR 3.0-Hochleistungsmotor verfügt der Yadea C1S über eine maximale Ausgangsleistung von 2,2 kW und beschleunigt nahezu ohne Verzögerung von 0 auf 60 km/h. Der Scooter verfügt über einen Panasonic 18650 Lithium-Akku mit erweiterbarer Dual-Akku-Unterstützung - damit kann der Fahrer die Ausdauer verdoppeln und mit einer einzigen Ladung noch weiter fahren.

Der Yadea C1S ist wasserdicht nach IP57 und der Yadea Gene-Scheinwerfer verfügt über eine Helligkeit der Stufe C und schaltet sich bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch ein. Die hydraulische Stoßdämpfung auf Motorrad-Niveau ermöglicht es dem Roller, auf unterschiedlichstem Terrain zu fahren. Ein intelligentes Power-Management-System mit neun Schutzstufen gegen Überstrom, Überladung, Kurzschluss und mehr sorgt für die Sicherheit der Reisenden.

Yadea verschiebt mit seinen Elektrorollern auch die Grenzen der Reisemöglichkeiten - und bricht sogar den Guinness-Weltrekord für die längste Fahrt mit einem Elektroroller. In 134 Tagen legte Fahrer Song Jian im Jahr 2020 mit dem Yadea C1S 25.547 Kilometer in China zurück. Die Reise führte ihn in die unterschiedlichsten Gegenden von 265 Städten in 25 Provinzen in ganz China, einschließlich des Everest Base Camps.

Der Yadea C1S bietet ein raffiniertes und sportliches Fahrverhalten und ist damit die ideale Wahl für versierte Reisende, die ihr Leben elektrisieren und ihren CO2-Fußabdruck in dieser Saison reduzieren wollen. Während immer mehr Menschen beginnen, sich eine Zukunft nach der Pandemie vorzustellen, ist Yadea bereit, ein äußerst komfortables Fahrerlebnis zu bieten, das Komfort, Sicherheit und Freiheit im grünen Zeitalter bietet.

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Die Mission von Yadea ist es, seine Marktführerschaft zu nutzen, um eine Bewegung hin zu umweltfreundlicheren Reiselösungen zu inspirieren. Die Vision von Yadea ist es, weltweit führende Lösungen für Elektrofahrzeuge zu schaffen, indem innovative Technologien entwickelt werden, die internationale Standards für Sicherheit und Qualität erfüllen und übertreffen.

