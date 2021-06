Passez un été électrique : Yadea encourage les trajets écologiques cette saison avec la chic moto électrique C1S

Une récente enquête menée par Booking.com sur le ressenti touristique post-pandémie a révélé que les voyageurs recherchent des options écologiques et rentables qui leur permettent de se connecter avec la nature. Plus de la moitié des personnes interrogées ont indiqué qu'elles souhaitaient voyager de manière plus responsable à l'avenir et 56 % recherchent des expériences rurales, hors des sentiers battus.

« Les scooters électriques permettent aux voyageurs d'explorer de nouvelles destinations sans compromettre l'environnement ni leur bien-être. Le modèle C1S de Yadea est parfait pour les voyageurs soucieux de l'environnement et de l'esthétique, grâce à sa conception épurée et raffinée ainsi qu'à son aptitude à effectuer des trajets de proximité de courte et moyenne distance », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

Monture raffinée et sportive, la moto C1S de Yadea laisse les usagers profiter de tous les avantages de la mobilité électrique dans un élégant véhicule écologique. Le design Kiska, qui a remporté le prix Red Dot, souligne l'essence sportive élégante par son esthétique contemporaine et la couche de peinture vibrante de marque Beckers ne manquera pas de faire tourner les têtes sur la route. Parmi les autres caractéristiques du design soigné, citons le caisson de selle extralarge de 25 litres pour un rangement pratique et le cadre forgé en acier laminé à froid à niveau automatique pouvant supporter des charges sur le long terme.

Chaque pièce du modèle C1S est conçue pour une vitesse et des performances exceptionnelles, avec des composants de première qualité. Dotée d'un moteur haute performance GTR 3.0, la moto C1S de Yadea affiche une puissance de sortie maximale de 2,2 kW et passe de 0 à 60 km/h presque instantanément. Le scooter est équipé d'une batterie au lithium Panasonic 18650 avec une prise en charge double batterie extensible, ce qui permet aux conducteurs de doubler l'endurance et d'aller encore plus loin avec une seule charge.

La YC1S de Yadea est conforme à l'indice d'étanchéité IP57 tandis que le phare avant Yadea Gene offre une luminosité de niveau C et s'allume automatiquement lorsque la luminosité est faible. L'absorption des chocs hydrauliques au niveau de la moto permet au scooter de rouler sur une grande variété de terrains. Les voyageurs peuvent également être assurés de leur sécurité grâce à un système de gestion intelligente de l'alimentation comportant neuf niveaux de protection contre les surintensités, les surcharges, les courts-circuits, etc.

Yadea repousse les limites du possible en matière de voyage grâce à ses scooters électriques : elle a battu le record mondial Guinness du plus long trajet en scooter électrique. Pendant 134 jours en 2020, le conducteur Song Jian a parcouru 25 547 kilomètres en Chine sur la moto C1S de Yadea. Ce voyage l'a conduit sur les terrains diversifiés de 265 villes dans 25 provinces de Chine, y compris le camp de base de l'Everest.

Le modèle C1S de Yadea est un véhicule raffiné et sportif, ce qui en fait le choix idéal pour les voyageurs avisés qui cherchent à rendre leur vie électrique et à réduire leur empreinte carbone cette saison. Alors que de plus en plus de personnes commencent à imaginer un avenir post-pandémique, Yadea est prête à offrir une expérience de conduite extrêmement confortable qui offre commodité, sécurité et liberté à l'ère du vert.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. La mission de Yadea consiste à se servir de sa position de leader sur le marché pour inspirer un mouvement vers des solutions de voyage plus écologiques. Sa vision est de créer des solutions de véhicules électriques de premier plan au niveau mondial en développant des technologies innovantes qui respectent et dépassent les normes internationales en matière de sécurité et de qualité.

