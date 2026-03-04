Elektrifizierung bietet überzeugenden Business Case für Fahrzeugflotten

BRUXELLES, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue Studie von Eurelectric und EY zeigt, dass die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten bis 2030 kumulative Kosteneinsparungen von bis zu 246 Milliarden Euro ermöglichen könnte. Zusammen mit umfassenderen Systemvorteilen stellen Unternehmensflotten einen zentralen Hebel zur Dekarbonisierung des Verkehrs und zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit dar. Um dieses Potenzial zu erschließen, muss Europa ehrgeizig bleiben und bestehende Rechtsvorschriften umsetzen. Eurelectric fordert ambitionierte verbindliche nationale Beschaffungsziele für emissionsfreie Fahrzeuge, gezielte nationale steuerliche Anreize sowie einen besonderen Fokus auf batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) mit bidirektionaler Ladefähigkeit.

Die Studie zeigt, dass batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 20–50 % niedrigere Betriebskosten bei Firmenwagen, Transportern und Lkw bieten. Da die Betriebskosten etwa 60–75 % der Gesamtbetriebskosten bei Lkw, 25–40 % bei Pkw und 45–65 % bei Transportern ausmachen, bietet die Elektrifizierung über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs einen klaren finanziellen Vorteil.

„In der EU werden 6 von 10 Neufahrzeugen an Flottenbetreiber verkauft – das Einspar- und Emissionsminderungspotenzial ist enorm. Eine gut konzipierte Flotteninitiative kann die Nachfrage nach BEVs zugunsten der europäischen Industrie und der Energieunabhängigkeit steigern" – Kristian Ruby, Generalsekretär von Eurelectric.

Die Vorteile gehen über Flottenbetreiber hinaus. EU-Automobilhersteller haben bereits eine stärkere Position im Markt für emissionsfreie Unternehmensflottenfahrzeuge als ihre Wettbewerber außerhalb der EU, und klare Beschaffungsziele für BEVs könnten die Nachfrage nach mindestens 2 Millionen zusätzlichen BEVs bis 2030 ankurbeln. Langfristige Ladeverträge mit Unternehmen bieten zudem sichere und planbare Einnahmequellen für Ladepunktbetreiber (CPOs). Gleichzeitig können EV-Batterien durch intelligentes Laden und/oder V2G-Dienste zur Flexibilität des Energiesystems beitragen.

„Die Elektrifizierung von Flotten bringt bereits klare Betriebskostenvorteile, doch strukturelle Hindernisse bremsen weiterhin die Einführung. Die Bewältigung von Anschaffungskosten, Restwertrisiken, fragmentierten politischen Rahmenbedingungen und Netzengpässen durch verlässliche Regeln wird bestimmen, wie schnell Europa skalieren kann" – Constantin Gall, Global Aerospace, Defense & Mobility Leader, EY.

BEVs gewinnen weiter an Dynamik: 2025 stiegen die Verkäufe in Europa um 30 % und übertrafen in der EU erstmals die Verkäufe von Benzinfahrzeugen. Während sich die EU auf neue Gesetzgebung zu Unternehmensfahrzeugen vorbereitet, sind klare Leitlinien und entschlossenes Handeln entscheidend. Eurelectric legt fünf Empfehlungen vor, um das volle Potenzial der Flottenelektrifizierung zu erschließen.

